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От случая к случаю

Как подобрать наряд для разных сценариев празднования Нового года
Рубрика: woman, общество

27.12.2018 11:10

фотографии Юрия Бабичева

Платье для празднования Нового года такой же обязательный элемент, как и традиционные угощения на праздничном столе. Но не всегда есть возможность надеть яркий, сверкающий наряд, привлекающий внимание окружающих и заставляющий их восторженно осыпать вас комплиментами. Просто хотя бы потому, что встречаем мы праздник в самых разных местах, а во многих из них платье будет не совсем не уместно. Впрочем, стилисты из мультибрендового бутика Trendi уверены: выглядеть стильно можно даже в горнолыжном костюме где-нибудь на склоне. И тут же это доказывают, предлагая набор из разнообразных луков — от варианта для тихого, семейного застолья до экстремального сценария встречи 2019 года.

Новый год для двоих

Самый желанный и в чём-то даже классический сценарий празднования Нового года — романтический ужин с возлюбленным. Даже место празднования не так важно, главное — это атмосфера романтики, магии и тайных признаний. Беспроигрышный вариант образа — легендарное маленькое чёрное платье, а точнее его вариация: длина миди, тонкие бретельки и нежное кружево. А если лук кажется слишком уж сдержанным, добавьте несколько ярких акцентов, например, серебристые лодочки или клатч классической формы.

Кстати, этот лук уместен и на корпоративе в ресторане, если, конечно, позволяет дресс-код. Владелица мультибрендового бутика Trendi Ирина Бойкова уверяет, что незамеченной в таком платье остаться точно не получится.

Уехать за город

«Неважно, где мы будем встречать Новый Год. Выглядеть мы должны безупречно», — считает Ирина Бойкова, представляя следующий лук. Никаких блёсток, пайеток или строгих форм — только мягкие линии и натуральные ткани. Это с виду простой домашний костюм, но так актуальный в этом сезоне. Подойдёт для посиделок у камина в семейном кругу, встречи праздника за городом или приёма друзей. Добавьте к нему тёплый и уютный пуховик — и можно смело отправляться на задний двор запускать фейерверки или лепить снеговиков.

В тихом семейном кругу

Поедете ли вы навестить родителей или сами станете хозяйкой вечера и примете гостей у себя дома — ваш наряд по такому случаю должен быть, с одной стороны, без сомнения стильным, праздничным, а с другой — женственным и удобным. Опять откладываем яркие платья с блёстками и пайетками до следующего раза и достаём плиссированную юбку со свитером. Впрочем, совсем уж отказываться от блеска не придётся — свитер украшают стразы, а складки юбки украшены сверкающими аппликациями.

Покоряя вершины

И раз уж речь зашла о встрече Нового года на свежем воздухе, то нельзя не упомянуть традиционный для многих сибиряков сценарий празднования — на вершине горы. Хорошо, что вариантов масса: рядом есть Шерегеш, Горный Алтай, в конце концов, всегда можно отправиться в заснеженную Европу. А вот с тем, как выглядеть эффектно в новогоднюю ночь, — тут уже сложнее.

По словам Ирины Бойковой, стиль спорт-шик в декорациях загородного отдыха смотрится особенно органично. Формула такова: спортивный костюм из хлопка с оригинальным орнаментом, универсальные ботинки из светлой натуральной кожи и дутый виниловый пуховик, так полюбившийся многим модницам. И всё, можно смело отправляться праздновать хоть на вершину алтайской горы, хоть на европейский горнолыжный курорт.

Засветиться на празднике

Многие из нас мечтают об именно таком празднике: компания друзей, атмосфера вечеринки и вы, без сомнения, звезда этого вечера. А помочь в этом, как утверждает Ирина Бойкова, обязательно должно платье. В новогоднюю ночь, по её словам, не стоит сдерживать себя, и если в обычные будни вы отказывались от пайеток и любых ярких цветов, то 31 декабря точно можно всё. Отличный вариант — сверкающее серебристое коктейльное платье с кружевом, винного цвета лодочки и ярко-розовое пальто, отороченное мехом.

«Мы должны помнить, что наш образ на Новый Год должен быть ярким и эффектным.

И дело не только в цвете, — замечает владелица бутика Trendi. — Не стоит бояться выбирать интригующие люрексовые ткани и блестки, всё это сделает образ поистине волшебным».

Автор
Ирина Мжельская
Светский обозреватель
Автор
Ирина Мжельская
Светский обозреватель
Теги: мода стиль

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