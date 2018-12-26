МЕМолётность бытия

О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео уходящего года

Иллюстрация Георгия Эско

Время резать оливье и откупоривать шампанское подходит со всей неумолимостью. Проще говоря, совсем скоро Новый год, а значит, пришла пора подводить некоторые итоги года старого. Эти итоги могут быть очень разные. Политические. Экономические. Культурные. Условно-культурные. Вот, пожалуй, про последние мы поговорим, оставив всё остальное взрослым дядям и тётям поскольку про что-то уж совсем серьёзное — это, согласитесь, не под Новый год.



Английский учёный Ричард Докинз предложил концепцию мема (англ. meme) и сам термин в 1976 году в книге «Эгоистичный ген»

Мемы. Характерные видео. Флешмобы. И «вот это всё» – то самое, что составляло часть нашей жизни в 2018 году. Точнее, часть жизни кое-кого из нас – но если ваше имя не Агафья Лыкова, то почти наверняка на что-нибудь эдакое вы наверняка натыкались. А то и смеялись или плакали над этим. Или даже сами в этом принимали участие.

И ещё, мы не претендуем здесь ни на какую объективность. Потому что ну какая тут ещё объективность может быть? Мемасы – они мемасы и есть, кому-то одно может нравиться, кому-то другое. Так что все претензии – под новогодний стол. Ах, да, на всякий случай – и обидеть мы никого не хотим. Просто если уж стал ты героем мема или вирусного видео – значит, такова твоя судьба, держись и крепись. И становись всё более знаменитым.

Впрочем, уточним, что все описанные нами мемы попали сразу в два рейтинга: аналитики Google включили их в список наиболее популярных по количеству запросов в 2018 году, а специалисты Яндекса и вовсе посчитали их наиболее полюбившимся сибирякам.

«За себя и за Сашку!»

Вообще, кажется, что этот мем всегда был с нами – настолько он непозволительно прекрасен. А на самом-то деле ему и семи месяцев не исполнилось, дата тут известна точно, 30 мая 2018 года. Именно тогда Евгений Баженов, также известный как BadComedian, выпустил обзор на отечественную спортивную драму «Движение вверх». Обзор получился скандальным, сперва взорвав YouTube, а затем и общественное мнение в целом.

Иллюстрация с сайта memepedia.ru



youtube-канал Евгения BadComedian Баженова — один из самых быстрорастущих по количеству подписчиков. На момент публикации их более 3 млн человек

Претензии БэдКомедиана к экранизации истории «легендарных трёх секунд» кто-то разделяет, кто-то не очень. Мы вот, например, склонны к компромиссному мнению – и фильм всё-таки очень даже ничего, и Евгений – красавчик. Однако это всё на самом деле пустяки – главное, что обзор породил мем «За себя и за Сашку!». Употреблять его хочется в каждом удобном и неудобном случае, поскольку это даёт тебе приблизительно +50 здоровья, +100 пафоса и +200 хорошего настроения. Единственный минус – никакая картинка не передаст того драматического эффекта, который достигается исключительно голосом. Одним на свете. Нашего земляка-сибиряка, прототипа Нико Белича и просто очень хорошего актёра Владимира Машкова. Но тут уж что поделать, нет на свете ничего абсолютно идеального.

Кстати, товарищ Баженов – вообще изрядный, как известно, «подгонщик» новых мемов в жизнь. Так, в 2017-м он уже подарил нам неслабый мемас про «вы знаете Руса», в уходящем, вон, Сашкой порадовал. А значит, в 2019-м ждём тоже чего-то не менее искромётного. Иначе никак, надо стараться. За кого? Ну очевидно же!

«Как тебе такое, Илон Маск?»

2018 год вышел у Илона Маска так себе. Всё вроде и норм, но вот некстати влез в скандал при спасении детей из непроизносимой таиландской пещеры, акции компаний периодически падать начинали, журналистские расследования опять же стали выходить (выходили и раньше) – что никакой он не визионер и апостол будущего, а тиран и самодур.

Фотография с сайта memepedia.ru

А тут ещё нежное сердце Илона, и так уже облившееся кровью после расставания с Эмбер Хёрд, окончательно разбили россияне. Потому что внаглую начали публиковать фотки совершенно фантастических вундервафель, сопровождая это обращением к основателю SpaceX. Мол, видишь, заокеанский чудодей, как можно залатать выбоины на дороге свежескошенной травой? Или превратить обычный полиэтиленовый пакет в изящную держалку для двери. Или с помощью вот этого туалетного ёршика и набора «Сделай сам»…

Иллюстрация с сайта memepedia.ru

Словом, ясно – учитывая российские реалии, это могло продолжаться (и продолжается) бесконечно, а Маск… Ну что он может ответить? «А я зато копаю тоннель для хайперлупа между городами?». Слабо, Илон, слабо, ты и сам это понимаешь. Тем более, что некоторые соотечественники нашего визионера, говорят, уже оценили искромётное остроумие in Russian style и потихоньку начали подключаться. Смех смехом, а технологические прорывы человечества ныне под угрозой – ну как Маск обидится, да и улетит обратно в Южную Африку на свою планету? Что остаётся делать? Всякому понятно – побыстрее смеяться над одной из самых популярных развлекух 2018 года!

