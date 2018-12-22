Рождество по-немецки

Как в НГТУ устроили настоящий рождественский рынок

фотографии Никиты Давыденко

В Информационном центре DAAD и Немецком центре НГТУ уверены, что знакомить студентов с культурой Германии нужно не только на лекциях. В преддверии новогодних праздников в университете соорудили импровизированный рождественский базар. Корреспондент Сиб.фм узнала, как правильно собирать рождественские венки, попробовала традиционный пунш и познакомилась с немецким Дедом Морозом, Николаусом.

Информационный центр DAAD существует в НГТУ с 2001 года. Здесь студентов консультируют о возможностях обучения в немецких вузах и проведении научных исследований в университетах и научных центрах Германии. Руководитель центра и лектор DAAD Аня Хесс преподаёт немецкий язык в НГТУ студентам факультета гуманитарного образования. Изучать язык помогают и в Немецком центре НГТУ, предлагая разного уровня курсы немецкого. Также здесь можно сдать специальный международный экзамен для дальнейшей работы или обучения в вузе Германии.

Однако знакомство с немецкой культурой продолжается за пределами учебных аудиторий. Подтверждением этому стал «Weinachtsmarkt», рождественский рынок, который проводят в университете уже не первый год.

В университетском кафе «Под яблоком Ньютона» в такой день особенно весело и шумно. Студенты НГТУ и школьники из гимназий, в которых изучают немецкий язык, собираются вместе, чтобы разделить праздничное настроение. Зал наполняется ностальгическими мотивами рождественской музыки и ароматом хвои – коробки с ёлочными ветками и блестящими гирляндами принесли для мастер-класса по плетению венков. Такое украшение – неотъемлемый атрибут Рождества в Европе.

Не проходит рождественский праздник в Германии и без адвент-календарей. Их придумали ещё в начале двадцатого века. Праздничный календарь представляет собой покупное изделие или поделку в виде определённого количество ячеек, соответствующих числам с первого по 24 декабря. В окошечки помещают небольшие подарки – таким образом можно не только отсчитывать дни до Рождества, но и подготовиться к нему, каждый день получая по небольшому сюрпризу. Студентам НГТУ заранее предложили проявить фантазию и придумать собственные адвент-календари. Самые удачные и необычные показывают сегодня на выставке.

Один из главных участников «Weinachtsmarkt» – конечно же, Николаус, немецкий Дед Мороз. Он раздаёт подарки и фотографируется у ёлки со всеми желающими. Сегодня эту роль исполняет улыбчивый студент Лукас Эльчкнер. Он приехал в НГТУ из Университета прикладных наук города Ландсхута. В Новосибирске он проходит четырёхмесячный курс по электротехнике. Лукас поделился своими наблюдениями о главных отличиях праздника в Германии:

– В России, на мой вкус, слишком яркие, пёстрые украшения на Новый Год. У нас немного скромнее, но выглядит абсолютно волшебно. И, конечно, здесь мне не хватает рождественских базаров. Они создают особенное настроение! Я планирую провести 24 декабря в Германии, а потом вернусь в Россию на Новый год. Уверен, этот праздник станет для меня новым удивительным опытом!

Европейская традиция сооружать в городах перед Рождеством многочисленные рынки с подарками, сладостями и ароматным глинтвейном каждый год привлекает миллионы туристов. Прогулка в таких местах в компании друзей или с семьёй – важный пункт в создании праздничного настроения. Тех, кто не смог попасть в Европу на новогодние каникулы, на рождественском рынке в НГТУ угощают ароматными вафлями и традиционным зимним напитком – пуншем. Готовят его из вишнёвого сока, чая, апельсинов и пряных специй – в Германии этот безалкогольный вариант пользуется чуть меньшей популярностью, чем легендарный глинтвейн.

Также студенты могут поучаствовать в викторине – за правильные ответы о рождественских традициях здесь получают памятные открытки. Благодаря такой активности мы узнали, что во время российского Рождества, в Германии проходит «День трёх королей» («Эпифания») – христианский праздник, в основе которого лежит сюжет из Нового Завета о путешествии волхвов.

Несмотря на то, что 31 декабря не считается национальным европейским праздником, в Германии этот день рассматривают как ещё один удачный повод встретиться со своими близкими. Если Рождественская ночь – мероприятие тихое и домашнее, которое проводится в кругу семьи, то тридцать первое немцы предпочитают проводить на шумной вечеринке с друзьями.

После нескольких часов на «Weinachtsmarkt» в НГТУ невольно возникает желание укутаться в рождественский свитер с оленями и наклеивать снежинки на окна. Информационный центр DAAD и Немецкий центр НГТУ обещают, что проведут такое мероприятие и в следующем году. Здесь уверены, знакомство с культурой страны так же важно, как изучение иностранного языка. Поэтому центры помимо помощи с экзаменами и международными стажировками с радостью готовы поделиться рождественским настроением.



Наталья Бортник

журналист Автор