Теплосети Новосибирска требуют вложений

СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб

Фотографии предоставлены Сибирской генерирующей компанией

В канун Дня энергетика те, кто согревает нас каждую зиму, подводят итоги прошедшего года и делятся планами на предстоящий. Для новосибирской энергосистемы это особенно актуально, ведь с марта 2018 года она перешла в собственность Сибирской генерирующей компании. Директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков рассказал о модернизации генерирующих объектов и теплосетей, о прохождении отопительного сезона, о новых тарифах для населения и застройщиков.

Сибирская генерирующая компания – молодая, стремительно развивающаяся организация, при этом уже обладающая собственной историей и традициями. Под единым брендом СГК объединены более 70 компаний, работающих в сфере производства электрической и тепловой энергии, транспортировки и реализации теплоносителя, сервиса и инжиниринга. СГК охватывает 15 городов в шести регионах. В её структуру входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ. Общая протяжённость теплосетей составляет 9624 километра, компания вырабатывает 25 % тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. СГК отапливает в Сибири более 5 миллионов человек.

Что касается Новосибирска, то, как сообщил Андрей Колмаков, работа компании в 2018 году была построена исходя из планов и тарифных решений, которые были приняты ещё до прихода в город СГК. По сути, работали с тем, что осталось в наследство от предыдущего собственника. Пример тому – бюджет на ремонт новосибирских ТЭЦ.

По плану на него закладывали 1,838 миллиарда рублей. СГК к этой сумме добавила ещё 200 млн рублей. Капитально отремонтировали 12 единиц оборудования теплоэлектростанций: три котла, четыре турбоагрегата, пять турбогенераторов. В следующем году компания направит на ремонт 2,076 млрд рублей.

Про котельные

Наряду с ремонтом агрегатов, приоритетная задача СГК – замещение котельных. Чтобы понять, насколько это важно для Новосибирска, напомним о совсем недавнем прошлом города. В 1990-2000 годах шла бурная «котельнизация» – активно появлялись отдельные маломощные источники теплоснабжения, а заводы «шли за забор» для уменьшения себестоимости продукции и подключали к своим котельным жилой фонд. В итоге сегодня в Новосибирске более 250 котельных, порядка 170 из которых имеют мощность не более 5 Гкал/час, а то и меньше. Тепло из таких котельных обходится существенно дороже, чем энергия с ТЭЦ. Отдельно стоит упомянуть экологию – от угольных котельных выбросов на каждую гигакалорию намного больше, чем от больших станций.

Сибирская генерирующая компания активно взялась за решение вопроса. План по замещению котельных, который предусматривает подключение потребителей к ТЭЦ, был внесён в схему теплоснабжения Новосибирска. Это ключевой документ, определяющий долгосрочное развитие энергосистемы мегаполиса.

«ТЭЦ у нас имеют достаточные резервы тепловых мощностей, – отметил Андрей Колмаков. – Приведу пример. Мы приглашали полпреда на ТЭЦ-4 и докладывали ему, что при установленной тепловой мощности 100 Гкал/ч на ТЭЦ-4 в самые пиковые морозы в прошлом году в отопительном сезоне было 600 Гкал/ч. То есть фактически нагрузку можно увеличить в два раза. И подобные возможности имеются у каждой ТЭЦ».

В текущем году в Новосибирске к системе централизованного теплоснабжения подключено 10 котельных с суммарной нагрузкой 232,5 Гкал/час. Силами СГК было выполнено переключение семи объектов, среди которых, например, котельные ПАО «Элсиб» и АО НПО «Сибсельмаш». На эти цели СГК направила 236,5 млн рублей. В 2019 году планируется переключить на централизованное теплоснабжение еще 11 котельных с нагрузкой 315 Гкал/час. Еще по пяти котельным планируются проектные работы.

Про сети

Звеном новосибирской энергосистемы, которое требует самого пристального внимания, являются, конечно, теплосети. В межотопительный период 2018 года СГК выполнила капитальный ремонт на 89 участках тепловых сетей. С учётом аварийного ремонта заменено почти 45 километров теплосетей в однотрубном исчислении, подавляющая часть которых – внутриквартальные коммуникации.



Протяжённость магистралей в Новосибирске — 708 километров в однотрубном исполнении

Испытания этого года – и гидравлические, и на максимальную температуру – показали: дефекты всё чаще выявляются на теплотрассах большого диаметра, то есть ремонтировать приходится уже не мелкие сети, а магистрали. Всё это подтверждает серьёзный износ всей системы. В связи с этим, в 2019 году СГК планирует увеличить бюджет на аварийный и капитальный ремонт сетей. Затраты на эти цели, заложенные в тариф для потребителей, составляют всего 420 млн рублей. Однако на ремонт сетей в следующем году, по подсчётам компании, необходимо направить как минимум 721 млн рублей, которые СГК и планирует выделить.



Протяжённость внутриквартальных труб в Новосибирске – 2550,3 километра в однотрубном исполнении

Но даже этого не достаточно. И Сибирская генерирующая компания предлагает болевые точки в теплоснабжении Новосибирска лечить системно. Подтверждение тому – предложенная СГК ремонтная программа по реконструкции тепловых сетей. Городские сети оценили по нескольким критериям: повреждённость, дефекты, показатели испытаний прошлых лет. На основе результатов сети разбили на три зоны.

