Ты так прекрасна зимой

Лучшие новогодние каникулы сорокалетнего дядьки за последние лет так -дцать

фотографии предоставлены пресс-службой жк жуковка

Есть у меня лайфхак: по прилёте брать такси из аэропорта в местный аквапарк или, на край, в бассейн. Раздражённую утомлённость после самолёта большая вода мигом снимает. Воспользовался этим приёмом 3 января, на пике новогоднего разгуляя, когда приехал в гости к знакомым в «Жуковку». Заранее договорился по бассейну и с парковки сразу бултыхнулся в дивную прохладу. Проплыл туда-обратно под водой. Вынырнул обновлённый и ликующий: «Я снова дома!»

Ну, никакого секрета – я давно запал на «Жуковку», у нас с ней всё серьёзно и я хочу брать тут квартиру. Но не буду повторяться. Меня сюда пригласили в гости друзья, которые уже живут здесь год. Это срок. Это опыт жизни во все времена года. Об этом интересно расспросить. Но для начала тост: «Друзья, с Отступающим!»

Сели в «Сезонах». Повспоминали, кто как отмечал Новый год, посмеялись над нашими чудачествами. Обсудили планы на 2019, посмешили небеса. Как мне иногда в городе недостаёт вот такого вот общения. А тут – счастье. Пусть оно не кончается, пожалуйста.

«Пойдём смотреть квартиру-то?» – отвлекло меня от начавшегося было изучения барной карты, обещавшей наставшему ощущению счастья классическое закрепление. Двинули, конечно!

О, а в жилых подъездах я тут впервые. Любопытно. Дело в том, что хоть в «Жуковке» и малоэтажное строительство, но в каждом подъезде установлен лифт. Причём лифт этот везёт сразу до паркинга. То есть от внешних метеоусловий ты не зависишь ну совсем никак. Дико удобно.







На квартирной площадке легко развернётся бригада грузчиков хоть с роялем. Здесь всего три квартиры. Говорят, в других секциях где-то четыре, где-то шесть, не больше. Очень круто. Отвык от такого. То есть добрососедство закладывается на этапе проектирования. Можно в прямом смысле слова дружить квартирами.

Как рассказали друзья, всё так – дружат. И именно потому, что на площадке всего три двери. В «Жуковке» живут интересные люди совершенно разных статусов и занятий. Спортсмены, власть, бизнес (предсказуемо преобладает, но не довлеет). Суть в том, что это люди с общими ценностями.

«Да мы вечером периодически ужинаем с *известный в городе человек*. Он же наш сосед»,

– признались обалдевшему мне.

Ключ в замке. Стоп! Квартира в 100 «квадратов»? Шутите? Это же аэродром. Оказалось, это моё стереотипное сознание. На самом деле, такая жилплощадь и должна быть для семьи, где мама-папа-я. Вот чтоб дети прям нормально носились и при этом не мешали взрослым. Просторная кухня-гостиная для совместных обедов и семейных заседаний. По комнате родителям и детям (у друзей два пацана, поэтому их обиталище ласково называется «сынарник»). Что архиважно – две уборные. Вот уж где точно залог семейного благополучия. Много различных ниш и кладовок – безусловно, ещё один громадный плюс.







К слову, все приборы учёта (электроэнергия, тепло, водоснабжение) вынесены на лестничную площадку в специальные ниши, скрытые интерьером. Эстетично и логично. Вот почему не везде у нас в городе так?

Вообще, что отметил для себя ещё при первом посещении «Жуковки», так это её выверенную, отутюженную предупредительность к мелочам. Касается всего: планировок, дизайна, сервиса, благоустройства. Любопытный момент, кстати. Я же впервые был здесь как гость, а не клиент. Другими глазами в этом качестве на всё смотришь, оказывается. Хочется подмечать какие-то недочёты.

Естественно, при желании придраться как бы есть к чему. Не упустил эту возможность. Например, внутренний двор не обустроен, стройка ещё идёт. Озвучил это друзьям, чтобы ехидно посмотреть на их ревнивую реакцию «старожилов». А мне с улыбкой ответили – застройщик в этом году обещает закончить работы, сделает зону променада и благоустроит прилегающую территорию.







Мой внутренний «Гришковец» тут же добавил «ну, а как ты хотел?». И действительно – а чего я хотел? Ведь «Жуковка»-то ещё стро-ит-ся. Поэтому если хочешь здесь жить прямо сейчас, то надо потерпеть и принять стройку как данность. Тем более, не так уж она и мешает. И настроение моё улучшилось. Потому что так – это по-честному.

Отправились гулять в благодушии. О, прогулки по зимней «Жуковке» – это отдельный жанр. Она так прекрасна зимой. Это состояние новосибирской души. Воздух, тишина. Горка! Ребята, горка, скажу я вам – ого! Ого-го! Огромная, крутая, бесконечно длинная. Разумеется, мы, праздничные русские люди, не могли не прокатиться. С соответствующим размахом. Рухнув в очередной раз в ледяной жёлоб и стремительно понесясь вдаль, вновь за несколько часов ощутил себя счастливым здесь и сейчас. Знаете, чувство такое немного тревожной большой радости. Когда смеркается уже, морозец, кипишь во дворе со своими дружбанами, а дома какие-то уроки не сделаны, мамка густой вкуснющий борщ варит и пельмени на балконе царские закаменели, и всё так очень правильно и понятно – как с горки прокатиться. А я и катился. «Эге-гей!» – завопил, блаженствующий.







