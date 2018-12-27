Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Подводя итоги, Сиб.фм собирает вокруг себя самых родных и близких – главных героев тем уходящего, 2018 года. Занося бокал шампанского (детского, безусловно) и окидывая взглядом всё, что происходит, редакция произносит тост. И будет он очень долгим, прямо таки от А до Я. Ведь нужно упомянуть всё самое главное, что происходило в Сибири.

А — Аэропорты

Пожалуй, проект «Великие имена России» успел в этом году нашуметь во всех городах страны с крупными аэропортами. Данная акция была нацелена на повышение патриотизма среди населения. В Новосибирске же эту идею поддержали губернатор и мэр, но только не сами горожане. Конечно, у нас был выбор: можно было проголосовать не за Покрышкина, а за Чкалова или Мешалкина. В итоге всё-таки отдали предпочтение первому варианту, и к названию аэропорта Толмачёво теперь прибавляется «имени Александра Покрышкина».

Б — Барабинский стрелок

В волну многочисленных новостей о нападениях и перестрелках в школах в этом году попала и Новосибирская область. 10 мая в барабинский колледж зашёл 17-летний студент, спокойно неся в рюкзаке разобранное охотничье ружьё отца. Он ворвался на занятие и открыл стрельбу по одногруппникам: один был ранен, несколько человек выпрыгнули из окна и получили травмы. Сам стрелок затем вышел из кабинета и свёл счёты с жизнью. Позже рассматривались разные версии, почему тихий и спокойный парень решился на такое: жажда славы, нездоровые увлечения или издевательства одногруппников.

В – Выборы

9 сентября в Новосибирской области состоялись выборы губернатора региона. За эту должность боролись Анатолий Кубанов от «Справедливой России», Георгий Михайлов от «Народного Альянса», Андрей Травников от «Единой России» и Дмитрий Савельев от ЛДПР. В итоге победу одержал «варяг из Вологды», занимавший ранее должность губернатора с приставкой «и. о». Андрей Травников набрал 64,52 % голосов жителей и, кажется, начинает постепенно избавляться от статуса чужака. По крайней мере, в своих речах он стал называть сибиряков и жителей области в частности «нами».

Г – Глобус

В преддверии Года театра в Новосибирске разгорелся нешуточный скандал вокруг «Глобуса». Вечером 25 ноября они собрали коллектив, журналистов, общественников и объявили всем о грядущем «рейдерском захвате». Министр культуры Игорь Решетников собирался убрать директора Елену Алябьеву и поставить на её место депутата, далёкого от мира искусства. Театралы подписали против этого петицию, министр всё отрицал и сыпал обвинения на директора «Глобуса», та, в свою очередь, опровергала доводы Игоря Решетникова и видела в его действиях лукавство. В конечном счёте этот скандал потух так же быстро, как и вспыхнул, а Елена Алябьева осталась на прежнем месте.

Д – Добро

В этом году мы написали много новостей о помощи животным. Их вытаскивали из колодцев и гуталиновых болот. Их лечили от самых тяжёлых травм, собирая деньги у неравнодушных горожан. В конце концов их, счастливых и верных, забирали домой. И самой запоминающейся такой историей со счастливым концом стала новость о маметкинском Хатико. В конце лета хозяин высадил маленькую собаку из машины и уехал навсегда. А верный пёс несколько месяцев его ждал на той остановке, не подпуская к себе других людей даже в суровые морозы. Но в итоге нашлась женщина, к которой Хатико пошёл, и теперь у верного пса появился, наконец, тёплый дом.

Е – Еда

Бесплатная еда порой сводит с ума людей. Так, во время празднования 125-летия Новосибирска испекли гигантский пирог. Раздавали его кусочки, естественно, бесплатно. Ради коржа с кремом новосибирцы стояли больше часа в очереди под палящим солнцем (некоторые вместе с детьми), а приближаясь к заветному торту, сурово распихивали соперников. Примечательно, что многие заранее взяли с собой пакеты, куда набирали побольше пирога.

