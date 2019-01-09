Заживём по-новому

Новые законы и экономические реформы, которые изменят жизнь россиян

Иллюстрация Георгия Эско

2019 год начался с серьёзных экономических изменений – повысились прожиточный минимум и пенсионный возраст, появились новые налоги, стало сложнее скрыться от всевидящего ока фискальных органов, а возможности беспошлинных покупок на популярных зарубежных онлайн-площадках ограничили. Подробности – в обзоре главных законодательных нововведений наступившего года.

Прожиточный минимум вырастет

Фактически – да, но вряд ли увеличение минимального размера оплаты труда покажется хоть сколько-нибудь ощутимым. МРОТ вырастет на 117 рублей до 11 280 рублей. Формально МРОТ соответствует величине прожиточного минимума, другое дело, что этот минимум уже не отвечает реальными потребностям россиян, о чём, в частности, заговорил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Поэтому шансы на увеличение прожиточного минимума всё же есть.

Пенсионеры станут старше, но обеспеченнее

Пенсионная реформа в цифрах

С 1 января вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста, который сопровождался самыми горячими спорами и рядом протестных акций во многих городах России. Новосибирск не стал исключением – здесь прошла серия митингов, на которых протестующие потребовали отмены реформы. Однако закон был принят с рядом уступок. В частности, реформу было решено сделать поэтапной с 2019 по 2028 год. Дважды в год пенсионный возраст будет увеличиваться на один год. В итоге через 10 лет он составит 60 лет для женщин (сейчас – 55 лет) и 65 лет для мужчин (сейчас 60 лет).

Будет введено специальное пособие по безработице для сотрудников предпенсионного возраста – тех, кто не доработал до пенсии меньше пяти лет. Рассчитывать на помощь смогут граждане предпенсионного возраста, которые не смогли найти работу в течение года.

Также на 7 % будут индексированы пенсии неработающих горожан, а для сельских жителей на 25 % будет проиндексирована фиксированная часть пенсии.

Инвалидам помогут с поиском работы и доступной трудовой средой

В 2019 году появилось понятие «особый специалист»: в России вступает в силу новая поправка к закону об инвалидах. Для людей с ограниченными возможностями появится новая возможность найти работу. В службах занятости населения вводится должность «особого специалиста», который будет курировать работу с инвалидами, оказывать помощь в посильном трудоустройстве, решать вопросы по адаптации маршрута к месту работы сотрудника с инвалидностью, составлять индивидуальный график работы и контролировать соблюдение прав на работе. В планах правительства РФ обеспечить работой хотя бы половину людей, получающих пособие по инвалидности.

Платить налоги можно будет единым платежом

С 1 января вводится единый налоговый имущественный платёж, включающий в себя налог на недвижимое имущество, земельный и транспортный налоги. Распределять эту сумму будет сама налоговая инспекция. В случае, если гражданин не оплачивает налог, фискальные органы обязаны уведомить его письменно.

Отследить суммы платежей можно в личном кабинете налогоплательщика, а оплачивать – прямо в МФЦ, в банковской кассе или даже с помощью мобильного приложения.

Индивидуальным предпринимателям станет проще отчитываться

На 2019 год определены размеры фиксированных взносов для индивидуальных предпринимателей:

пенсионный фонд – 29 354 рублей;

пенсионный фонд – рублей; медицинские взносы – 6884 рубля.

А также 1 % с доходов свыше 300 000 рублей.

Хорошая новость для тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения 6 % и с онлайн-кассой: теперь налоговая инспекция будет самостоятельно рассчитывать налог к уплате.

Появится система самозанятости и мобильное приложение для работы на себя



Кнут и пряник налоговых правил для самозанятых

С 2019 года вводится новый специальный налоговый режим для предпринимателей, которые работают «сами на себя». Ставка налога будет дифференцированной, от 3 до 6 %. Причём в эти платежи уже включены обязательные отчисления в социальные фонды за себя, и не нужно платить налог на доходы физических лиц. На упрощённой системе налогообложения «профессиональный доход» можно зарабатывать до 2,4 миллиона рублей в год.

