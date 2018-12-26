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«Фламинго»: мечта, ставшая реальностью

Новый жилой комплекс от компании-застройщика «Жилищная инициатива», официальным представителем которой является ООО «Новосибирский квартал»
Рубрика: недвижимость

28.12.2018 08:40

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Новосибирский квартал»

Уютный пригород в европейском стиле, где будет спокойно и комфортно молодым семьям и их детям, удачное транспортное положение, хорошая экология, чистые дворы… О таком месте жительства мечтают многие из нас, да вот только насколько реальны эти мечты? Тем более, если говорить о матушке-Сибири, где мало построить дом, надо ещё, чтобы был он тёплым и надёжным. Так что же, мечты так мечтами и останутся?

Европа уже здесь

Да нет, всё вполне реально. И, в общем, никакой фантастики, а всего лишь профессиональное отношение к делу, максимально продуманный план, да ещё и внимание к, казалось бы, незначительным, но в реальности таким важным мелочам. Ничего себе «всего лишь» – опять какие-то мечты? Да где взять такого застройщика?!

Ещё раз, буквально по слогам: всё ре-аль-но. И если вы ещё не слышали о строительной компании «Новосибирский квартал», то определённо пора услышать. Потому что вот уже десятилетие они возводят в столице Сибири и её окрестностях то самое «фантастическое» жильё – одновременно и по-европейски комфортное, и по-сибирски надёжное. А накопившийся опыт используют для оформления каждого нового проекта. Комплекс «Фламинго» возводит компания-застройщик «Жилищная инициатива», официальным представителем которой «Новосибирский квартал» и является.

Микрорайон «Фламинго» расположен очень удачно – причём сразу во всех смыслах. Он примыкает к границе Кировского района – и транспортная доступность для его жителей очень хорошая, благодаря новым развязкам на Советском шоссе и выходу на Бугринский мост. С другой же стороны всё прекрасно в этой местности и с экологической точки зрения – есть и место, и возможность для семейных прогулок.

Вообще, микрорайон «Фламинго» – это своеобразный флагман современного городского строительства, пример того, как всё и нужно делать в этой отрасли.

Потому что жилой комплекс совмещает в себе небольшую плотность застройки с предельно развитой инфраструктурой.

Давно ни для кого не секрет, что построить собственно дом для жилья – это даже не половина дела, а, наверное, только треть его. Окончательно же проявится подлинный облик любого микрорайона, когда жилые дома «обрастут» всей необходимой для удобной жизни инфраструктурой – прежде всего, социальной. Вот именно так «Фламинго» изначально и задумывался. И план стал реальностью.

«Фламинго» – это малоэтажные дома в европейском стиле, однако возведённые с учётом всех требований нашего сурового климата. «Все наши технологии модернизированы с учётом сибирских погодных реалий. Совершенно очевидно, что в Сибири нельзя строить так, как в европейской части России. Более того – в дальнейшем мы всегда наблюдаем за эксплуатацией наших домов, и если вдруг какие-то небольшие замечания появляются, то при дальнейшей нашей работе они обязательно учитываются», – рассказала заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова. 

Безопасные детские площадки и удобные парковки

Итак – красивые малоэтажки, да не стоящие впритык друг к другу, а оставляющие жителям микрорайона много «воздуха». Правда, этот самый воздух тоже даром не пропадает – окружает дома ЖК «Фламинго» большая ухоженная территория. Есть у нового сибирского микрорайона и своя изюминка в виде оригинального решения проблемы безопасности детских и спортивных площадок. Дело в том, что в «Фламинго» организованы жилые кластеры с внутренними закрытыми дворами, где как раз и расположены площадки – и с детьми под окнами гулять удобно, и есть отличная гарантия того, что ребёнок, на минуту оставленный без присмотра, не выбежит на проезжую часть.

Кстати, проблем с парковкой во «Фламинго» тоже нет. Во-первых, парковочные места распределяются по внешнему периметру тех самых жилых кластеров. А во-вторых, к услугам жильцов в скором времени будут ещё и современные гаражно-парковочные комплексы.

Миссия компании «Новосибирский квартал» звучит так – «Мы строим микрорайоны, в которых люди будут счастливы». И это вовсе не пустой звук – по словам Юлии Завьяловой, в жилищном комплексе «Фламинго» действительно сложилась едва ли не уникальная (чего уж там) для наших широт атмосфера добрососедского сотрудничества и бережного отношения жильцов к своему микрорайону. 

Возможно, связано это ещё и с тем, что «Новосибирский квартал» очень вдумчиво относится к подбору управляющих компаний для возведённых ими домов – выбирает УК из нескольких вариантов, и, конечно, при непосредственном участии самих жителей района. А когда ты сам принимаешь участие в решении проблем своего квартала, то и отношение у тебя становится к нему другое. То самое, ответственное, такое же, как и у жителей «настоящих» европейских пригородов.

«Всегда необходимо представлять все потребности жителя дома, который ты возводишь. Большие зелёные территории, детские площадки, достаточное количество парковочных мест – список тут очень длинный. Такова современная жизнь, необходимо ей соответствовать. Конечно, не все застройщики готовы на это – ведь речь идёт о дополнительных затратах. Но те застройщики, которые заботятся о своих покупателях, обязаны так поступать. А «Новосибирский квартал» давно решил для себя – мы хотим быть именно такими», – говорит Юлия Завьялова.

ООО "Новосибирский квартал" www.nsk-kvartal.ru

Телефон отдела продаж: 347-11-11

Автор
Василий Королёв
журналист
Автор
Василий Королёв
журналист
Теги: жильё недвижимость комфорт загородная недвижимость

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