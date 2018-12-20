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Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому году
Рубрика: общество

20.12.2018 09:35

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ PR-СЛУЖБОЙ X5 RETAIL GROUPE

Предновогодний сезон, меньше двух недель до «дня всех курантов» – это настоящая гонка за подарками! А помните, как легко было в детстве? Ты просто очень сильно чего-то хотел, и твоё желание осуществлялось. Конечно, для этого нужно было есть кашу по утрам и хорошо себя вести, но всё же.

Взрослея, мы понимаем, что подарки сами собой под ёлкой не появляются, но ведь так хочется в суете будней продолжать верить в Деда Мороза и чудеса, как в детстве. Когда объедался мандаринами, соревновался с друзьями в количестве конфетных подарков и утром 1 января самым первым бежал к ёлке, чтобы найти там свою, ту самую коробку. А хотите получить первые новогодние презенты уже в декабре? В преддверии главного волшебного праздника в роли Деда Мороза выступает торговая сеть «Пятёрочка», которая в этом году решила буквально одарить своих покупателей.

Что бы вы хотели в подарок? Мультиварку? Новейшую модель iPhone? Комфортный семейный автомобиль? Просторную трёхкомнатную квартиру в Москве? Почему бы и нет – если в Новый год случаются самые настоящие чудеса! И порой, чтобы это чудо случилось, достаточно просто желания и немного удачи.

В рамках новой праздничной акции «Исполняем мечты» от торговой сети «Пятёрочка» у каждого, кто совершает покупки с «Выручай-картой», появляется шанс стать счастливым обладателем одного из сотен ценных призов: сертификаты в «М.Видео», смартфоны iPhone X, автомобили и даже трёхкомнатная квартира в столице.

Основным условием участия в акции является наличие действующей «Выручай-карты» и сумма в чеке – от 555 рублей. Каждая такая покупка превращается в шанс получить ценный приз, то есть чем больше покупок, тем больше шансов!

Участие в розыгрыше призов происходит автоматически – чеки регистрировать нигде не нужно, не понадобится даже собирать их в коробочку, чтобы потом предъявить. «Пятёрочка» предусмотрела этот момент: все покупки учитывает «Выручай-карта», а все шансы отображаются в личном кабинете на сайте 2019.5ka.ru.

Главных победителей объявят 25 января 2019 года. Количество покупок, шансов и призов в одни руки ничем не ограничены, поэтому пусть удача в этом году не знает никаких границ! 

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: ретейл подарки Новый год акции

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Лента новостей

Предложить новость

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:09 Авто 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

сегодня 14:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:00 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:51 Недвижимость 0 Коммент.

Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

сегодня 11:29 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Экономика 1 Коммент.

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сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году

вчера 17:10 Недвижимость 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

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