С полными ботинками снега, в почти уже темноте потопали, смеющиеся, в дом. На балкон третьего этажа вдруг торжественно вышел господин в халате и с бокалом шампанского. Правильнее было бы сказать – вышагнул, потому что балконы в «Жуковке» совсем небольшие, и как бы бесполезные, чисто для красоты. Оказалось, кое для чего они очень даже пригодны. В ответ на наше «С Новым счастьем!» господин в халате, как с президентской трибуны, произнёс восхитительную новогоднюю речь, вознёс в приветственном тосте бокал и чинно вернулся в свою квартиру. Шикарный мужчина.

«А мы, когда тепло, любим балкон открыть, ноги на него выставить, а сами на подушках в комнате сидим с кофе или ещё чем. Так волшебно получается!» – поделились со мной друзья.

Утром за рюмкой чая разговорились о… ремонте. Потому что это самая лучшая тема для утра 4 января.

«Понимаешь, Валя, одним из важнейших критериев выбора для нас была идеальная планировка, а это проблема. Строители видят комфорт по-своему. И с ними можно согласиться, их варианты реально хороши, но всё это – компромисс. Мы к нему не были готовы. Перебрали массу разных предложений. В "Жуковке" оказалось совсем иначе, тут планировка свободная, и ты сам решаешь, как у тебя всё будет.

Никакого чуда на тарелочке с голубой каёмочкой – твори сам!

Оказалось, к такому повороту мы тоже не были готовы, но желание пересилило лень. Вот мы и тут. Тебе же нравится, как мы всё обустроили?» — да, утренние откровения – они такие. Справедливости ради, действительно, квартира у моих друзей чудо как сделана. Но у меня будет иначе.

Решили прогуляться. Перед выходом друзья заказали к определённому времени доставку еды в квартиру и уборку. К обеду должны были приехать ещё гости. На моё изумлённое молчание «а что, так можно разве?» утвердительно кивнули. Сказали, что сами до сих пор до конца не привыкли к такому «гостиничному» сервису, но уже втягиваются. Да, согласен, сложно приучить себя жить настолько хорошо.

Звонок общих знакомых застал нас в дендропарке. Приехали чуть пораньше. Новогодние приключения продолжаются! Поспешили через сугробы к ним.

В холле нас ждали уже успевшие разместиться и даже как-то обжиться на диванчиках наши разудалые гости.

«Ребята, да у вас тут крепость неприступная какая-то! Нет – замок!

Потому что красивый. Нас не пускали сначала, спрашивали, к кому это мы такие весёлые прибыли. Как в Кремль, короче, к вам попасть! Но это и хорошо, конечно. Непривычно, но хорошо», – впечатления, выпаленные с мороза, наперебой – они самые искренние. От себя добавлю, что и с видеонаблюдением здесь полный порядок.

Следом гости восхитились парадной и общей архитектурой: «главный подъезд – как в семизвёздочном отеле!», и «я бы даже сказал, тут угадывается влияние классицизма, думаю, что такой дом вполне мог создать наш прославленный Крячков». В общем, увлекательные экспертные беседы у нас начались уже в холле.

Была и ещё одна фраза, несколько меня удивившая: «вот только вышка ЛЭП посреди лужайки напрягает». Сразу же пошли научные вычисления всевозможных электромагнитных волн и их влияния на живые организмы, в том числе человека. Но они пресеклись неоспоримым: «у тебя в городе над головой везде миллион проводов – и ничего».

А я думал: «Странно. Я в упор не замечал, что перед "Жуковкой" стоит эта высоченная конструкция». Вернее, совсем забыл о её существовании, взгляд совсем за неё не цеплялся во все мои приезды. Знаете, есть известный факт: «мы всегда видим свой нос, просто наш мозг игнорирует его». Вот тут та же ситуация.

Поделился этим наблюдением с друзьями. Под общий хохот сначала попытались логически выяснить, видит ли свой рог носорог. А затем, уже в квартире, дружно высунувшись с балкона, стали прикидывать, какой длины потребуется гирлянда, а также сколько мишуры и шариков будет нужно, чтобы превратить эту вышку ЛЭП в новогоднюю ёлку. Сошлись на километре, тонне и тысяче штук соответственно.

На следующий день ближе к обеду спустился позавтракать в «Сезоны». Уселся за любимый столик у окна. «Нарядить ЛЭП в ёлку – это свежо», – произнёс вслух, размышляя над меню.

«А мы эту вышку ещё перенесём, может. Чтоб не смущала», – ответил мне, улыбнувшись в усы, крепкий импозантный мужчина за соседним столом. Чуть позже мне рассказали, кто это был. Но это уже совсем другая история.

P.S. Я прогостил проблаженствовал у друзей до Рождества. Это определённо были мои лучшие новогодние каникулы. В этом веке – уж точно. Уезжая, притормозил. Вышел из авто. Вдохнул напоследок волшебного новогоднего воздуха перед трудовым 2019. Окинул взглядом «Жуковку». Всё-таки до чего она прекрасна зимой.



Валентин Таланов

эксперт Автор