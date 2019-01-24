Не надо стесняться

Как принять себя и попасть в популярное шоу на ТНТ

фотографии Дениса Винокурова

Телепроект «Перезагрузка» на канале ТНТ идёт уже седьмой год. Это не просто makeover шоу, это шоу настоящих глубоких преображений. В его основе не только внешние изменения, которые происходят с героинями, но и серьезные психологические трансформации, которые в итоге позволяют участницам проекта стать по-настоящему счастливыми и начать новую жизнь. Аудитория шоу с каждым новым сезоном только растёт. А вместе с ней растёт и география: потенциальных участниц проекта ищут по всей России. Кастинг не мог обойти стороной такой крупный город, как Новосибирск. Провести отбор участниц в наш город приехали шеф-редактор шоу Мария Ирмияу, креативный продюсер проекта Валерия Ёркина и продюсер телеканала ТНТ Юлия Воробьёва. Мы поговорили с создателями «Перезагрузки» об ее уникальности, правдивости и услышали откровенные истории участниц кастинга.

– Это интересное сочетание развлекательного контента и большой психологической перезагрузки. Мы решаем две трудносовместимые задачи, которые и стоят перед каждой девушкой: не ломая личность, дать возможность посмотреть на себя по-другому. Стать лучшей версией самой себя, – такое определение главной цели шоу даёт его креативный продюсер Валерия Ёркина.

— «Перезагрузка», не побоюсь этой оценки, единственная программа про преображения на российском ТВ, которая ставит целью не только и не столько изменения внешние – главные изменения должны произойти внутри героинь, – подчёркивает задачу проекта продюсер телеканала ТНТ Юлия Воробьёва.

В этом есть доля истины: трудно привести пример другого телевизионного шоу, где настолько подробно и зрелищно были бы показаны именно психологические изменения при «перезагрузке» героинь. При этом важна готовность героинь к изменениям, открытость для перемен.

Эту особенность уточняет и раскрывает шеф-редактор «Перезагрузки» Мария Ирмияу:

«Главное заблуждение вокруг нашего проекта – это представление потенциальных героинь о том, что их берут, чтобы что-то в них изменить.

Но философия проекта заключается в следующем: так исторически и культурно сложилось, что большая часть женского населения нашей страны считает, что с ними что-то не так и им нужно меняться. А на самом деле, в них уже всё есть для того, чтобы быть счастливыми».

По словам Марии Ирмияу, одна из целей шоу – открыть настоящее внутри героинь, так, чтобы они полюбили себя такими, какие они есть. Эти тонкие мотивационные нюансы и особенности и пытаются разглядеть в девушках на кастинге.

Суббота, 19 января, утро. Холл гостиницы DoubleTree by Hilton в Новосибирске заполнен девушками, ожидающими своей очереди для собеседования на «Перезагрузку». Все пришедшие на кастинг ведут себя тихо и сосредоточенно заполняют анкеты в ожидании своей очереди. Никто не был замечен за тем, чтобы привлечь к себе внимание, показав тем самым свою яркость и неординарность.

Девушки понимают: это не праздное развлекательное шоу. Это их возможность узнать себя, пройти путь трансформации, показав его широкой аудитории зрителей. Здесь не может быть места наигранным эмоциям и дешёвым ходам. К тому же, искушённые создатели шоу моментально смогут отличить просто охотниц до быстрой славы от тех девушек, кто всерьёз решил изменить себя.



Участие в «Перезагрузке» – бесплатно. Съемки одной серии длятся около месяца

Одна из участниц кастинга, Екатерина, говорит, что у неё есть комплексы из-за своей внешности. Глядя на неё, сложно понять, что с ней не так. Екатерина также отмечает, что «нет пределов в совершенствовании». Подобная мотивация едва ли убедит и заинтересует продюсеров «Перезагрузки» именно в рамках шоу. Но в одном можно быть уверенным точно: к каждой девушке, пришедшей на кастинг, будет индивидуальный и вдумчивый подход, и каждая будет удостоена должного внимания. Ведь для создателей «Перезагрузки» вместе с его успешностью, развитием и рейтингами действительно важна ещё и социальная составляющая, которую несёт проект: помочь как можно большему количеству женщин разглядеть в себе своё «я» и научиться быть счастливыми. Поэтому каждая участница кастинга будет иметь возможность обсудить свою проблему и знать, что она будет услышана.

– Бывают, и довольно часто, случаи, что некоторые девушки уже во время кастинга «перезагружаются». То есть они говорят нам:

«Всё, спасибо, я всё поняла уже даже без проекта»,

— рассказывает Валерия Ёркина.

Время, отпущенное на каждую участницу кастинга, никак не регламентировано – с кем-то разговаривают пять минут, на разговор с другими может уйти и до получаса.

Полдень, свою очередь для откровенного разговора ожидает девушка Кира. Как и в случае с Екатериной, глядя на героиню, сложно понять, с какой именно историей она здесь оказалась. На кастинге она рассказывает историю жизни, которую можно положить в основу для фильма. Но только это не выдумки сценариста, это жизнь реального человека.

Несмотря на то, что ей 21 год, Кира за свою жизнь перенесла многое — у неё за плечами детская травма, после которой девушка лишилась волос, уход отца из семьи, различные проблемы со здоровьем, лишний вес, непонимание и неприятие её обществом, в том числе дискриминация в вопросе устройства на работу, лечение у психиатра и несколько попыток суицида. Девушка говорит, что участие в проекте – это единственная возможность найти помощь. К изменениям она не просто готова, она уже пытается их реализовать, ища себя, делясь в социальных сетях своими переживаниями и пока маленькими, но победами.

Создатели проекта предлагают Кире окончательно принять себя такой, какая она есть. Ведь в «Перезагрузке» нужно быть полностью открытой, не просто готовой к переменам, но и готовой предстать перед зрителем. И Кира впервые в жизни перед незнакомыми людьми снимает шапку. «Ты умница. А теперь давай вместе думать, что мы будем делать дальше...»

Смотри шоу «Перезагрузка» каждое воскресенье в 11.00 на ТНТ, 16+



Антон Митько

журналист Автор