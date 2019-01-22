В Сибири не чувствуешь себя одиноким

Новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим рассказал о первых впечатлениях от региона

фотографии с сайта nskmi.ru

28 декабря 2018 года решением Священного Синода митрополит Челябинский и Миасский Никодим был назначен главой новосибирской митрополии. Событие было неожиданным, поэтому внимание привлекло немалое. Менее чем через месяц после приезда владыка провёл первую большую пресс-конференцию и откровенно высказал свою позицию по многим острым вопросам.

Быстро стало понятно, что Никодим – человек очень коммуникабельный, с грамотной речью, может и пошутить. Энергичен – в этом году ему исполнится только 50. Митрополит предложил журналистам и на встрече, и в будущем обращаться к нему с любыми вопросами.

О первых впечатлениях и заботах

По словам нового митрополита, регион показался ему благоприятным, и он настроен сохранить всё лучшее, что есть. И, возможно, добавить что-то новое:

– Я с радостью приехал на своё новое место служения – на Новосибирскую митрополию. Новосибирск – один из крупнейших городов России, он является третьим городом: после Москвы и Санкт-Петербурга идёт наш город. Я понимаю ответственность перед Святейшим Патриархом, который доверил мне это ответственное послушание. Думаю, что все мы вместе будем усердно заботиться, чтобы город Новосибирск и край обустраивался, процветал, чтобы люди здесь жили счастливо и радостно.

Фотография Андрея Медведева

Нужно всё-таки более подробно ознакомиться с духовной жизнью города и края, познакомиться с людьми, пообщаться. График реально плотный: встречаемся, обсуждаем. То, что было традиционно, – всё, конечно, сохранится. Что-то к этому прибавить? Это очень надо подумать, потому что лучшее – враг хорошего.

Сейчас на повестке дня стоит знакомство со всеми храмами, всеми отцами-настоятелями, с прихожанами и, конечно же, с городом и его жителями поближе. В Новосибирской области есть большие достижения в организации церковной жизни, очень большие достижения. Духовенство в течение многих лет отдавало свои силы, чтобы здесь это существовало.

О Сибири и сибиряках

Митрополит Никодим в Сибири оказался не впервые: он был правящим архиереем Анадырской и Чукотской епархии, а затем управлял новообразованной Енисейской и Норильской епархией. О том времени вспоминает очень тепло:

– У меня было прекрасное служение в Сибири: когда-то я был епископом Енисейским и Норильским. С Сибирью я знаком, проехал и крупные, и малые города. Сибиряки всегда отличаются внутренним стержнем, крепостью. И если действительно сдружился, то эта дружба надолго. Всегда сибиряк поспешит на помощь! Самое радостное, что есть в Сибири – никогда не чувствуешь себя одиноким.

О митрополите Тихоне

Нынешний митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в общей сложности прожил в Новосибирске 23 года. Как выяснилось, Тихон и Никодим знакомы:

– Владыку Тихона я давно знаю. Как архиереи мы давно друг друга знаем. Мы с ним сразу же созвонились, обсудили все вопросы. В чём-то он попросил, чтобы я ему помог, в чём-то я попросил его мне помочь. Мы все братья во Христе, и, естественно, с такой братской любовью мы с ним и общались. Думаю, что и в дальнейшем мы с ним это общение будем поддерживать.

Публичность без соцсетей



Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим принял монашеский постриг в 1997 году

Митрополит по определению является фигурой публичной, многие его заявления становятся предметом пристального внимания общества. Как именно общаться? Использовать ли, к примеру, социальные сети?

– Думаю, что митрополит должен быть и публичным человеком, и иногда смотреть со стороны, совмещать то и другое. Я не могу сказать, друзья мои, как в сетях. Потому что не умею пользоваться сетями, потому что мне это в жизни просто было не нужно. Я не дружу с такой техникой, потому что мне это просто не надо. В жизни и так не хватает времени на то, чтобы усердно помолиться, пообщаться с богом. Знаете, время просто жалко, оно так быстро летит.

О храмах

Вопрос о строительстве новых храмов является традиционным для любой митрополии и епархии. Что думает об этом новый митрополит?

– В отдалённых местах надо думать о том, чтобы духовное окормление было всё-таки почаще. Может быть, создавать маленькие сельские храмики, куда бы человек мог прийти и помолиться. Это очень важно в любом населённом пункте, который рядом или который далеко – там везде наши люди.

Новосибирск постоянно увеличивается, значит, постоянно нужно строить новые храмы. Да и, наверное, каждому гражданину хотелось бы иметь храм недалеко – в зоне доступа. Но нужно понимать, что строительство храма происходит тогда, когда люди обратились к церкви: помогите, постройте храм! Мы должны на это реагировать.

Больше храмов – больше помощи! А помощь нужна всем.

Люди должны осознавать, что храм – это их храм. Можно сказать, что это некая свеча, которую мы зажигаем здесь, на земле, но которая будет гореть в вечности.

Как работать с молодёжью

Правящие архиереи нашей митрополии всегда говорили о том, что нужно уделять большое внимание работе с молодёжью. С этой целью реализован целый ряд инициатив. Никодим подтвердил, что такая политика будет продолжена:

– Думаю, что надо познакомиться с тем, что здесь есть. Одно скажу: всё, что было, – сохраним и постараемся приумножить. Отлично понимаю и сознаю, что молодёжь – наше будущее, будущее всей нашей страны. И если мы хотим, чтобы наша страна динамично развивалась, была крепкой, великой державой, то мы должны заботиться о том, чтобы наша молодёжь воспитывалась на основах нравственности и благочестия.

Тогда будет патриотизм, тогда будет верность отчизне, тогда будет любовь к Родине. И это забота не только церкви – это должны быть забота и государства, и общества, и церкви. Все вместе мы должны думать о нашем будущем.

О конфликте вокруг «Тангейзера»

Митрополит Никодим также высказался по двум темам, традиционно вызывающим большой интерес у горожан. Свое мнение он обозначил чётко

Журналистов интересовал вопрос: готов ли новый митрополит в ситуации, подобной скандалу с оперой «Тангейзер», поступить точно так же, как это сделал Тихон. Напомним, что тот пожаловался на постановку в областную прокуратуру:

– Вы знаете, мы живём в демократическом государстве, где каждый человек имеет гарантированное Конституцией Российской Федерации право высказывать своё мнение и обращаться в правоохранительные органы. Естественно, как гражданин Российской Федерации я также обладаю этим правом. Как, впрочем, и каждый из нас. И если мы говорим, что демократические принципы у нас существуют, то, естественно, каждый человек может высказывать свое мнение.



Владимир Кузменкин

Журналист Автор