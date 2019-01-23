Пока молод, нужно решаться

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Пока молод, нужно решатьсяКак образовательные курсы за рубежом изменили жизни новосибирских студентов
Рубрика: общество
23.01.2019 14:15
фотографию предоставила Аня Хесс
Обучение за границей – один из самых действенных, но, по мнению многих, сложных способов значительно улучшить свой уровень иностранного языка. Сбор необходимого пакета документов, составление мотивационного письма, получение визы и ещё множество важных задач стоит перед студентом, мечтающим отправиться на зарубежные курсы. Разобраться со всеми нюансами подготовки и воплотить свою мечту в жизнь помогают в информационном центре DAAD в НГТУ.
Информационный центр DAAD существует в НГТУ с 2001 года. Здесь студентов консультируют о возможностях обучения в немецких вузах и проведении научных исследований в университетах и научных центрах Германии. За 17 лет работы центр помог многим студентам и молодым учёным отправиться на обучение или проведение научных исследований в Германию. Сиб.фм узнали, в чём плюсы и минусы таких образовательных поездок, сложно ли стать их участником и стоит ли оно того.
Светлана Косятник. Берлин, «Свободный университет Берлина».
Фотографию предоставила Светлана Косятник
Светлана отправилась в Германию как стипендиат DAAD по программе «Летние курсы изучения немецкого языка». Ей оплатили перелёт, страховку, визовый сбор и сами курсы. На момент поездки девушка подтвердила уровень немецкого – B2. Обучение в Берлине сыграло большую роль в жизни Светы.
– Я выбрала Берлин после того, как услышала восторженные отзывы моей одногруппницы. За всё время поездки с серьёзными трудностями ни разу не сталкивалась. Мне сразу очень понравились и город, и моя группа. Единственное, что в студенческое общежитие нас поселили шесть человек в одну комнату – это было не очень комфортно, зато весело!
Месяц учёбы в Берлине по стипендии DAAD оказался для меня очень значимым – я поняла, что хочу продолжить обучение здесь, и через год поступила в магистратуру.
Очень рада, что мне выпала такая возможность – съездить на месяц, поучиться и влюбиться в этот город.
Тем, кто собирается учиться за границей, мой совет – будьте готовы к тому, что столкнётесь с большим количеством бюрократии, а также придётся решать разные бытовые вопросы. К тому же, это другая культура и могут возникнуть недопонимания – это нормально. Главное, решайтесь, всё возможно! Это, на самом деле, прекрасный опыт, который расширяет все границы и делает жизнь ярче.
Мария Янцен. Лютерштадт-Виттенберг, «Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера».
Фотографию предоставила Мария Янцен
Мария решилась поехать на курсы немецкого языка в Германию, когда училась в НГТУ на факультете регионоведения. К этому моменту она уже прошла практику в DAAD, после которой продолжила участвовать в жизни центра. Когда начала искать курсы в Германии, поняла, что под стипендиальные программы DAAD из-за специфичности своего направления не попадает. Тогда в центре ей помогли найти подходящий курс, подготовить документы и связаться с вузом напрямую – так девушка получила стипендию, которая покрыла расходы на языковой курс и большую часть стоимости проживания. Обучение в Германии в дальнейшем помогло Марии найти работу мечты.
– После обучения в Германии я поняла, что
подобные курсы – это самый эффективный путь, чтобы начать свободно говорить на иностранном языке.
В таких условиях ты учишься с людьми, которые не говорят на твоём родном языке, и так же плохо – на том, который ты изучаешь. Вы можете сразу же после занятий тренировать друг с другом те конструкции, которые только что получили в классе, в разговоре не боишься ошибиться, не сильно стесняешься. Говорить начинаешь буквально сразу же – с каждым днём легче и легче, а через неделю понимаешь, что у тебя уже сны на немецком языке.
Мария дважды ездила на языковые курсы в Германию. Сначала в небольшой городок Лютерштадт-Виттенберг, а после – в крупный Гамбург. Девушка уверена, что плюсы есть в обоих вариантах:
Мартин Лютер, в честь которого назван город Лютерштадт-Виттенберг, — христианский богослов, инициатор Реформации
– В крупном городе больше возможностей для развлечений, развитая инфраструктура. Но в маленьком царит уникальная атмосфера. Ты идёшь по улице, встречаешь человека, не важно, знакомый он тебе или нет – вы здороваетесь, может завязаться беседа. В таких городах темп жизни более размеренный, соответственно, у людей есть возможность перекинуться парой слов, что для студента ещё одна тренировка. Также здесь есть свои языковые особенности, диалекты. Для меня обе поездки на курсы были вау-эффектом в плане развития языковых навыков. К тому же, обучение в Германии помогло мне построить карьеру – я поняла, что хочу продолжать изучение иностранного языка. Сейчас я работаю в Гёте-Институте.
Лукас Эльчкнер. Ландсхут, Бавария, «Университет прикладных наук города Ландсхут».
фотографию предоставил Лукас Эльчкнер
Однако не только российские студенты уезжают на курсы в Германию – значительно реже, но случается и наоборот. Пример тому – Лукас Эльчкнер, он приехал в НГТУ на семестровый курс по электротехнике, в университете познакомился с центром DAAD. В Баварии он учится в магистратуре. Новосибирский вуз не предполагает отдельных дисциплин для студентов, говорящих на иностранном языке, поэтому Лукас обучался индивидуально. Впервые он приехал в Новосибирск на недельную ознакомительную экскурсию, после чего решил остаться на более длительный срок, чтобы поближе познакомиться с культурой России.
– Обучение в Германии и обучение в России имеют свои различия – так же, как и менталитеты жителей наших стран. Например, у вас огромное значение играет присутствие на занятиях – ты должен постоянно быть на парах и записывать прилежно в тетрадь, это не всегда удобно. К тому же, немцы более последовательные. В России, работая над каким-нибудь проектом, студенты постоянно перескакивают с одного на другое – мне приходится подстраиваться. Однако у российских ребят отношения в группе более тёплые – все близко дружат, помогают, поддерживают друг друга. Это очень приятно.
Лукас рассказал, что больших трудностей от незнания русского он не заметил. В критических ситуациях прибегал к помощи переводчика в телефоне или же спасался языком жестов и креативными навыками.
– Русским студентам, которые собираются в Германию, я бы посоветовал присмотреться к вузам в небольших городах. Уровень образования очень высокий по всей стране, но в крупных городах цены на жильё и продукты гораздо выше – смысла переплачивать нет.
А о своём «семестре за рубежом» я точно не жалею. В Германии многие работодатели хотели бы видеть у себя людей с опытом пребывания за рубежом. К тому же, такая поездка – это большой личностный рост и, конечно же, приключения.
Пока ты молод, нужно решаться на такие поступки, чтобы потом не жалеть о том, что упустил нечто важное!
Для российских студентов стипендиальные программы DAAD открываются осенью, они предназначены для тех, кто изучает немецкий и английский языки. Актуальную и более подробную информацию можно найти на сайте или узнать, обратившись в Информационный центр DAAD в НГТУ.
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