Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город в 2019 году

фотографии с сайтов novo-sibirsk.ru и nso.ru

Мероприятие со скучным названием «расширенное аппаратное совещание мэрии Новосибирска» тем не менее каждый год в середине января привлекает большое внимание. И дело не в том, что это одно из первых больших публичных мероприятий в году – как правило, именно здесь градоначальник рассказывает о проблемах и перспективах. Потом традиционно свои «пять копеек» вставляет губернатор – и становится примерно ясно, чего горожанам ждать от власти.

Цели обозначены

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, безусловно, лучший на сегодня оратор среди наших политиков. Думский опыт никуда не делся, поэтому мэр может даже сложную тему изложить весьма просто и доступно, что он и продемонстрировал в своей 48-минутной речи. Градоначальник поблагодарил коллектив мэрии за работу в ушедшем году, но тут же заметил:

«Нельзя терять стратегического взгляда на развитие Новосибирска и его будущее».

Причем речь идёт не только о 2019 годе, но и о проектах, которые «имеют перспективу нескольких лет». Главную цель мэр обозначил так – город должен развиваться и расти как единый организм, в котором все части работают слаженно.

Чемпионат мира нам поможет

Хоккейный молодёжный чемпионат мира-2023 находится в центре внимания областных и городских властей. Международный турнир позволяет претендовать на увеличение федерального финансирования. Понятно, что новый ЛДС на левом берегу построят, но есть одно важное обстоятельство – такой большой проект неизбежно предусматривает для города не только возведение самих объектов, но и развитие инфраструктуры и улучшение городской среды. Отсюда и вывод – нужно использовать этот шанс и изменить облик Новосибирска.

Начало строительства развязок и инженерных сетей в зоне будущей ледовой арены поставят на постоянный контроль. Объём работ определён, финансирование выделено.

Будут разработаны гостевые маршруты. Изменения неизбежны – речь идёт о требованиях к оформлению фасадов и благоустройству прилегающих территорий, пешеходных и зелёных зон. Особенно это касается проспекта и площади Маркса, площади Лыщинского.

Вспомнил мэр и о том, как выглядит Новосибирск в тёмное время суток. Необходимо активнее продвигать современные технологии подсветки значимых объектов – позитивных примеров хватает. Сам Анатолий Локоть считает, что нужно организовать освещение метромоста, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный метромост в мире. А также – Бугринского моста, который пока, как выразился глава города, «на один глаз только моргает».

Горожан явно порадует требование мэра о сокращении как минимум на 10 % в год рекламных конструкций, которые не отвечают требованиям безопасности и современной городской среды. Продолжится и работа по демонтажу незаконных торговых точек; в этом году, кстати, убрали 500 таких объектов. Ну, и должен быть разработан окончательный вариант комплексного плана подготовки Новосибирска к молодёжному чемпионату мира. Ни про какой Омск, претендующий на проведение части матчей турнира, ни мэр, ни губернатор не вспоминали.

Визуализировать Академгородок

Вторым знаковым проектом мэр Новосибирска назвал развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0). Если губернатору нужно говорить о развитии науки, то мэру – всё больше об инфраструктуре Советского района, которая, по мнению многих, давно не соответствует современным требованиям и – главное – ожиданиям горожан. Анатолий Локоть так и сказал: «Запуская такие глобальные наукоёмкие проекты, нельзя забывать о создании современного качества жизни. Внимание этому вопросу не уделялось много лет». Многие проблемы были связаны с разграничением собственности на земельные участки. Чтобы разобраться с этим непростым делом, нужно разработать визуализацию проекта реконструкции Академгородка.

Парковки, электричка и новая сеть



Тахограф нужен для регистрации скорости движения, маршрута, соблюдения ПДД, режима труда и отдыха

Традиционно критикуемую транспортную сферу, похоже, ждут изрядные перемены. Общественный транспорт перейдёт на новую систему муниципального заказа с 2020 года. В качестве пилотного проекта обкатать её мэрия намерена на маршрутах «ПАТП-4». За год департамент транспорта должен выполнить важную задачу – разработать комплексную схему организации транспортного обслуживания населения, то есть полностью перенастроить маршрутную сеть Новосибирска и утвердить порядок работы по муниципальному заказу.

Плюс к этому, с 1 июля 2019 года в силу вступают новые правила. Необходимо обеспечить переход к расчётам за проезд с использованием онлайн-касс и обязательно оснастить тахографами автобусы и маршрутки, работающие на городских перевозках.



Городская электричка всё не едет. Что будет с амбициозным проектом?

От реализации проекта «Городская электричка» не собираются отказываться ни мэрия, ни областное правительство. Хотелось, конечно, получить федеральные деньги – не получилось. Но работа будет продолжаться совместными усилиями города, области и Западно-Сибирской железной дороги. Обязательства мэрии в этом году – подготовить проекты подъездных путей и инфраструктуры для пешеходов в районе размещения будущих платформ.

Главную проблему для личного транспорта в городе начнут решать активнее. Анатолий Локоть заявил, что он не удовлетворён работой по созданию платного парковочного пространства в Новосибирске: «Мы "зависаем" в реализации этого проекта, за что нас критикуют в городе». Поэтому мэр потребовал более энергичных действий, но вот все ли горожане будут рады нововведениям...

Большая школа

К концу года задача – завершить строительство шести детских садов и сдать в эксплуатацию три здания новых школ – в жилмассивах Чистая Слобода, Южно-Чемской и Плющихинский. Продолжат строить большую школу в Родниках – она запланирована к вводу в 2020 году.

Департаментам строительства и образования мэр поручил составить пятилетний план по реконструкции учреждений образования и подготовить строительную документацию. Как заявил мэр, департамент образования проанализировал ситуацию и видит возможность создать 2 тысячи дополнительных мест в действующих школах уже в нынешнем году. Затраты при строительстве новых зданий оцениваются в 2 миллиарда рублей, но, по оценке специалистов, для открытия их в действующих школах требуется сумма на порядок меньше – около 150 миллионов рублей. Правда, в бюджете города и таких свободных средств пока нет, но губернатор Андрей Травников в своём выступлении дал понять, что этот проект его очень заинтересовал.

Без разногласий

Представители СМИ очень ждали политических сюжетов, поскольку выборы мэра Новосибирска в сентябре – действительно, важнейшее событие в жизни города. Анатолий Локоть ограничился констатацией факта: «Год выборов.

Новосибирцы разберутся. Примут правильное решение и выберут того, кого надо».

Андрей Травников заявил с трибуны, что «сегодня даже отъявленные критики не могут найти политических оттенков в наших отношениях». И мэр, и губернатор в один голос подтвердили, что взаимодействие носит конструктивный характер.

В этом году из консолидированного бюджета региона в качестве трансфертов Новосибирску будет направлено более 21 млрд рублей. Область намерена оказывать необходимую Новосибирску поддержку при решении как текущих, так и стратегических задач, а от муниципальных властей требуется обеспечить эффективную реализацию всех проектов – как федерального, так и регионального уровня. «Взаимоотношения, которые сложились, позволят нам совместно с городскими властями эффективно решать проблемы города, задачи по его развитию. Уверен, всё, что запланировано, будет успешно выполнено», – подчеркнул Андрей Травников.



Андрей Медведев

журналист Автор