Инфографика Александра Павлова. Кликните, чтобы развернуть.

Ремонт дело нужное, но новосибирцы хотят знать, что же будет при этом с тарифом?

В Новосибирске он самый низкий среди городов-миллионников (исключая Челябинск, где действует льготный тариф). С 1 июля 2018 года тариф — 1268,58 рубля за гигакалорию.

Меж тем, по словам энергетиков, тариф просит роста. В этом году в департамент по тарифам компанией было подано экономически обоснованных документов на 18 млрд рублей, в то время как принятые департаментом затраты составляют только 12 млрд рублей.

«Безусловно, мы понимаем, что резко никто тариф не поднимет, – говорит Андрей Колмаков. – Мы видим возврат инвестиций только при переходе на механизм долгосрочного регулирования — метод "альтернативной котельной", такие переговоры ведутся с властями города и региона.

Если метод будет принят в Новосибирске, то тариф будет плавно и предсказуемо повышаться в течение 10 лет на инфляцию +3 %».

СГК готова вкладывать деньги в развитие современной, безопасной и эффективной энергосистемы мегаполиса. Речь о 20 млрд рублей, которые компания готова инвестировать в Новосибирск. Энергетики готовы заменить изношенные коммуникации на новые, но им нужны гарантии, что вложенные средства вернутся, и тогда вложение окажется не только спасительным для города, но и экономически выгодным для инвестора.

«А на сегодня источник для этого только один – долгосрочное тарифное регулирование, инструментом для которого является законный способ, введённый уже сейчас в Рубцовске Алтайского края. Я говорю про "альткотельную"», – уточняет директор новосибирского филиала компании.

Рубцовск первым в стране перешел на новый метод тарифного регулирования – так называемую модель «альтернативной котельной». И именно этот переход спас алтайский город от коммунальной катастрофы. Спасение обошлось СГК в 2 млрд рублей. Модель «альтернативной котельной» позволит компании вернуть вложенные средства в течение 12 лет. Замечательно то, что «альткотельная» позволяет привлекать инвестиции на понятных для инвестора условиях и модернизировать сети любого муниципального образования. Второй на очереди к альткотельной – новосибирский поселок Линёво, его документы для перехода на новую модель рынка тепла уже прошли согласование ФАС.

Сегодня энергокомпании вынуждены покрывать убытки от выработки тепла доходами от продажи электроэнергии. Система расчёта тарифов основана на затратах: при снижении издержек тариф на следующий год пересчитывается и тоже снижается. В итоге на гигакалориях генераторы зачастую вообще ничего не зарабатывают. Прибыли нет – в Новосибирске точно, только убыток. А значит, возможности вкладываться в модернизацию сетей в достаточном объёме у энергокомпании тоже нет. В сухом остатке мы имеем изношенные сети, аварии и отключения.

Метод альтернативной котельной позволит обновить отопительную систему без резких скачков тарифов. Власти на местах смогут устанавливать предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя – не на один год, а сразу на 10. Плавный рост будет предсказуемым для горожан. СГК, в свою очередь, вложит деньги в глобальную модернизацию. В результате выиграют все. Город получит качественный ремонт. Энергетики в многолетней перспективе вернут вложенные средства. И главное, люди, наконец, будут уверены, что платят за реальное, гарантированное тепло.

Бывает ли снижение тарифа?

Для нового руководства СГК Новосибирск – приоритетный регион. Энергетикам он действительно интересен. Андрей Колмаков подчёркивает, что подход к работе в Новосибирске нужен особенный. Основной драйвер для развития энергетики в городе – строительство. А потому с застройщиками СГК работает плотно и всегда находит возможности для продуктивного взаимодействия. В частности, с 1 января 2019 года установлен новый, единый тариф на технологическое присоединение.

Ранее размер платы за присоединение к теплосетям был дифференцированным. Если застройщик запрашивал до 1,5 Гкал/час, то за одну гигакалорию он платил 5,7 млн рублей (без НДС). Если запрашивал более 1,5 Гкал/час, то, в основном, платил по индивидуальному тарифу, в зависимости от требуемой мощности.

«С этим индивидуальным тарифом всегда были сложности. Возникали вопросы и у застройщика, и у регулятора, и у прокуратуры. Да и времени на расчёты уходило немало. Так что мы ушли от него», – объяснил позицию компании Андрей Колмаков.

Сегодня единый тариф на присоединение к теплосетям составляет (без НДС):

4669,163 рубля за мощности от 0,1 Гкал/час до 1,5 Гкал/час,

рубля за мощности от 0,1 Гкал/час до 1,5 Гкал/час, 4674,023 рубля за мощности свыше 1,5Гкал/час.

Выгоды очевидны. Во-первых, экономия средств: до 1 млн рублей за Гкал/час при получении мощности до 1,5 Гкал/час. Во-вторых, экономия времени при расчёте и утверждении платы. В-третьих, прозрачность и понятность всей процедуры. То есть вопросы у контролирующих органов отпадут сами собой, довольны и поставщик услуги, и потребитель.

Очевидный серьёзный подход энергокомпании свидетельствует о том, что СГК пришла всерьёз и надолго.



Юлия Миняйло

журналист Автор