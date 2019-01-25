Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных деньгах.

Фотографии с сайта flickr.com

За вечер интернет-мошенник зарабатывает от 5-6 до 30 и более тысяч рублей. Всё зависит от удачи и качества «лохов», которых предстоит обработать. Почти треть этой суммы тратится на сопутствующие расходы: покупка взломанных аккаунтов на чёрном рынке, покупка карт Яндекса, проценты, которые берут обменники за перевод денег в электронную валюту и обратно. Корреспонденту Сиб.фм удалось побеседовать с бывшим интернет-аскером, который рассказал об особенностях этого нелегального рынка.

Брат, займи денег

С такой схемой развода, когда со взломанного аккаунта в ВК просят занять несколько тысяч и перевести их на карту, встречались, наверное, почти все. Либо ваш аккаунт ломали, либо вам писали со взломанных аккаунтов друзей. Однако сам факт, что такие письма продолжают приходить, показывает, что не перевелись ещё люди, готовые платить мошенникам.

– Ведутся. Меня недавно взламывали. И два, а может и больше людей успели перевести деньги. И ещё несколько хотели, но я пароль успела сменить, – рассказывает Елена Ситказинова, студентка НГТУ.

По словам Елены, она на этих разводах уже собаку съела, и когда получает такие «письма счастья», сразу же пишет в службу поддержки и блокирует счёт:

– Обычно мошенники используют карты Яндекса. Это можно узнать, пробив номер карты с помощью специального сервиса. У них адекватная и быстро реагирующая служба поддержки. Ответ приходит в среднем в течение 15 минут. Обычно просят предоставить ещё данные переписки, чтобы убедиться, после чего блокируют карту.

Новосибирец Кирилл Марченко вспоминает свою историю, как два года назад мошенник неплохо заработал на солдатах-срочниках, которые доверчиво соглашались занять сослуживцу, не чувствуя никакого подвоха.

– Наша войсковая часть базировалась под Южно-Сахалинском, – рассказывает Кирилл. – Аккаунт одного нашего взломали, и всем, кто в военной форме на фото в друзьях был, разослали сообщение: «Брат, займи денег на билет. Мать позвонила, отец умер. Доберусь до дома, сразу верну». Народ переводил мгновенно, почти без уговоров. У кого сколько было, столько и кидали. Он быстро кассу снял и ушёл с деньгами.

Почти как Сноуден

Всегда интересно узнать, кто находится по ту сторону «лохотрона» со взломом аккаунтов и как работают схемы обмана. С одним из интернет-аскеров Сиб.фм удалось пообщаться, хотя переговоры об интервью длились почти полгода.

Беседа велась в мессенджере Signal, которым, по его словам, пользовался даже Сноуден. Мошенник представился как Павел, на вопрос, сколько ему лет, уклончиво ответил, что ему не больше 25. Он уже два года как «завязал» с интернет-мошенничеством, а начал заниматься этим четыре года назад, когда об этом способе ещё мало кто знал. Но лёгкие деньги не принесли счастья.

– Друзья предложили, стало интересно, попробовал. Потом от денег голова закружилась, за вечер по 15-30 тысяч зарабатывали. В итоге закончилось всё тем, что мать сдала в реабилитационный центр, от наркомании лечиться. Пробыл там почти девять месяцев. Когда вышел, один из друзей уже сидел за мошенничество, второй уехал. Ну и я решил завязать, – коротко описывает свой тернистый путь Павел.

Чёрный рынок аккаунтов

Всё начинается с покупки взломанных аккаунтов в даркнете. Стоимость разная и зависит от качества аккаунтов. Например, за аккаунты жителей Москвы и Питера берут до 40 рублей, так как в этих городах люди хорошо зарабатывают, а значит, и взять с них можно больше. Также на цену влияет количество подписчиков и возраст потенциальной жертвы.

– Наиболее подходящими для «развода» считаются люди в возрасте 21-35 лет, – деловито объясняет Павел. – Расчёт простой: с «малолетки» нечего взять, а «пенсионерам» долго объяснять.

Аскер работает в несколько окон, чтобы успеть уговорить энное количество человек перевести деньги на карту и вывести эти деньги дальше, пока её не заблокировали.

Заходя во взломанный аккаунт, мошенник первым делом отключает оповещения, чтобы у владельца аккаунта не звенел телефон всякий раз, когда к нему приходят сообщения. Далее закрывается стена, чтобы кто-нибудь из друзей не смог написать там, что орудует мошенник, и тем самым предупредить остальных. Затем запускается программа рассылки сообщений, которая пишет всем контактам что-то вроде: «Лёха, привет))».