Стоит отметить, что в тот же день аналогичная толкучка была ради бесплатной сосиски (да-да, людям давали всего по одной сосисочке).

Ё – Ёлочка мне нравится

Алтайский пенсионер прославился на всю страну благодаря экспрессивному и честному рассказу о своей бедной жизни. Хотя журналист на видео спрашивал у пенсионера, нравится ли ему городская ёлка. В общем, душераздирающая речь о том, что он не может прожить на пенсию и доедает «… без соли» стала вирусной, а некоторые компании решили даже помочь мужчине с деньгами.

Ж – Жерар Депардье

Известный французский актёр Жерар Депардье решил прописаться в Новосибирске ради открытия нового бизнеса. Он уверен, что у этого города выгодное географическое положение. А пока идёт подготовка к переезду, француз изучает Новосибирск. Он посетил НОВАТ, поужинал в ресторане Дениса Иванова, пообщался с представителями местной митрополии и узнал, сколько стоит курочка в «Ашане».

З – Зимняя вишня

Самое горькое и трагическое событие уходящего года, которое нельзя не вспомнить, подводя итоги. 25 марта всё началось с сообщений о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибло шесть человек. Но с каждым часом происшествие обрастало всё большими подробностями, а число умерших непрерывно росло.

В здании, не соответствующем требованиям пожарной безопасности, произошло замыкание в проводке и начали гореть батуты. В результате – около 60 погибших, в том числе дети, запертые в кинотеатре и отправлявшие родителям прощальные смс. Также в торговом центре сгорели животные контактного зоопарка – убегая в панике, сотрудники даже не открыли им клетки. Трагедия «Зимней вишни» повлекла за собой митинги, траур и бесконечные судебные разбирательства.

И – Изгнание тёмных сил

Загадочные события происходили в посёлке Маракса Томской области. В доме одной семьи начали летать предметы и падать мебель. Вызванные на место полицейские лишь ужаснулись увиденному и посоветовали людям обратиться к Богу. А точнее, к местной Колпашевской епархии. В итоге священнослужитель очистил дом от злых духов.

Й – Йог

На трассе Омск – Муромцево автомобиль слетел в кювет и снёс дерево. В происшествии никто не пострадал, но авария всё равно привлекла к себе много внимания. Всё дело в фотографии, на которой один из пассажиров сидел и медитировал на фоне разбитой машины.

К – Кузбасс

Региональные депутаты решили официально дать Кемеровской области второе название – Кузбасс. Влияет ли это на что-то и даёт ли какие-нибудь привилегии, пока неизвестно. Так или иначе, если в Конституцию внесут изменения, то можно будет говорить и «Кемеровская область», и «Кузбасс», и всё это будет официально (да кого это вообще раньше волновало).

Л – ЛДС

В Новосибирске приступили к возведению нового ледового дворца спорта. В нём будут проходить матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Так что на закладке фундамента ЛДС присутствовал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

М – митинги

Всю осень новосибирцы активно выходили на митинги против пенсионной реформы. То и дело центральные площади заполнялись сотнями недовольных горожан, не желающих оттягивать конец тяжёлых трудовых будней. Казалось, Новосибирск стал один из самых протестных периферийных городов России на то время. Однако пенсионную реформу в итоге провели: женщины теперь выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет.

Н – НОВАТ

А точнее, банкет на его сцене. Да, директор сторонней коммерческой компании устроил корпоратив на сцене главного театра Новосибирска. Там, где выступали лучшие балерины и оперные певцы, были столики, за которыми люди ели, пили и отдыхали. Генеральный директор названного в народе «Театра оперы и банкета» Ара Карапетян позже отметил, что это было культурным мероприятиям, и вообще этот бизнесмен им деньги даст. Ну, что не сделаешь ради искусства.

