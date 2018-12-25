Соблазниться и стать свиньёй

Под видом новогодней комедии притаились ужасы человеческих пороков

Фотографии предоставлены телеканалом ТНТ

Укутаться тёплым пледом, запастись мандаринами с оливье и смотреть новогодние фильмы – прекрасное занятие в холодную декабрьскую пору. Например, можно расслабиться и посмеяться над новой комедией от ТНТ «Год свиньи». Главное, серьёзно ни о чём не задумываться при этом.

27 декабря на ТНТ-PREMIER выходит чёрная новогодняя комедия «Год свиньи». Режиссёр картины – Семён Яковлев, оператор таких фильмов как «Ёлки новые» и «А зори здесь тихие…». В главных ролях: Алина Алексеева, Борис Дергачёв, Максим Костромыкин, Дарья Руденок, Алена Савастова и Роза Хаируллина.

В отличие от большинства подобных комедий, Новый год выступает для героев не как чудо, которое сделает их добрее и лучше. Скорее наоборот: ночью на 1 января персонажи сталкиваются с искушениями, раскрывающими их тёмные стороны. И всех ждут в конце не добрые куранты, а разочарование, тюрьма или даже смерть.

В «Годе свиньи» представлены три новеллы, герои которых косвенно пересекаются друг с другом. Как можно уже догадаться из названия фильма, всё персонажи историй – люди не очень хорошие, мягко говоря. И по ходу развития сюжета все их пороки раскрываются подобно матрёшке.

Таким образом, герои проходят путь либо от плохого человека до серьёзного преступника, либо от хорошего героя до разочаровавшегося дурачка. В общем, счастье и добро никому не подарят. А самое ценное вознаграждение для человека в данной картине – наказание. Потому что, вступив на сколькую дорогу, персонаж рискует либо стать трупом, либо раскаяться через страдание (будь то тюрьма или долгий путь по зимней дороге).

Герой первой новеллы – молодой врач, единственный герой фильма, который достоин названия «положительный». Конечно, он отступается в итоге от своих принципов, но не ради денег, как другие персонажи, а ради любви. Правда и за это он всё же несёт наказание. Врач бежит, побеждая врагов, дабы спасти свою принцессу, но на деле оказывается, что спасать её не надо было – она сама заточила себя в башне с драконом ради обычных денег.

Во второй истории нас сильнее погружают в мир людских пороков. Здесь уже обычная продавщица, случайно убив человека, постепенно приходит к тому, что может лишить жизни уже и нарочно. Ради, опять же, денег, естественно.

В третьей новелле к жажде наживы добавляются ещё страсть и власть. Герою предстоит пройти сквозь перевоплощение в своего злобного двойника, опробовав все дары распутной жизни, попутно пританцовывая на собственных же костях. В итоге мужчине придётся решить, кого он убьёт: добрую или плохую версию себя.

При всём этом мрачноватом описании, «Год свиньи» – это комедия. Чёрная, которая заставит вас смеяться над тем, что не принято. Да и, наверное, это хорошая примета – встретить год свиньи просмотром фильма про её сородичей.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор