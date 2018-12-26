Два срока – не предел

Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать полномочия мэра

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Политический год мирно катился к своему завершению, как вдруг произошёл сюрприз. Казалось бы, представители основных политических сил и общественники сошлись на том, что время пребывания одного человека в должности мэра Новосибирска нужно ограничить двумя сроками – никто не возражал! И тем не менее, попытка принять поправку в Устав Новосибирска на очередной сессии горсовета закончилась неудачей. Почему это произошло и как события будут развиваться дальше? Разбирался обозреватель Сиб.фм.

Начал экс-министр

У экспертов есть две версии. По одной – причиной срыва исторического голосования стали организационные недоработки в горсовете, а по другой – мы имеем дело с политической игрой. Чтобы сделать выводы, нужно сначала вспомнить историю вопроса.

Новосибирские СМИ уже приписывают разным людям авторство идеи ограничить полномочия мэра двумя сроками. Но совершенно очевидно, что первым эту мысль выдвинул бывший министр региональной политики Новосибирской области и бывший первый заместитель мэра Новосибирска Андрей Гудовский. Он – кстати сказать, также и бывший депутат городского совета – написал письмо Анатолию Локтю, поскольку именно мэр возглавляет постоянно действующую комиссию по Уставу города Новосибирска.

Заодно Гудовский написал также и руководителям региональных отделений партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина», плюс руководителям фракций в горсовете. В качестве обоснования своего предложения он заявил, что власть должна постоянно обновляться.



Николай Булакин. В 1995 году был избран главой администрации города Абакана. Переизбирался в апреле 1999, в марте 2004, в марте 2008, в сентябре 2013 и в сентябре 2018 годов

Идею стали сразу же активно обсуждать. Многие горячо её поддержали, а вот оппоненты указывали на то, что согласно российскому законодательству человека можно выбирать мэром сколько угодно раз, поскольку он не входит в систему государственной власти. Кто-то даже вспомнил, что мэр Абакана избирался шесть раз и горожане против этого не выступали.

Довольно скоро инициативу Андрея Гудовского поддержала фракция «Единой России» в городском совете. Политологи тут же заключили, что шансы на успех у поправки в Устав очень хорошие, ведь партия власти владеет контрольным пакетом голосов в горсовете.

Мэр поддержал

Буквально через неделю на встрече с журналистами Анатолию Локтю задали вопрос, как он относится к идее ограничить время работы в должности мэра двумя сроками. Его предшественник – Владимир Городецкий – например, избирался мэром Новосибирска три раза подряд.

Локоть напомнил, что такие решения принимает не он лично, а специальная «уставная» депутатская комиссия, после чего вердикт выносят на сессии депутаты. Но саму идею мэр поддержал: «Нельзя быть вечным мэром или чиновником.

Чтобы зрение не замыливалось, чтобы был свежий взгляд, свежие идеи, сменяемость во власти должна быть».

Андрей Гудовский в СМИ заявил, что он признателен мэру за понимание и констатировал: «Такой подход с его стороны я могу только приветствовать». Позже мэр ещё раз высказался на эту тему и вновь подтвердил, что выступает за принятие такой поправки.

Депутаты прокатили

Никто не предполагал, что на последней в этом году сессии депутаты городского совета не смогут набрать необходимое количество голосов, чтобы внести ряд поправок в Устав города. Среди них – поправка об ограничении срока пребывания одного лица в должности мэра.

Для того, чтобы решение было принято, требуется получить две трети голосов. Депутатов у нас 50, стало быть, необходимы 34 голоса «за». На сессии присутствовало 39 депутатов. Однако за поправки в Устав проголосовали только 27. Чуть позже состоялось второе голосование, но оно принципиально ничего не изменило, хотя на этот раз поправки поддержали 28 депутатов.

Дальнейший ход событий понятен: поправки вновь возвращаются в ту самую «уставную» комиссию, которая их уже одобрила. Но теперь им предстоит «доработка».

Итог голосования на сессии удивил многих депутатов и общественников: никто из них не предполагал такого развития событий. Естественно, сразу же стали искать причину.

Умысел или разгильдяйство?

Первым свою версию происходящего озвучил депутат Дмитрий Прибаловец. Он написал на своей страничке в «Фейсбуке»:

«Интересные дела происходят сейчас на сессии Совета депутатов».

Крайних он тоже определил: «Восемь депутатов просто не стали голосовать. По удивительному стечению обстоятельств именно столько депутатов-коммунистов присутствовало на сессии))».

При этом сайт КПРФ ограничился скромной заметкой под названием «Новосибирские депутаты решили не ограничивать мэра двумя сроками». А эксперты-политологи посчитали, что вряд ли мы имеем дело с хитроумной политической комбинацией. В конце концов, зачем мэру-коммунисту торпедировать идею, которую он публично поддержал? Ведь очевидно, что такая позиция, наоборот, принесёт Анатолию Локтю очки, необходимые в политической игре.

Политолог Игорь Козлов заявил, что он удивлён таким исходом голосования: «Не было противоречий по этому поводу ни у кого! И тут такой казус! Что за ним стоит, остаётся только гадать. Либо это обыкновенное разгильдяйство, либо чьи-то козни. Если это козни, то в чём тогда интерес? Он просто не просматривается».

С такой точкой зрения солидарен и политтехнолог Владимир Леонтьев: «Я не вижу здесь явного подвоха. Думаю, что получилось это не специально. Просто не учли, что конец года: кто-то уже отдыхает далеко… Ставить такой вопрос как поправки в Устав на голосование под самый Новый год – это странно. Нужно было раньше это делать и проблем бы не было! А политической подоплёки я здесь не вижу».

В поддержку такой оценки говорит, например, тот факт, что депутат Наталья Пинус на своей странице в соцсети «Фейсбук» делилась размышлениями о нелёгком выборе: идти на сессию или на утренник к ребёнку в детский сад. Если эксперты, поделившиеся с Сиб.фм своими соображениями, правы, то поправка об ограничении срока пребывания одного лица в должности мэра будет принята в начале следующего года. В таком случае станет ясно, что политики здесь точно не было – был извечный наш принцип «авось». Что же до политики, то она проявится в то же самое время – здесь сомневаться не приходится.



Андрей Медведев

журналист Автор