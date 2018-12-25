Шесть телебашен каждый год

ГК «Расцветай» наращивает объёмы строительства

Фотографии предоставлены ГК «Расцветай»

В уходящем году в фазе активного строительства у ГК «Расцветай» находится около 100 000 квадратных метров жилья. Для сравнения это почти площадь парка «Зарядье», Новосибирского театра оперы и балета и шести Останкинских телебашен.

Несмотря на внушительные объёмы, ГК «Расцветай» не собирается останавливаться на достигнутом. В 2019-м планируется увеличение темпов строительства и решение ещё более амбициозных задач.

В 2018-м у ГК «Расцветай» в фазе активного строительства – 100 000 м2 жилья. Это почти площадь Новосибирского театра оперы и балета.

Застройщик активно участвует в создании ярких страниц истории Новосибирска, делая его ещё красивее и современнее. В уходящем году ГК «Расцветай» приобрела земельный участок в центре города площадью 8,8 гектара, где совсем скоро планируется начать строительство жилого объекта с улучшенной инфраструктурой. Уже сейчас разрабатывается дизайн-проект благоустройства комплекса, в котором учитываются все текущие требования покупателей и современные тренды строительного комплекса. Для комфортной жизни есть всё: приватный и стильный двор, подземный паркинг, круглосуточная служба охраны, прогулочные аллеи и детские городки.

В настоящее время застройщик работает над четырьмя жилыми объектами комфорт-класса. В процессе реализации проекты «Дом на Березовой роще» и «Дом на Лежена». В 2018-м началось возведение жилых комплексов «Расцветай на Гоголя» и «Расцветай на Маркса».

ЖК «Расцветай на Маркса»

Во всех жилых комплексах ГК «Расцветай» царит вдохновляющая атмосфера. Это места, где с новой силой захочется творить, наслаждаться жизнью и развиваться. Удобная транспортная развязка, ограждённая и круглосуточно охраняемая территория, детские площадки с прорезиненным покрытием – вот лишь малая толика деталей, создающих энергетику и уют внутреннего пространства. Прозрачные входные группы не только придают объектам ГК «Расцветай» не только особую красоту, но и обеспечивают естественное освещение и ощущение простора и безопасности. Создание доступной среды на территории жилых объектов – один из приоритетов застройщика. Территория жилых объектов адаптирована для комфортного передвижения маломобильных граждан. В домах установлены современные широкие пандусы с антискользящим покрытием.

Придомовая территория ЖК «Расцветай на Маркса».

ЗОЖ – основа счастливой и полноценной жизни. И здесь тоже ГК «Расцветай» позаботилась о своих новосёлах. В каждом жилом комплексе есть пешеходные дорожки и workout-площадки. Субкультура workout даёт возможность каждому желающему тренироваться на уличных спортивных тренажёрах. Этот вид активности можно рассмотреть как бесплатную и эффективную альтернативу фитнес-клубам.

ГК «Расцветай» поздравляет всех с Новым годом! Пусть всё лучшее, что было сделано вами в 2018-м, получит развитие и продолжение в наступающем году! Но самое главное, мы желаем каждому читателю Сиб.фм найти то место, где вы сможете реализовать свой потенциал и расцвести как внешне, так и внутренне! А застройщик приложит максимум усилий, чтобы в будущем таких локаций в Новосибирске стало как можно больше!

Подробности можно узнать по телефону:

8 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

жк-на-маркса.рф

гоголя.рф

Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Сибирское сияние». Проектная декларация на сайте лежена.рф.

Застройщик: ООО «Дом на Берёзовой роще». Проектная декларация на сайте дом-на-березовой-роще.рф.