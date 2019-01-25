События выходных: город просыпается

7 баллов
-18
65.92 74.63
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

События выходных: город просыпается

Акапелла, мюзикл, концерт в темноте и посвящения Высоцкому
Рубрика: афиша, культура

25.01.2019 15:00

Фотография с сайта muzkom.ru

На ближайшие выходные в Новосибирске наметился ряд разнообразных и не связанных между собой культурных событий, которые, будто сговорившись, пройдут под девизом «рассеять тьму». Причём как в прямом, так и в переносном смысле. Каждое событие – это своего рода открытие, и несут они в себе для зрителя потенциально новые формы, ощущения или впечатления.

25 января, в пятницу

Для тех, кто желает приятно, познавательно и культурно провести уже этот пятничный вечер, на выбор представлено два события. Изначально участвующий в богослужениях «Коневец-Квартет» из Санкт-Петербурга, созданный в начале 90-х годов, сейчас является одним из эталонов редкого жанра акапельного пения. Гипнотические голоса четверых мужчин уже давно широко известны публике за пределами нашей страны. У себя на родине квартет знают, но в меньшей степени. У новосибирцев как раз появилась уникальная возможность познакомиться с их чистыми и свободными от любых обработок голосами: 25 января, в пятницу, в 19:00 они выступят в концертно-театральном центре «Евразия» (Селезнёва, 46). Кажется, это просто идеальный повод, чтобы начать новый год с чистой душой и радужным, спокойным настроением. Рекомендуется вне зависимости от отношения к вере, потому что красивая музыка — это вопрос не религии, а духовности.

Коневец-Квартет. Фотография с сайта konevetsquartet.com

25 января
концертно-театральный центр «Евразия» (Селезнёва, 46)
в 19:00

***

В одно время с концертом «Коневец-Квартета» (25 января, пятница, 19:00), откроет свои двери Новосибирский музыкальный театр (Каменская, 43), где состоится премьера спектакля «Безымянная звезда».

Фотография с сайта muzkom.ru

Мюзикл в российских реалиях — жанр своеобразный, неоднозначный и на большого любителя. Но «Безымянная звезда» как произведение уже давно известно у нас благодаря одноименному фильму Михаила Козакова. Поэтому, возможно, именно этот музыкальный спектакль может быть понятнее и роднее для нашего зрителя. Тем более, когда он зиждется на хитросплетённой коллизии из юмористического и лиричного, и когда он создан руками молодого и прогрессивного (а значит, вдохнувшего много нового в знакомое, но старое) режиссёра Филиппа Разенкова. Мюзикл, кстати, выдвинут на «Золотую маску» в восьми номинациях. Отличный повод для того, чтобы в конце недели на несколько часов сменить окружающую действительность на яркое и талантливо сделанное зрелище.

25 января
Новосибирский музыкальный театр (Каменская, 43)
в 19:00

 

26 января, в субботу:

Зимой, как известно, темнеет рано. А когда наступает тьма, всегда появляется… какое-то экспериментальное событие. Именно так можно обозначить «Ночные истории... Концерт для скрипки и виолончели в темноте» – камерный концерт классической музыки в стенах Центра Изобразительных Искусств (Свердлова, 13), который начнётся 26 января, в субботу, в 18:00 в условиях полной темноты. За музыку отвечают Эльдар Нагиев (партия скрипки) и Михаил Шакиров (партия виолончели), виртуозы из НОВАТа.

Фотография с сайта nsk.kassy.ru

Атмосфера намечается лёгкая и непринуждённая: отсутствие света, мягкие ковры и подушки для гостей, свободная форма одежды, отсутствие обуви и бокал шампанского в подарок на входе. Таким образом, зрителей ждёт симбиоз из наслаждения классикой и максимально комфортных условий. Формат подойдёт как для экзальтированных особ или искушённых представителей бомонда, так и для прогрессивных хипстеров или отчаянных мизантропов (а что, нужно же и им куда-то ходить) – в общем, для всех.

26 января
Центр Изобразительных Искусств (Свердлова, 13)
в 18:00

 

26 января, в субботу и 27 января, в воскресенье

Память о Владимире Высоцком, кажется, будет жить всегда. Вот уж про кого, действительно, можно было сказать «луч света» и «пророк в Отечестве своём». И ценен Высоцкий не только своими разносторонними талантами, уникальной харизмой и самобытной манерой исполнения. Ценен он, прежде всего, искренностью – в отношении к творчеству, жизни, людям и самому себе. Поэтому любое обращение к его творчеству со стороны и попытки его переосмыслить с авторской точки зрения вызывали и будут вызывать вопросы, к ним всегда будет проявляться требовательный подход. В ближайшие выходные дни на концерте-посвящении Владимиру Высоцкому «Высоцкий. XXI-й век» вспоминать гения в честь его дня рождения собираются очень разноплановые исполнители.

Фотография с сайта nsk.kassy.ru

С одной стороны, не каждый из них узнаваем широкой публикой, а образы и заслуги некоторых не вполне коррелируются с масштабом личности Высоцкого. Но с другой стороны, Высоцкий у каждого может быть разный, и каждому дорог по-своему. Главное, чтобы было как у самого Высоцкого: во главе угла стояла искренность. А это, судя по всему, так и есть в данном случае: проект «Высоцкий. XXI-й век» пользуется зрительским успехом и нередко собирает аншлаги. Это хороший повод лишний раз вспомнить творца в день его рождения, обратившись к его творчеству — пусть и через новое прочтение любимых песен. Концерты пройдут 26 января, в субботу, в 18:00 в ККК имени В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) и 27 января, в воскресенье, в 18:00 в Доме учёных СО РАН (Морской проспект, 23).

26 января — ККК имени В. В. Маяковского (Красный проспект, 15)
27 января — Дом учёных СО РАН (Морской проспект, 23)
в 18:00

  

Автор
Антон Митько
журналист
Автор
Антон Митько
журналист
Теги: культура театры концерты

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
02.01.2019

Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вар...

Читать далее
Image
18.12.2018

Новосибирская опера теряет голос

Солистка НОВАТа Ирина Чурилов...

Читать далее
Image
10.12.2018

Театр балета и банкета

Способна ли сцена оперного театра «простить» нефо...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу сегодня 13:38 Суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме 22.01.2019 В новосибирском театре пройдёт выставка в поддержку феминизма в драматургии 21.01.2019 Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс 17.01.2019 Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве 16.01.2019

Популярное

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним реб...

Image

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской обла...

Image

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

Image

В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеанс

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

Image

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

Image

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

Image

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

Image

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в...