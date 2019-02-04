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ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Рубрика: недвижимость

04.02.2019 11:28

Фотографии предоставлены пресс-службой ЖК «Гудимов»

Прогулка по Тихому центру, где некогда было очень шумно, но и до сих пор нет-нет, да померещится, будто вокруг – купеческий Новониколаевск во всей его красе. Чудом уцелевшая в огне деревянная церковь, первые в городе каменные дома, первая гостиница и даже первый подземный ход – за каждым фасадом здесь можно найти городскую легенду. 

До революции улица Коммунистическая, отправная точка нашего пешего маршрута, называлась Гудимовской. Тут селились зажиточные купцы — люди, благодаря предприимчивости которых новый город на берегу Оби рос невиданными темпами. Название свое улица получила в честь генерала Гудимы-Левковича, управляющего кабинетом Его Императорского Величества. Летом 1895 года он проезжал через поселок и предложил назвать растущее поселение в честь царя Николая II — Николаевским. После революции Гудимовскую переименовали в соответствии с новой идеологией. Новые имена дали и улицам по соседству: Дворцовая была названа в честь Революции, Болдыревская превратилась в Октябрьскую, Гондатти (Алтайская) – в Урицкого.

Пересечение ул. Коммунистической (ранее Гудимовской) и Красного (до революции Николаевского) проспекта

Сегодня это самый настоящий архитектурно-исторический заповедник: купеческий «деревянный модерн» начала 20 века, конструктивизм — архитектурный стиль СССР 30-х годов, немного «сталинского» ампира. Такое соседство обязывает с особой деликатностью относиться к городскому ландшафту. Именно этим и руководствуются создатели жилого комплекса «Гудимов», который возводится в самом начале Коммунистической. Название нового знакового объекта – дань уважения человеку, память о котором почти стерлась из современной истории Новосибирска. 

В школе построенной знаменитым архитектором А. Крячковым, до сих пор учатся дети

Комплекс состоит из трех секций (9, 15 и 18 этажей). Современные требования к комфортному жилью подразумевают наличие закрытой территории – однако ЖК «Гудимов» не выглядит неприступным замком посреди города: никаких заборов-«крепостных стен» и громоздких ворот. По замыслу архитекторов, вход во двор пролегает через арку внутри дома, а машины паркуются на подземной стоянке. 

С будущим жилым комплексом органично соседствуют три бывших купеческих дома, признанных памятниками архитектуры (Коммунистическая 3, 13 и 16), классические примеры дореволюционной застройки в стиле «деревянного модерна». 

В ЖК Гудимов не будет ворот в привычном понимании. Попасть во двор можно будет через стеклянную арку внутри дома

Буквально напротив «Гудимова» располагается одно из самых первых каменных строений в Новониколаевске — дом купца Арона Кагана, впоследствии родильный дом, а сейчас медицинский центр (также в реестре памятников).

В Доме купца Кагана в советское время сделали роддом. Со здания сняли обильный декор и надстроили второй этаж

В этих тихих кварталах сложилась инфраструктура, необходимая для комфортного семейного проживания: например, до ближайшей школы от ЖК «Гудимов» – рукой подать, то есть квартал пройти. Она построена на соседней улице (Октябрьская, 5) по проекту знаменитого архитектора Андрея Крячкова. Это тоже памятник архитектуры регионального значения, его до революции возвели по распоряжению городской управы Новониколаевска. Через дом стоит деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая чудом уцелела в пожаре 1909 года и сегодня охраняется государством. И школу, и церковь, и весь купеческий «деревянный модерн» можно будет рассмотреть из строящегося жилого комплекса. Его корпуса расположены таким образом, чтобы каждая квартира обладала достойным видом из окон.

ЖК Milkhouse от компании «Сибирьинвест» гармонично вписан в историческую застройку Тихого центра.

Прямо напротив  церкви Покрова Пресвятой Богородицы расположен известный жилой комплекс Milkhouse, построенный компанией «Сибирьинвест» в 2017 году. Местные архитекторы считают его одним из самых удачных примеров реновации Тихого центра в том числе и потому, что фасады здания из эффектного клинкерного кирпича удачно «рифмуются» с окружающей исторической застройкой.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — единственный рубленный «в лапу» храм, уцелевший в городе после пожара 1909 года

Если идти по улице Революции, то можно встретить здание бывшей гостиницы «Метрополитен», первой в Новониколаевске оборудованной ванными и электрическим освещением. Шикарное по вкусам местного купечества, но излишне декорированное, оно до сих пор служит примером студентам художественного училища и НГАХА: не нужно смешивать стили без нужды! В мае 1918 года, когда началась Гражданская война, именно здесь собирались заговорщики – офицеры царской армии и чехословацкого корпуса, захватившего Новониколаевск. Это был последний мятеж против советской власти в нашем городе. 

«Метрополитен» — первая каменная гостиница Новониколаевска. На здании много лет висит табличка

С «Метрополитеном» конкурировал «Метрополь» — гостиница на Гудимовской. В 1973 году на его месте обнаружили самый настоящий подземный ход с каменной кладкой: получается, первым подземным сооружением в городе был тайный путь для тех, кто не желал быть замеченным на пороге гостиницы. «Метрополитен» и «Метрополь» часто путают, однако до наших дней дожил только белогвардейский штаб.

Отель «Метрополь» находился на ул. Гудимовской (ныне Коммунистической), но в 1910 году его снесли

Впрочем, вернемся обратно на Коммунистическую – туда, где ее начало пересекается с улицей Урицкого (именно там и возводится ЖК «Гудимов»). Дома под номерами 1 и 3, построенные в 30-е годы кооперативом «Заготзерно», стали одними из первых новосибирских многоэтажек. Это пример конструктивизма – архитектурного стиля, для знакомства с которым в Новосибирск приезжают дизайнеры со всего мира. Однако к 21 веку конструктивистский подход успел безнадежно устареть (коммунальные квартиры тому пример).

Интерьеры общественных пространств ЖК «Гудимов» будут отличаться минимализмом и благородной фактурой

Новосибирск – город молодой. Менее крупные соседи Барнаул, и даже Колывань – и те заметно старше. Однако и в Новосибирске есть множество улочек, по которым приятно побродить ценителям истории. Создатели жилого комплекса «Гудимов» с уважением отнеслись к архитектурному наследию и учли современные требования к жилью, использовали качественные материалы и рассчитали комфортные планировки. Теперь время за теми, кто будет здесь жить и творить свои собственную историю – новую историю Новосибирска.

Автор
Наталья Воронинская
Автор
Наталья Воронинская
Теги: урбанистика жильё недвижимость история

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