О – Онкология

После того, как в майских указах президента заявили о начале активной борьбы против двух главных причин смертности в стране – болезней системы кровообращения и онкологии – новости о втором просто полились рекой. То находили лекарства, то решали строить центры для лечения, то передумывали строить онкодиспансеры. Сиб.фм же следил за судьбой одной простой женщины по имени Мария, которая лечится в Новосибирске от рака четвёртой стадии, и её молодой, но сильной дочери Виктории. Их истории трогают за душу: ведь им приходится проходить через ад больниц, унижение и хладнокровие врачей, а также собственные душевные терзания.

П – Памятники

Споры о том, нужна ли нам в центре города композиция «Сибирские просторы» (те самые соболя, держащие купол оперного театра), шли довольно долго. Одни говорят, что это уродство, другие – что символ города. В итоге худсовет решил всё-таки демонтировать «соболей». Куда же они теперь отправятся, пока открытый вопрос.

Р – Раскопки

Планы строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске в октябре этого года обрели вполне себе конкретные очертания. А потому археологическое сообщество ускорило полевые работы в районе створа будущего моста – недалеко от Горского микрорайона. Археологический памятник «Участок культурного слоя села Кривощёково», обнаружившийся под толщей земли, будет впоследствии законсервирован и станет главным ответом на вопрос о том, с чего и кого начался Новосибирск.

С – Синхротрон

Это сложное слово узнали новосибирцы в 2018 году. Всё началось с того, что во время визита в город президента Владимира Путина председатель СО РАН Валентин Пармон попросил у него построить в Новосибирске центр синхротронного излучения. По его словам, в появлении центра заинтересованы различные дисциплины в биологии, а также медики и физики по всему миру. На собрании президент пообещал синхротрон и слово своё сдержал – теперь готовят проекты и деньги для его возведения.

Т – Тарифы

Тема тарифов стала крайне болезненной для новосибирцев в этом году. Во-первых, подняли цены на проезд в общественном транспорте на 2-3 рубля – из-за того, что перевозчики сетовали на своё разорение. Во-вторых, стало известно о том, что в 2019 году в Новосибирской области дважды поднимут тарифы на питьевую воду и водоотведение. И, в-третьих, в следующем году также два раза поднимут цены на тепловую энергию – всего тарифы увеличатся почти на 5 %.

У – Учителя

Учительница истории из Омска Виктория Попова в свободное время подрабатывала моделью, однако её фото в купальнике не устроило родителей учеников и руководство школы. Педагога хотели за это уволить, но тут вмешались неравнодушные коллеги. По всей стране учителя начали выкладывать свои фотографии в купальниках и нижнем белье, чтобы доказать – они тоже люди и имеют на это право. В итоге женщине вернули работу.

Ф – Футбол

Этим летом в России проходил Чемпионат мира по футболу. Для новосибирских болельщиков была установлена фан-зона на Михайловской набережной. И все горожане вместе отмечали и радовались той самой, пожалуй, исторической победе сборной России в мачте с Испанией.

Х – Хоккей

Многие этого хотели (но это не точно), и оно свершилось – в мае федерация хоккея России получила официальное подтверждение о проведении молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Помимо радостных болельщиков, вероятного прироста туристов и ЛДС, город получит в рамках подготовки новую станцию метро «Спортивная» – на левом берегу около остановки «Горская».

Ц – цензура

В этом году по стране прокатилась волна отмен концертов. Общественников не устраивали тексты некоторых артистов, и они считали, что это может негативно повлиять на поколение. Так, в декабре группу IC3PEAK задержала полиция в Новосибирске сразу же после того, как артисты вышли из поезда. Правда, помешать провести концерт в городе им не удалось. IC3PEAK в итоге выступили в «секретном месте».

Ч – Чуплинский

История о маньяке, который ещё с 90-х годов убивал проституток и оставлял на месте преступления странные «ритуальные» знаки, пугала новосибирцев много лет. В 2018 году, спустя долгие разбирательства, тонны материалов дел и прочего, суд вынес приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому за убийство 19 женщин. Обвиняемый позже пытался оспорить решение, но ему так и оставили наказание в виде пожизненного срока.

