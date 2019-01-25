События выходных: город просыпается

Акапелла, мюзикл, концерт в темноте и посвящения Высоцкому

Фотография с сайта muzkom.ru

На ближайшие выходные в Новосибирске наметился ряд разнообразных и не связанных между собой культурных событий, которые, будто сговорившись, пройдут под девизом «рассеять тьму». Причём как в прямом, так и в переносном смысле. Каждое событие – это своего рода открытие, и несут они в себе для зрителя потенциально новые формы, ощущения или впечатления.

25 января, в пятницу

Для тех, кто желает приятно, познавательно и культурно провести уже этот пятничный вечер, на выбор представлено два события. Изначально участвующий в богослужениях «Коневец-Квартет» из Санкт-Петербурга, созданный в начале 90-х годов, сейчас является одним из эталонов редкого жанра акапельного пения. Гипнотические голоса четверых мужчин уже давно широко известны публике за пределами нашей страны. У себя на родине квартет знают, но в меньшей степени. У новосибирцев как раз появилась уникальная возможность познакомиться с их чистыми и свободными от любых обработок голосами: 25 января, в пятницу, в 19:00 они выступят в концертно-театральном центре «Евразия» (Селезнёва, 46). Кажется, это просто идеальный повод, чтобы начать новый год с чистой душой и радужным, спокойным настроением. Рекомендуется вне зависимости от отношения к вере, потому что красивая музыка — это вопрос не религии, а духовности.

Коневец-Квартет. Фотография с сайта konevetsquartet.com

25 января

концертно-театральный центр «Евразия» (Селезнёва, 46)

в 19:00

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В одно время с концертом «Коневец-Квартета» (25 января, пятница, 19:00), откроет свои двери Новосибирский музыкальный театр (Каменская, 43), где состоится премьера спектакля «Безымянная звезда».

Фотография с сайта muzkom.ru

Мюзикл в российских реалиях — жанр своеобразный, неоднозначный и на большого любителя. Но «Безымянная звезда» как произведение уже давно известно у нас благодаря одноименному фильму Михаила Козакова. Поэтому, возможно, именно этот музыкальный спектакль может быть понятнее и роднее для нашего зрителя. Тем более, когда он зиждется на хитросплетённой коллизии из юмористического и лиричного, и когда он создан руками молодого и прогрессивного (а значит, вдохнувшего много нового в знакомое, но старое) режиссёра Филиппа Разенкова. Мюзикл, кстати, выдвинут на «Золотую маску» в восьми номинациях. Отличный повод для того, чтобы в конце недели на несколько часов сменить окружающую действительность на яркое и талантливо сделанное зрелище.

25 января

Новосибирский музыкальный театр (Каменская, 43)

в 19:00

26 января, в субботу:

Зимой, как известно, темнеет рано. А когда наступает тьма, всегда появляется… какое-то экспериментальное событие. Именно так можно обозначить «Ночные истории... Концерт для скрипки и виолончели в темноте» – камерный концерт классической музыки в стенах Центра Изобразительных Искусств (Свердлова, 13), который начнётся 26 января, в субботу, в 18:00 в условиях полной темноты. За музыку отвечают Эльдар Нагиев (партия скрипки) и Михаил Шакиров (партия виолончели), виртуозы из НОВАТа.

Фотография с сайта nsk.kassy.ru

Атмосфера намечается лёгкая и непринуждённая: отсутствие света, мягкие ковры и подушки для гостей, свободная форма одежды, отсутствие обуви и бокал шампанского в подарок на входе. Таким образом, зрителей ждёт симбиоз из наслаждения классикой и максимально комфортных условий. Формат подойдёт как для экзальтированных особ или искушённых представителей бомонда, так и для прогрессивных хипстеров или отчаянных мизантропов (а что, нужно же и им куда-то ходить) – в общем, для всех.

26 января

Центр Изобразительных Искусств (Свердлова, 13)

в 18:00

26 января, в субботу и 27 января, в воскресенье

Память о Владимире Высоцком, кажется, будет жить всегда. Вот уж про кого, действительно, можно было сказать «луч света» и «пророк в Отечестве своём». И ценен Высоцкий не только своими разносторонними талантами, уникальной харизмой и самобытной манерой исполнения. Ценен он, прежде всего, искренностью – в отношении к творчеству, жизни, людям и самому себе. Поэтому любое обращение к его творчеству со стороны и попытки его переосмыслить с авторской точки зрения вызывали и будут вызывать вопросы, к ним всегда будет проявляться требовательный подход. В ближайшие выходные дни на концерте-посвящении Владимиру Высоцкому «Высоцкий. XXI-й век» вспоминать гения в честь его дня рождения собираются очень разноплановые исполнители.

Фотография с сайта nsk.kassy.ru

С одной стороны, не каждый из них узнаваем широкой публикой, а образы и заслуги некоторых не вполне коррелируются с масштабом личности Высоцкого. Но с другой стороны, Высоцкий у каждого может быть разный, и каждому дорог по-своему. Главное, чтобы было как у самого Высоцкого: во главе угла стояла искренность. А это, судя по всему, так и есть в данном случае: проект «Высоцкий. XXI-й век» пользуется зрительским успехом и нередко собирает аншлаги. Это хороший повод лишний раз вспомнить творца в день его рождения, обратившись к его творчеству — пусть и через новое прочтение любимых песен. Концерты пройдут 26 января, в субботу, в 18:00 в ККК имени В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) и 27 января, в воскресенье, в 18:00 в Доме учёных СО РАН (Морской проспект, 23).

26 января — ККК имени В. В. Маяковского (Красный проспект, 15)

27 января — Дом учёных СО РАН (Морской проспект, 23)

в 18:00



Антон Митько

журналист Автор