Экспериментальный режим вводится в Москве, Московской и Калужской области, а также в Республике Татарстан. Продлится такая программа 10 лет.

Появится «курортный» сбор

В туристической сфере появится хорошо знакомый по советской эпохе курортный сбор, точнее, целый букет новых налогов:

- Экологический сбор обяжут платить всех предпринимателей, которые так или иначе причиняют вред окружающей среде.

- Туристический сбор, который региональные власти смогут взимать с предпринимателей за проживание туристов. В экспериментальном порядке новый закон вступает в силу только в одном регионе России – Санкт-Петербурге, но в ближайшее время планируется распространить его на все курортные зоны России.

НДС увеличится на 2 %

Налог на добавленную стоимость также будет повышен: с 1 января ставка НДС составляет 20 %. Это правило не будет распространяться только на социально важные продукты, товары для детей, периодические издания, книги и медикаменты. До конца года сохранится особая нулевая ставка на авиабилеты в Крым.

«Дачники» исчезнут

Вступает в силу закон о дачной реформе: понятие «дачники» исчезнет, зато появятся садоводы и огородники. И, соответственно, две организационные формы некоммерческого товарищества – садового и огородного. Все другие формы, такие как потребительские кооперативы, дачные товарищества и прочие, будут упразднены.



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Для бывших уже дачников есть хорошие новости: капитальные строения, возведённые на садовых участках, можно будет перевести в жилой фонд и зарегистрировать как дома. Для этого достаточно, чтобы здание соответствовало требованиям к объектам жилого фонда.

А также очень важно своевременно привести в порядок карты границ участка, иначе продать или передать по наследству садовый участок будет попросту невозможно.

Закон начнёт защищать дольщиков строительства

Вечная проблема долевого инвестирования, кажется, разрешится в 2019 году. Все средства дольщиков на время строительства будут находиться на специальных накопительных счетах, и на них будет распространяться правило обязательного страхования на сумму до 10 миллионов рублей. То есть если застройщик окажется нечистоплотным или не закончит строительство, пайщики не окажутся обманутыми и без денег.

Тарифы ЖКХ будут расти с двойной скоростью

Россиян ждут и плохие новости: тарифы ЖКХ будут увеличиваться дважды в год, с 1 января 2019 они вырастут на 1,7 %, а с 1 июля – ещё на 2,4 %.

Автолюбителям запретят любые алкогольные «шалости»

Правила дорожного движения станут более нетерпимыми к алкоголю. Автолюбители теперь не могут садиться за руль, если накануне выпили даже бутылку слабенького пива. Достаточно 0,3 промилле алкоголя в крови, чтобы налететь на штраф. А следить за автолюбителями ГИБДД будет основательно, так как из штрафных сумм будут формироваться региональные дорожные фонды.

«Санкции» для импортных товаров

И, наконец, не очень приятные новости ждут любителей онлайн-шопинга и массовых покупок в зарубежных магазинах. Лимиты беспошлинного ввоза вещей для личного пользования уменьшатся. Для стран, входящих в Евразийский экономический союз, теперь будет разрешено ввозить не более 25 килограммов товаров на сумму не более чем 500 евро. Для посылок из интернет-магазинов также появится ограничение в 500 евро и 31 килограмм на человека. Всё, что сверху, будет облагаться пошлиной – 4 евро за каждый килограмм.

Банки и провайдеры готовятся к отключениям

В числе законопроектов, способных глобально изменить жизнь россиян, система автономных серверов и внутренних платежей – на случай, если санкциями перекроют доступ к международной системе SWIFT и ICAAN. То есть вполне возможно, что в этом году жители России не смогут пользоваться международными платёжными картами и всемирной паутиной. По крайней мере, разговоры о введении этих санкций уже ведутся, банкам рекомендовано начинать думать, как решать этот вопрос. А в нижнюю палату внесён законопроект о создании внутренней виртуальной сети.



Виктория Самира

журналист Автор