Ш – Школы

В этом году тема безопасности школ и самих учащихся оказалась одной из самых острых. А после трагического инцидента в Керчи, когда один из студентов техникума взорвал самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу по учащимся и педагогам, так и вовсе стала темой номер один во многих СМИ. На фоне этого новосибирские власти поспешили отчитаться: меры безопасности в учебных заведениях усилены. Так ли это, мы решили проверить, самостоятельно проинспектировав три школы, три вуза и два колледжа. Выводы оказались неутешительными.

Щ – Щеголять

В этом году пассажиры метро постоянно удивляли своими эпатажными нарядами и выходками. Одна поразила своими очень рваными джинсами, обнажающими попу, вторая её едва прикрывала футболкой. Были и весьма торопливые дамы, которым приходилось брить и ноги, и, что странно, лицо прямо в вагоне. Отличились и мужчины: один подобрал неудачную обувь к вечернему платью, второй прокатился с пикантным объявлением.

Ъ – субЪект

В ноябре, пока вся страна отмечала День народного единства, Республика Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Правда вот мнения жителей об этом заранее не спросили. Так что в Республике Бурятия горожане организовывали петиции и митинги, дабы вернуться обратно в Сибирь, так сказать.

Ы – мЫтарство*

Почти 70 лет барнаульский планетарий располагался в здании Кресто-Воздвиженского храма. Но несколько лет назад городская администрация решила отдать помещение РПЦ. Так что в этом году планетарий выгнали буквально на улицу, не предоставив альтернативы. Данная ситуация возмутила и вдохновила на стих певца Сергея Шнурова: «В Барнауле ностальгия по мытарству, / И по святости с молитвой верно тоже».

*просто акцент на букве, не ударение

Ь – ЛокотЬ

В мае КПРФ смело объявили о том, что планируют утвердить кандидатуру мэра Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области. Партийцы заявляли, что уверены в его победе и даже, казалось, началась некая предвыборная борьба между главой города и другим кандидатом – Андреем Травниковым. Однако политический огонь быстро погас, и вскоре Анатолий Локоть отказался от выдвижения своей кандидатуры, объявив о сотрудничестве с тогда ещё и. о. губернатора Андреем Травниковым ради пользы для города. В декабре мэр отметил, что это действительно привело к положительному результату. Так что заслуженное место в алфавите у мягкого знака.

Э – Экстремизм

В 2018 году подростки, которые публиковали у себя на страницах в соцсетях мемасики на табуированные в обществе темы, неожиданно стали экстремистами. Одно из таких громких дел касалось жительницы Барнаула Марии Мотузной. Её обвиняли в экстремизме за оскорбление чувств верующих в тех же самых соцсетях. Вопрос, заслуживают ли люди за подобные вещи реального тюремного срока, стал одной из самых обсуждаемых тем в уходящем году. В итоге президент Владимир Путин решил смягчить данную уголовную статью, после чего стало известно, что дело в отношении Марии Мотузной могут закрыть.

Ю – Юные воспитанницы

В честь Дня матери во многих социальных учреждениях города прошли специальные мероприятия, посвящённые материнству и защите детства. Исключением не стал и центр социальной реабилитации «Радуга». Там несовершеннолетние воспитанницы, многие из которых были лишены своей семьи, учатся быть хорошими мамами для своих малышей.

Я – Сиб.фм

В августе сайт Сиб.фм обновился. В новой версии теперь можно легко искать публикации по рубрикам, работу или новую квартиру, при этом читая советы от экспертов. Но мы не забываем традиции и все полюбившееся форматы публикаций мы забрали с собой на новый сайт. Дальше будет только лучше. И спасибо всем тем, кто при слове «Сиб.фм» не думает, что речь идёт о радио.

Ну, а votre sante, так сказать.



Александра Перевозчикова

журналист Автор