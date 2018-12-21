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Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Рубрика: политика

21.12.2018 14:32

Фотографии Артёма Матюнина

Региональные соревнования юных боксеров могут стать для молодых спортсменов первым шагом к успеху во взрослой жизни. И не только на ринге.

Первенство Новосибирской области в этом году собрало около сотни участников. Организаторами выступают министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, региональная федерация бокса, центр внешкольной работы «Пашинский» и «Клуб избирателей депутата Илюхина».

Соревнования имеют богатую историю. Они традиционно проходят в спорткомплексе микрорайона Пашино. Ровно десять лет назад в этот же день состоялся первый подобный турнир.

Инициатором его проведения стал депутат нынешнего созыва Совета депутатов города Новосибирска Вячеслав Илюхин. В тот момент он руководил центром внешкольной работы «Пашинский». В юности он сам занимался боксом и сохранил к этому спорту очень тёплое отношение. И когда он занял должность директора, первым делом добавил к уже действовавшим дисциплинам бокс, нашёл инвесторов, нанял рабочих, которые отреставрировали спортивный зал. Для микрорайона-анклава, находящегося вдалеке от основной части города, появление новой секции трудно переоценить.

«Вы знаете, в своё время, в 90-е, в моду вошли неправильные вещи – наркомания, пьянка, – вспоминает Вячеслав Илюхин. – И как раз в начале двухтысячных, как раз когда я возглавил этот центр, мы пожинали последствия вот этой, так сказать, моды. Мы хотели, чтобы здесь был здоровый климат. Мы боролись с наркоторговлей и всячески развивали спорт. У нас всё получилось. Мы не дали Пашино стать каким-то отстойником. Это не окраина — это начало города.

Добивались того, чтобы город начинался с хорошего, красивого микрорайона».

Казалось бы, бокс – довольно-таки агрессивный вид спорта. Но именно в таких секциях детей не просто учат драться, а воспитывают.

«Боец, когда он достигает высокого уровня, начинает обладать особенной философией. Так во всех единоборствах, будь то карате или дзюдо. Настоящий спортсмен никогда не будет приносить вред. Увидит слабого — не тронет, просто обойдет стороной», – объясняет депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин.

Первые соревнования были открытыми для любых спортсменов. В них могли участвовать боксёры из любого региона. Однако проект получился настолько успешным, что очень скоро из рядовых соревнований превратился в одно из самых значимых событий в этом виде спорта и получил особый статус – первенства области.

«С этого турнира уже вышли достойные боксёры, чемпионы России. Выигрывают много турниров в Сибирском федеральном округе, затем им открывается дорога на Россию. Осталось только на мировых первенствах увидеть наших выпускников», – рассказал Леонид Рыбин.

В ноябре 2015 года воспитанник «Пашинского» боксёрского зала Сергей Клюев выиграл золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди школьников. И это лишь одна из историй успеха.

Найти талант, воспитать чемпиона – это естественная цель любой секции. Но главная задача всё-таки не отсеять худших, а привлечь как можно больше детей, привить им любовь к спорту.

«Наше государство должно уделять большее внимание финансированию спортивных школ. Я как раз за то, чтобы финансирование шло именно на детский спорт, – считает Вячеслав Илюхин. –

Я за то, чтобы мы не для галочки на чемпионатах выступали, а чтобы здесь дети занимались активно спортом и нам было не стыдно за своих граждан.

Ну, пусть человек и не стал спортсменом, но спорт он дисциплинирует – это раз, развивает волю к победе – это два, учит вести себя с достоинством. Может быть, кому-то это неинтересно, но мне кажется, что это немаловажно. Кто-то занимается боксом, кто-то шахматами, кто-то изобразительным искусством — важно, чтобы человек нашёл, что ему по душе».

В микрорайоне Пашино и соседнем поселке «Гвардейский» – бывшем закрытом городке ракетчиков – исторически не хватает спортивных объектов. Они уже давно не вмещают всех желающих. Но постепенно перспективы развития спорта появляются. Принято принципиальное решение о восстановлении заброшенного бассейна на улице Флотской. В задумках еще несколько проектов.

«После снятия особого статуса Пашино будет активно развиваться, – считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин. – У нас уже должно быть зарезервировано место для строительства крытого ледового дворца. Оно уже есть, земля отведена. Но ввиду того, что у нас был "запретный район", федеральные деньги заморозились и не поступили. Но вопрос открытый и мы добиваемся, чтобы у нас рядом со спортивным комплексом был ледовый стадион крытый. И мы этого добьёмся, это сделаем».

Но это всё в будущем. И жители микрорайона могут рассчитывать, что не в отдалённом, а в ближайшем. А пока главным спортивным событием года для микрорайона остается боксёрский турнир. Финальные бои состоятся 22 декабря. Победителей ждут ценные призы. Однако главная цель спортсменов вовсе не материальные награды, а шанс пройти отбор на Кубок Сибирского Федерального округа по боксу и побороться за путёвку на чемпионат страны.

Автор
Артём Матюнин
журналист
Автор
Артём Матюнин
журналист
Теги: господдержка спорт законотворчество депутаты Совет депутатов Новосибирска

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