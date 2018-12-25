Вечеринка в стиле диджитал

9 баллов
-27
68.74 78.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Вечеринка в стиле диджитал

Какие гаджеты пригодятся вам в новогоднюю ночь
Рубрика: общество

25.12.2018 11:30

Фотографии ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КОМПАНИИ «БИЛАЙН»

Новогодняя ночь – это время, когда все люди становятся чуть ближе, даже если они совсем не знают друг друга. И даже те, кто уже давно знаком, могут найти в привычном собеседнике что-то загадочное и волшебное, увидеть его в необычной роли. В этом смысле новогодняя вечеринка отлично подходит для того, чтобы по-новому взглянуть на домочадцев, друзей и коллег и порадоваться тому, насколько все люди уникальные и интересные. Даже гаджетам все находят разное применение! Мы решили выделить несколько типов пользователей и подумать, какие устройства и сервисы им точно пригодятся в новогоднюю ночь.

«Всё под контролем»

Такому человеку можно спокойно доверить организацию праздника. Он точно сможет всё предусмотреть и всегда будет на связи, что бы ни произошло. Даже во время шумной вечеринки без труда объяснит тем, кто в пути, как добраться до места, а если у кого-то вдруг сядет телефон – не беда. У него всегда найдётся лишний кабель.

Его выбор – надёжный и быстрый Samsung Galaxy S8, с которым можно справиться даже одной рукой. С интуитивно понятным интерфейсом все задачи как на ладони! Разумеется, его пользователь не выйдет из дома без портативного зарядного устройства и кабеля, поскольку смартфону может потребоваться подзарядка, а времени терять нельзя. И, наконец, главная «фишка» такого образа – беспроводные наушники Samsung iCon X или Marshall MID – стильный аксессуар, который не стесняет движений.

«Супер-диджей»

Без него не обходится ни одна вечеринка, ведь только он так мастерски умеет при помощи музыки создавать атмосферу праздника. В его плей-листе только самые любимые и заводные песни, под которые невозможно стоять на месте, а значит, в новогоднюю ночь всем гостям точно будет весело.

Верный помощник Диджея – Samsung Galaxy A8, стильный и дерзкий, а также мощная портативная колонка JBL Flip 4, которая способна превратить любое место в модный клуб. А ещё у него с собой всегда карта SD с впечатляющим архивом музыки, чтобы нужная песня всегда была под рукой.

«Светский блогер»

Ни одно событие не пройдет незамеченным в соцсетях, если на него приглашен Блогер. Десятки живых фотографий, весёлые видео, а может, даже прямой эфир – на следующее утро каждый сможет найти себя по меткам в своих аккаунтах. Готовьте свои лучшие наряды, светская хроника уже здесь!

Конечно, в его деле важнее всего техника, и Samsung Galaxy J8 никогда не подводит. Двойная основная камера со светосильными объективами и функция «Живой фокус» позволяет делать невероятно качественные и яркие фотографии, а при съёмке устройство само сортирует снимки по дате и геотегу. Также на вечеринке не обойтись без монопода – с ним получится устроить самый настоящий фотосет на красной ковровой дорожке. А дополнят образ Блогера беспроводные наушники JBL E25 – стильный аксессуар, который поможет записать видео даже в шумной обстановке.

«Капитан»

Этот человек крайне важен для любой вечеринки – именно он берёт на себя всё, что связано с перемещением. Дорога – его стихия, а значит, все гости будут доставлены до места в целости и сохранности. В новогоднюю ночь на пути можно встретить много сюрпризов, но мастерство Капитана останется неизменным в любой ситуации.

Его навигатор — многозадачный Galaxy J4+ c функцией мгновенного подключения к известной сети. Кроме того, устройство экономит заряд батареи, так что даже длинная пробка ему не страшна. Но если вдруг случится что-то непредвиденное – автомобильное зарядное устройство вернет телефон в строй. И, конечно, Капитан никуда не выезжает без удобного автомобильного держателя – на борту всё должно быть на своих местах. А предоплаченный на три месяца безлимитный тариф позволит Капитану рассказывать в соцсетях о своих приключениях, не задумываясь о количестве потраченных гигабайт.

Вы наверняка тоже знаете эти типажи и даже встречали их в жизни. А может, это кто-то из ваших домочадцев или близких друзей? Тогда у вас есть отличная возможность их приятно удивить, ведь «Билайн» в преддверии Нового года дарит щедрые подарки при покупке смартфонов Samsung Galaxy. Беспроводные или обычные наушники известных брендов, мощная портативная колонка или один из тарифов линейки «ВСЁмое!», предоплаченный на год, полгода или 3 месяца – чем не повод порадовать знакомого Диджея или Капитана! Посмотреть полный список подарков и условия акции можно на сайте «Билайн»

Но на этом новогодние чудеса не заканчиваются – до 6 января при покупке Samsung Galaxy в салонах и на сайте «Билайн» можно принять участие в акции «Лови подарки» и получить шанс выиграть робот-пылесос, смарт-часы или интерьерный телевизор от Samsung. Для этого нужно зарегистрировать номер телефона, кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте www.beeline.promo и внимательно следить за результатами.

Так, например, Попов Максим из Новосибирска приобрёл в одном из салонов «Билайн» смартфон Samsung Galaxy A6, выполнил условия акции и выиграл робот-пылесос Samsung. Максим признаётся, что редко участвует в подобных акциях и ранее ничего крупного не выигрывал, поэтому был особенно рад перед Новым годом получить такой полезный в быту подарок. «Возможно, в ближайшие дни вернусь в "Билайн" за ещё одним смартфоном Samsung», – резюмирует победитель акции. Новогодняя ночь всегда ассоциируется с волшебством, и даже привычные вещи в это время будто становятся сказочными – особенно если они подарены с любовью. 

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: телекомы подарки мобильная связь Билайн акции

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

Полуголые Деды Морозы пробежались по Новосибирску и нырнули в прорубь 23.12.2018 После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво 19.12.2018 Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн» 19.12.2018 Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете 10.12.2018

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Новосибирская опера теряет голос

Image

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

Image

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «...

Image

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской бо...