Если условный Лёха откликается, дальнейшую переписку с ним ведет мошенник. Такое нельзя доверить роботу. И дело даже не в том, что Лёха может просечь, что переписывается с ботом. Гораздо важнее обмануть фильтры «ВКонтакте». Если мошенник пишет несколько раз один и тот же текст «Срочно займи денег 4К, верну в понедельник», фильтр ВК определяет его как спам и блокирует аккаунт.

Обмануть алгоритмы

Чтобы не оказаться заблокированным, интернет-аскер пытается просить денег разными словами и писать как можно больше текста. Но когда пишешь 20-25 писем подряд, разнообразие рано или поздно кончается. Поэтому используются и другие уловки.

Одна из них – менять в словах буквы с кириллицы на латиницу. Например, буква «o» и там, и там пишется одинаково. Если в слове «одинаково» заменить буквы «о» на латинские, никто не заметит, а алгоритм не распознает это слово как спам-сообщение. Также можно заменять буквы в словах на соседние: «зацми денег». Или писать слова слитно: «займисрочно денег до понедельника».

– Но даже с этими предосторожностями часто уже на третьем-четвёртом сообщении аккаунт блокируется. Или если использовал этот текст в предыдущем аккаунте, то в новом его сразу же распознают как спам, – рассказывает Павел.

Бывает и такое, что несколько человек уже почти согласились перевести деньги, но в этот момент аккаунт заблокировали и приходится начинать всё заново в следующем аккаунте. Или другая ситуация, когда блокируют карту Яндекс.Денег с уже переведёнными на нее 20-30 тысячами рублей.

Дабл и трипл развод

Если человек клюнул и согласился перевести деньги, ему скидывают номер карты. Важно, чтобы это было фото карты с номером и фамилией человека, которому потенциальная жертва собирается перевести деньги. Для этого заранее в шаблоне делается фотошоп банковской карты с именем пользователя аккаунта. Все это нужно для убедительности.

Потом предупреждают человека, чтобы он после того, как скинул, написал, что перевёл деньги. Просто работает мошенник в сложных условиях: через каскад прокси (чтобы его не отследили), открыто несколько окон с перепиской, боты рассылают сообщения. Как следствие, сильно виснет компьютер и нет возможности быстро проверять карту. Так что сообщения о том, что деньги переведены, по словам Павла, сильно помогают.

– Кроме того, с таким человеком всегда можно попытаться провернуть дабл и трипл развод.

Это когда человек скинул деньги, а ты ему пишешь, что перевод заблокировали, пришли ещё раз, и так по 2-3 раза, – продолжает мошенник.

Как заверил мой собеседник, такие случаи в его практике бывали, и не единожды. В воровском жаргоне даже есть на этот счёт выражение: «Лох не мамонт – не вымрет».

Интимные фото и шантаж

Если ваш аккаунт взломали, есть один простой способ остановить аскера и спасти своих друзей от посягательств злопыхателя: нужно срочно поменять пароль, и мошенника выкинет из системы. Но неопытные интернет-пользователи, обнаружив, что с их аккаунта с интервалом в 12 секунд рассылаются письма с просьбой занять денег, иногда начинают паниковать и оправдываться вслед за рассылкой «извините, меня взломали».

– Мой напарник уже отработал аккаунт и собирался уходить, когда заметил интимную переписку с фотками. В это время хозяйка аккаунта сама написала ему с аккаунта своей подруги, дескать, убирайся! Ну он и объяснил ей, что если она сейчас же не переведёт на указанный номер карты 15 000 рублей, то эти фото увидит её муж. Она в слёзы: «У нас дети». Но потом всё-таки перевела деньги, – добавляет собеседник.

Умоляла вернуть деньги

Аскеры тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Общаясь с людьми, уговаривая их перевести деньги, они иногда узнают о них чуть больше, чем планировали. Например, что это мать-одиночка и деньги на карте последние и отложены на питание в садике. В таком случае мошенник может и не взять деньги. А может и взять.

– У меня напарник был жёсткий очень, я так сильно старался не давить, – говорит Павел. – Как-то раз он развёл молодую женщину на несколько тысяч рублей. Перед тем, как перевести деньги, эта дама рассказала, что она копит их, чтобы собрать ребёнка к школе, и очень просила вернуть долг вовремя. Через некоторое время женщина осознала, что перевела деньги мошеннику, и снова написала ему, слёзно умоляя вернуть эти деньги. Однако он отказался это сделать. Узнав об этом, мы с ещё одним товарищем наказали его тем, что не дали вывести деньги с карты, а женщине вернули её деньги с другой карты.

Однако такие истории в духе «Тимура и его команды» скорее исключения. Выманивая у людей иногда последние деньги, мошенники успокаивают себя тем, что это «наука для лохов», «если он дурак, то пусть платит».



Светлана Нечитайло

журналист Автор