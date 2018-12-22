Новостройка за миллион

Сибиряки начали раскупать квартиры в новых микрорайонах

Фотографии предоставлены АН «Этажи»

Сегодня жильё перестает быть только квадратными метрами, на первое место выходит жилая среда в целом, однако для её формирования нужны стандарты, которые и разрабатываются на государственном уровне. В то время как центр города уже плотно застроен высотками, жители Новосибирска жалуются на точечную застройку.

Согласно предварительным итогам уходящего года агентства недвижимости «Этажи», покупатели недвижимости стали всё чаще интересоваться новостройками. «Особое внимание клиентов приковано к строящемуся жилью в развивающихся районах с доступными ценами за квадратный метр», – отмечают в компании.

Взгляд в перспективу

В последние годы застройщики не ограничиваются только контролем качества самого строительства. Солидные компании создают и комфортную среду для качественной жизни горожан. Например, в «Этажах» отмечают, что сами покупатели стали разборчивее. Это уже не рантье, рассчитывающие сдавать жильё в аренду или перепродать его после окончания строительства, а настоящие хозяева, которые изучают все плюсы и минусы конкретного проекта, собираясь тут жить и растить детей.

Сегодня в Новосибирске активно идёт комплексное освоение территорий под жилое строительство и появляется много жилых комплексов, построенных «с нуля». Одним из ярких примеров, по оценке компании «Этажи», является жилмассив «Просторный». Каких-то восемь лет назад на территории застройки был пустырь, а сегодня там живут уже несколько тысяч человек. При этом развитие «Просторного» продолжается, и он готов принимать новосёлов. Согласно проекту жилая зона насчитывает 26 домов высотой 10 этажей каждый и еще 10 восемнадцатиэтажных панельных домов. Квартиры во всех этих домах можно приобрести по доступным ценам.

Жилмассив состоит из современных высоток, которые либо продолжают строиться, либо в них уже «с комфортом расположились» молодые семьи. Согласно проекту застройщика – группы компаний «Дискус», здесь будет шесть десятиэтажных домов и 10 жилых зданий высотой 18 этажей.

Доступные «квадраты»

По наблюдениям специалистов по недвижимости, покупателями квартир в «Просторном» в основном становятся молодые семьи, которые обзаводятся своим первым жильём. Жилмассив полностью оправдывает своё название. Квартиры, которые здесь продаются, действительно большие и просторные. Например, площадь самой маленькой – 32,47 квадратных метра, при том что в среднем на рынке новостроек минимальная площадь квартиры всего около 26 «квадратов». Даже в самой маленькой квартире в «Просторном» смогут с комфортом жить родители с маленьким ребёнком. Покупателей квартир привлекает и цена, которая составляет 30 тысяч рублей за квадратный метр с черновой отделкой и 33 тысячи рублей за квадратный метр с ремонтом «под ключ».

Ещё одна категория покупателей жилой недвижимости в «Просторном» – семьи, которые хотят переехать в квартиру побольше, чем имеют сейчас, и при этом не сильно потратиться. К примеру, в «трёшке» площадью 87,39 квадратных метра смогут проживать многодетные семьи.

«Квартиры с низкой стоимостью за квадрат раскупают очень быстро»,

– рассказывают в агентстве. Сейчас остались только студии (32,47 и 39,35 квадратных метра), «однёшки» (48,02 квадратных метра) и трёхкомнатные (87,39 квадратных метра).

Ключи от квартиры в «Просторном» можно получить уже в первом квартале 2019, а если покупать квадратные метры с уже сделанным ремонтом, то новоселье можно справить весной наступающего года.

Дёшево – не сердито

Сотрудники «Этажей» отмечают: покупательская способность на рынке недвижимости сейчас такова, что одним из ключевых факторов при выборе новостройки является цена. Второй фактор при покупке жилья в новом доме – месторасположение. «Ни для кого не секрет, что между ценой и локацией существует прямая зависимость и часто, отталкиваясь от бюджета, стоит рассмотреть вариант квартиры на пару остановок дальше, но при этом она будет больше по площади», – делятся опытом эксперты. В «Просторном» при небольшом бюджете можно купить квартиру оптимальной площади, и это вовсе не будет, как говорится, «дёшево, значит сердито».

Во-первых – застройщик уже на этапе проектирования формирует полноценную среду для комфортного проживания. В домах предусмотрены помещения для малого бизнеса, а это значит, что в шаговой доступности у жителей будут магазины, аптеки и салоны красоты. На территории жилмассива запланировано строительство поликлиники, школы и детских садов.

Во-вторых – те, кто уже живёт в «Просторном», оценили развитые общественные пространства – детские и спортивные площадки. Стоит отметить также уже полюбившиеся местным жителям места досуга, расположенные недалеко от жилмассива – берег Оби с песчаной косой, которая летом служит пляжем, парк «Бугринская роща» и лесополоса для прогулок.

Третий, немаловажный фактор – транспортная доступность. Рядом с «Просторным» расположены несколько остановок общественного транспорта, через которые курсируют восемь маршрутов левобережья Новосибирска. Добраться до ТРЦ «Мега» или ближайшего гипермаркета не составит труда, а путь до ближайшей станции метро – «Площадь Маркса» – займёт 15-20 минут.

Сотрудники агентства недвижимости «Этажи» уверены, что чистый воздух, спокойная атмосфера, просторные дворы, безопасность и функциональность внутридворового пространства «Просторного» привлекут новосёлов. Чтобы найти жильё такого же качества по доступной цене, покупателю придётся потратить время на его поиски, а "Просторный" на сегодняшний день является уникальным жилмассивом для новосибирского рынка новостроек.



Михаил Докукин

блогер, фотограф, путешественник Автор