«Это кофеин!»

Ладно, Илон Маск где-то там, за горизонтом событий. А вот Локоть – он рядом. Ага, Анатолия Евгеньевича тоже вполне можно включить в список наших героев, хотя слава тут получилась более локальная. Но не менее яркая – майская (май 2018-го, как видим, вообще был богат на события) речь со сцены Новосибирского оперного театра совершенно заслуженно полюбилась многим зрителям YouTube.

Да и есть за что – в своём коротком выступлении градоначальник очень бурно признался в любви и уважении к прессе, а конкретно к одному из местных СМИ, используя несколько необычные в таких случаях эпитеты. «Кофеин», «адреналин» и (рука отказывается выводить) «кокаин» – возможно, если выстроить эти слова в правильном порядке, то наконец-то на Земле наступят всеобщий мир и полное благоденствие. По крайней мере, на земле Новосибирска. Хотя, нет, пожалуй, не стоит пробовать.



Анатолий Локоть становился мемом и до выступления в оперном театре

Разумеется, некоторые собратья по перу даже принялись подозревать Анатолия Евгеньевича в чём-то нехорошем – мол, в специфическом состоянии он вышел на сцену. Мы от комментариев, пожалуй, воздержимся – лучше просто посмотреть видео и (по-хорошему, конечно) посмеяться. Ну а на определённую долю эксцентричности (и кофеина), вообще говоря, имеет право любой человек. Даже политик. Особенно он.

Тем более, что мэр Новосибирска, кажется, на YouTube не обиделся. Напротив – буквально вот недавно завёл там свой собственный канал, сопроводив презентацию довольно милым шутейным видео. Канал, правда, особо шутейным быть не должен – всё-таки о работе мэрии будет рассказывать, а в таких случаях уже особо не до мемасов. Впрочем, поживём-увидим.

Сын маминой подруги. Он же Момо. Или нет

Если честно, тут должен был быть раздел про один из популярных флешмобов 2018 года. Причём, про какой-нибудь флешмоб серьёзный, наподобие прошлогоднего #MeeToo. Или ну очень уж клёвый — вроде #Mannequin Challenge из далёкого уже 2016-го. Проблема в том, как-то вот не видно в 2018-м чего-то равного указанному по серьёзности и (особенно) клёвости. Так что я вам расскажу про два самых страшных мема/челленджа уходящего года.

Итак, Момо. Эту дрянь придумали, а как же, японцы (хотя, возможно, немцы), и она выглядит так, что распиаренному Слендермену определённо пора на покой. Кстати, не удивлюсь, если про эту страхотину в какой-то момент тоже снимут плохой ужастик, а потом, через пару лет, прочно о ней забудут. Хотелось бы. Потому что выглядит, ну реально же, страшно. Да и вообще штука не совсем безобидная, некоторые подростки всерьёз ведутся и становятся способны на всякие страшные глупости. Так что ну её, авось, в 2018-м останется. Берегите себя и не болтайте с кем попало в WhatsApp.

Иллюстрация с сайта memepedia.ru

Тем более, что есть вещи и пострашнее. Например, давно, казалось бы, забытый враг, внезапно возродившийся в качестве мема в 2018 году. Нет, речь сейчас не о безобидном Удивлённом Пикачу (хотя, и к нему есть старые счёты) – тоже ведь возник совсем недавно из глубин прошлого. О нет. Сын маминой подруги (СМП) – вот кто по-настоящему страшен! Давний мифический персонаж, Бука родом из детства – казалось бы, как может достать сейчас? Достал, однако ж.

Иллюстрация с сайта memepedia.ru

Он по-прежнему лучше во всём. Он выше ростом. И бицуха у него крепче (кого я обманываю, она у него хотя бы в принципе заметна!). Он больше зарабатывает. Знает иностранные языки, причём, какие-то неочевидные, вроде португальского, но всегда ему очень пригождающиеся. И квартира у него тоже больше. И купил он её не в кредит. Потому что у него свой бизнес. Успешный. Связанный с Португалией. А ещё…

Словом, очевидно – ад уже здесь и рассказывает нам о своих страшных чудесах. Возможно, СМП – это и есть Момо. Как вариант – Илон Маск (довольно популярная точка зрения). Так что бегите, глупцы! Бегите резать оливье и откупоривать шампанское, потому что скоро придёт пора. А там и Новый год придёт. А с ним, и это уж непременно, придут новые мемы, челленджи и прочие флешмобы. Они уже здесь. Скоро увидите.



Василий Королёв

журналист Автор