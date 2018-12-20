Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому году

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ PR-СЛУЖБОЙ X5 RETAIL GROUPE

Предновогодний сезон, меньше двух недель до «дня всех курантов» – это настоящая гонка за подарками! А помните, как легко было в детстве? Ты просто очень сильно чего-то хотел, и твоё желание осуществлялось. Конечно, для этого нужно было есть кашу по утрам и хорошо себя вести, но всё же.

Взрослея, мы понимаем, что подарки сами собой под ёлкой не появляются, но ведь так хочется в суете будней продолжать верить в Деда Мороза и чудеса, как в детстве. Когда объедался мандаринами, соревновался с друзьями в количестве конфетных подарков и утром 1 января самым первым бежал к ёлке, чтобы найти там свою, ту самую коробку. А хотите получить первые новогодние презенты уже в декабре? В преддверии главного волшебного праздника в роли Деда Мороза выступает торговая сеть «Пятёрочка», которая в этом году решила буквально одарить своих покупателей.

Что бы вы хотели в подарок? Мультиварку? Новейшую модель iPhone? Комфортный семейный автомобиль? Просторную трёхкомнатную квартиру в Москве? Почему бы и нет – если в Новый год случаются самые настоящие чудеса! И порой, чтобы это чудо случилось, достаточно просто желания и немного удачи.

В рамках новой праздничной акции «Исполняем мечты» от торговой сети «Пятёрочка» у каждого, кто совершает покупки с «Выручай-картой», появляется шанс стать счастливым обладателем одного из сотен ценных призов: сертификаты в «М.Видео», смартфоны iPhone X, автомобили и даже трёхкомнатная квартира в столице.

Основным условием участия в акции является наличие действующей «Выручай-карты» и сумма в чеке – от 555 рублей. Каждая такая покупка превращается в шанс получить ценный приз, то есть чем больше покупок, тем больше шансов!

Участие в розыгрыше призов происходит автоматически – чеки регистрировать нигде не нужно, не понадобится даже собирать их в коробочку, чтобы потом предъявить. «Пятёрочка» предусмотрела этот момент: все покупки учитывает «Выручай-карта», а все шансы отображаются в личном кабинете на сайте 2019.5ka.ru.

Главных победителей объявят 25 января 2019 года. Количество покупок, шансов и призов в одни руки ничем не ограничены, поэтому пусть удача в этом году не знает никаких границ!



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор