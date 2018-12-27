Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вариантов провести их с пользой

фотография sib.fm

Новогодние каникулы – отличный повод заполнить пробелы в культурной программе, на которые не хватало времени на протяжении предыдущего года. Для жителей Новосибирска и гостей нашего города мы собрали самые интересные мероприятия, которые помогут разнообразить долгие выходные.

ТЕАТРЫ

«Красный факел»

Зрителям «Красного» советуем успеть на премьерный триллер «Странный ужин инспектора Раффинга». Классическая детективная завязка, когда все герои находятся в замкнутом пространстве и каждый знает только малую часть общей страшной правды – собрать её придётся следователю, который попал на самый странный ужин в своей жизни.

3 и 5 января

фотография с сайта red-torch.ru

Самым ярким и популярным праздничным спектаклем на протяжении нескольких лет остаются «Агенты праздников» от известной стёб-арт студии «Ха!Мы!» Любимые артисты, множество песен, танцев и динамичный сюжет в немного наивном, но до боли смешном представлении о сложностях модного креативного агентства.

2 января

фотография с сайта red-torch.ru

Для маленьких зрителей совсем недавно в «Факеле» вышел «театральный мультфильм» Артёма Находкина – «Высоко». Спектакль о смелом воздушном Шарике, который пытается узнать что-то важное о своём предназначении в мире. Яркие персонажи, забавные ситуации, приятный юмор – семейная сказка, как обещают в театре, очарует зрителей от 6 лет и до бесконечности».

2-5 января

фотография с сайта red-torch.ru

«Глобус»

Только в новогодние каникулы малышам и их родителям представится возможность увидеть спектакль «Птичка – на счастье!». В камерном пространстве спецпомещения зрители от двух до шести лет отправятся в «снежный поход».

фотография с сайта globus-nsk.ru

Ребята окажутся в настоящем зимнем лесу, где за каждым деревом прячется удивительный сюрприз – спящий лесной житель, упавшая с ветки шишка, большой сугроб или даже сам Дедушка Мороз. Также пройдут показы премьерной новогодней сказки «Как стать Снегурочкой?» В фойе перед спектаклем гостей будут ждать ёлка, конкурсы и развлечения. Путешествие в сказку начнётся с новогодней интермедии.

«Старый дом»

Для тех, кто не успел посмотреть одну из премьер уходящего года, рекомендуем метафоричный спектакль по пьесе Дмитрия Данилова – «Серёжа очень тупой». Абсурд в будничном дне, приятный юмор, индивидуальное прочтение каждого зрителя в попытке разобраться: кто и почему всё-таки тупит, и плохо ли это.

3 и 7 января

фотография Алины Скитович

Спектакль «Тётки» по пьесе Александра Коровкина идёт в театре не первый год, но до сих пор не теряет своей популярности. Лёгкая и добрая комедия положений для тех, кто не любит разгадывать авторские шарады, а просто хочет отвлечься от повседневных проблем.

6 и 7 января

фотография с сайта old-house.ru

Для маленьких зрителей «Старый дом» приготовил осовремененную сказку «Морозко» и трогательную историю о дружбе и преданности «Мама-кот».

«Первый театр»

Маленькие зрители и их родители давно полюбили «Первый» за их красочные зажигательные сказки. Поэтому театр на новогодних каникулах устраивает детский «марафон». Зрители увидят премьеру – спектакль «Юля и Сёма одни дома», заявленный в формате виртуального приключения.

фотография из группы «Первый театр» vk.com

В нём зрители отправятся на новогодние челленджи и испытания вместе с главными героями сказки. Проходит действие в новом модном пространстве зрительного зала «ПОТОК». Также продолжатся показы «Лёли и Миньки», спектакля по рассказам Зощенко – о том, как здорово быть маленьким, и почему не надо спешить взрослеть.

«Понедельник Выходной»

Любителям театральных экспериментов и новых форматов иммерсивный спектакль «Кухня» обязателен для посещения. Здесь зрители не только смотрят и слушают, но высказываются сами, спорят, крошат салаты, а после дегустируют честно приготовленный винегрет.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ «ПОНЕДЕЛЬНИК ВЫХОДНОЙ»

2,3,4 января

Про ребят младшего возраста в «Понедельнике» тоже не забывают. На новогодних каникулах каждый день будут показывать «Сказку про Ёжика и Медвежонка».

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Экспоцентре пройдёт праздничное шоу «Главная Ёлка Сибири». Гостей ждут театральное представление, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, большое количество развлекательных локаций: LEGO полис, кулинарный и флористический мастер-классы, фокусники. У ребят будет три часа развлечений на самом большом игровом пространстве в регионе площадью 8200 квадратных метров.

2,3,5,6 января.

фотография с сайта expo-elka.ru

В Новосибирской филармонии откроется Ёлка – «Под светом Новогодней звезды». Новогодняя сказка будет проходить с 2 по 6 января по два представления в день. Помимо самого спектакля в фойе первого и второго этажей ребят будут ждать новогодние развлечения: батут, плетение кос, различные мастер-классы, хороводы вокруг ёлки, весёлые аниматоры, и конечно, подарки от Деда Мороза за стихотворение, песню или танец. Все развлечения будут открыты с 11:00 до 14:00 (утреннее представление) и с 15:00 до 18:00 (вечернее представление).

фотография с сайта nso.ru

В Большом новосибирском планетарии каждый день (кроме понедельника) будут проходить новогодние театрализованные представления – «В Новый год на луноходе». Любознательные маленькие зрители вместе с поросёнком Хрютом и Луноходом изучат объекты Солнечной системы, узнают их свойства и встретят множество сказочных персонажей на своём пути. В программу входят новогодний утренник, интерактивное представление и полнокупольный мультфильм.

фотография с сайта nebo-nsk.ru

В ККК имени Маяковского покажут легендарный мюзикл Алексея Рыбникова «Красная Шапочка». Героев популярного детского фильма перенесли в зимний лес, а лёгкий изящный сюжет с большим количеством фантазии никого не оставят равнодушным.

В сюжет вплетены интерактивные эпизоды для вовлечения зрителей в действие. Перед началом каждого представления гостей ждут игры с Дедом Морозом.

2-4 января.

СНЕЖНЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОРОДКИ

На новогодних каникулах в Новосибирске будут работать снежные городки на площади Ленина, в Центральном парке и Берёзовой роще. Городок на Ленина начнёт работу 31 декабря и будет выполнен в театральной тематике. По традиции, центром станет огромная ёлка, рядом с ней соорудят ледяные скульптуры и горки для детей и взрослых. В Центральном парке будут работать снежные горки – большая для детей от 6 до 12 лет и маленькая для ребят помладше. В Берёзовой роще бесплатно смогут кататься малыши, а для катания на горке побольше новосибирцам придётся заплатить за вход и обзавестись тюбингом (санки-ватрушки) или взять его здесь же на прокат.

фотография из группы «Парк "Берёзовая роща" Новосибирск» vk.com

Ледовый городок на Михайловской набережной начнёт свою работу 30 декабря и будет открыт ежедневно с 11:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь – до 4 часов утра. Вход в Ледовый городок платный – 250 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно.

НОВОГОДНИЕ ФЕСТИВАЛИ

В Первомайском сквере, по традиции, пройдёт фестиваль снежной скульптуры. Открытие назначено на 4 января. После этого у участников будет четыре дня на изготовление лучшей скульптуры. В этом году в конкурсе примут участие команды школьников, коллективы художников и скульпторов. 8 января на площади Ленина подведут итоги и наградят победителей.

Иллюстрация из группы Кинотеатр «Победа» vk.com

Перец центром культуры и отдыха «Победа» открылся фестиваль «Снегурад» — здесь построили каток и рождественский маркет, и включили подсветку. На фестивале поставлены фотозоны и гейм-зона, а новосибирские рестораторы приготовили для гостей «Снегурада» угощения и глинтвейн. Каток здесь построен по особой технологии, благодаря которой между слоями льда уложены светодиодные модули, которые запрограммированы на 350 вариантов подсветки. Фестиваль работает с 11:00 до 20:00 и 22:00. 31 и 1 января – с 11:00 до 02:00.

ШОУ и КОНЦЕРТЫ

Тем, кто скучает по любимым актёрам, но не успел купить билеты в театр, советуем присмотреться к афише «Бродячей собаки». Здесь пройдут выступления легендарной стёб-арт студии «ХА!МЫ!» – 4,6 и 8 января. Домашняя дружеская атмосфера, приятная компания и несравненный юмор как ещё один повод выбраться из дома в праздники. Однако, увидеть любимых актёров можно будет не только на «хамах». В кабаре-кафе также пройдёт «Квартирник Виталия Гудкова и Антона Войналовича» с душевными песнями под гитару.

5 января

фотография из группы «Стёб-арт студия ХА!МЫ!» vk.com

На новогодние гастроли в Новосибирск приедут группы «Ария» («Подземка», 4 января), «Мельница» (5 января, ККК имени Маяковского) и «Хор Турецкого» (8 января, «Дом учёных»)

КИНО

Для полного погружения в атмосферу праздника советуем присмотреться к киноновинкам с новогодней тематикой. В конце декабря вышли в прокат российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и мультфильм от создателей «Миньонов» – «Гринч». Также стартовало продолжение уже традиционного новогоднего фильма – «Ёлки Последние», фильм Тимура Бекмамбетова обещает завершить легендарную историю. В первые дни нового года в прокат выйдут мультик «Снежная Королева: Зазеркалье», американский фильм с Эмили Блант – «Мэри Поппинс возвращается», и пока для многих непонятный «Жил-был Дэдпул» Дэвида Линча, названный создателями «сказочно приличной историей».

Самым искушённым театралам советуем обратить внимание на показы «Theatre HD» в «Победе». В рамках программы на каникулах можно будет увидеть «Франкенштейна» и «Гамлета» с блистательным Камбербэтчем. Также в кинотеатре пройдёт трансляция легендарного балета «Щелкунчик» прямиком из «Royal Opera House» в Лондоне.

Для маленьких зрителей «Победа» подготовила фестиваль «Семейные каникулы». Самые интересные варианты – продолжение серии богатырских мультиков – «Три богатыря и Наследница престола», и конечно, ретроспектива легендарного Хаяо Миядзаки – «Унесённые призраками». Эта японская анимация занимает первое место в рейтинге по версии IMDb.

КАТКИ

В Новосибирске существует немалое количество дворов, обустроенных хоккейными коробками, где можно бесплатно кататься, если повезло иметь собственную пару коньков. Для тех, кто ищет площадки побольше, с прокатом и удобствами в виде заточки, мы собрали список ледовых площадок в разных районах города. Цены услуг и рабочее время уточняйте у администраторов спортивных объектов.

фотография из группы «Ледовый каток "Сибирь-Хоккайдо"» vk.com

Ленинский район: Спорткомплекс «Заря» (Спортивная, 2), каток НГТУ, стадион «Сибсельмаш», ЛДС «Звёздный» (Новосибирская, 17), стадион «Континент Арена» (Троллейная, 130а);

Октябрьский район: Михайловская набережная, каток «Сибирь-Хоккайдо» (Шевченко, 28/1), каток студгородка НГАУ;

Калининский район: ледовая арена «Родник», ПКиО «Сосновый бор»;

Кировский район: Ледовая арена на Затулинке (Зорге 82/3), крытый стадион на Вертковской (Вертковская, 19, корпус 1), крытый каток в ТРЦ «Мега», Городской каток (Саввы Кожевникова, 3а), Ледовый комплекс «Айсберг» (Петухова, 162/6);

Дзержинский район: каток в «Берёзовой роще», стадион «Чкаловец»;

Заельцовский район: каток СГУПС, стадион «Электрон» (Учительская 61/1);

Советский район: каток «Радуга» (Жемчужная, 20а), каток «Городок» (Золотодолинская, 2 к1), ледовая арена «Энергия» на ОбьГЭС (Часовая, 2а), каток на пляже «Бумеранг» (Софийская, 15 к3);

Первомайский район: стадион «Локомотив»;

Центральный район: каток перед кинотеатром «Победа», Центральный парк, городской каток на стадионе «Спартак».



Наталья Бортник

журналист Автор