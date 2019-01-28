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Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной фабрики
Рубрика: общество

28.01.2019 13:58

Иллюстрация Георгия Эско

Расследуя обстоятельства самого страшного пожара 2018 года в Новосибирской области, следователи пришли к выводу, что трагедия рано или поздно должна была произойти. При этом обвиняемые своей вины не признают.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ЧП на обувной фабрике в Искитимском районе, где в январе 2018 года во время пожара погибли люди. Теперь суд ждёт, когда поступит уголовное дело в отношении её собственников и руководителей.

Перед судом предстанут владелец и два директора предприятий, расположенных на площадке. «В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – сообщается на сайте прокуратуры.

Напомним, пожар в производственно-складском корпусе обувной фабрики в посёлке Чернореченском произошёл 4 января 2018 года. От огня погибли 10 человек — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и россиянин. Еще двое получили ожоги конечностей.

В гражданском суде по искам потерпевших картину событий восстановили буквально по минутам.

4 января после планёрки, в 7:50 утра рабочие прибыли в цех по производству обуви. Около 8:30 на складе загорелась выгородка из пеноблоков, рабочие стали её тушить огнетушителями, но пламя разрасталось.

«Произошёл взрыв (хлопок) в помещении, затем пошёл густой чёрный едкий дым.

От взрывной волны закрылись двери, соединяющие склад с цехом, огонь стал распространяться по складу, началась паника. В 8:57 прибыло первое пожарное подразделение», – написано в решении. После ликвидации огня у ворот в цех со стороны склада обнаружено девять тел погибших иностранных работников, тело россиянина нашли в противоположной части склада.

Установленной причиной пожара называют эксплуатацию электросетей в аварийном режиме с перегрузкой и с иными нарушениями требований пожарной безопасности.

Два месяца с момента возбуждения уголовного дела директор компании «Обувь-НСК» Александр Меновщиков, владелец пострадавшего помещения Василий Мамедов и его сын (исполнительный директор компании «Искитим-Обувь» Андрей Мамедов) провели под домашним арестом. Подозреваемые утверждали, что пожар возник в результате стечения обстоятельств, а все работники находились на предприятии легально. Своей вины в случившемся, как отмечается в сообщении облпрокуратуры, они не признают до сих пор.

Некоторым родственникам погибших приходилось через суд устанавливать факт трудовых отношений их близких с ООО «Обувь-НСК». В апреле 2018 года Искитимский районный суд оставил без рассмотрения одно из таких заявлений – от Мухтарамхан Артыковой. Истица, не уведомив суд, дважды не явилась на судебное заседание, представитель ответчика на рассмотрении дела в её отсутствие не настаивала.

Фотография с сайта newsib.net

Наследникам россиянина повезло больше: их требования (признать факт трудовых отношений и, соответственно, производственный характер несчастного случая) компания признала.

Тем временем шло расследование уголовного дела. Следствие установило, что собственник строения, ООО «Искитим-Обувь», произвёл реконструкцию, но в установленном законом порядке в эксплуатацию объект не ввёл. Зимой 2017 года он сдал здание в аренду ООО «Обувь-НСК». Директор и исполнительный директор компании организовали в здании производственную деятельность по изготовлению обуви и не обеспечили защиту личности и имущества от пожара, не содержали исправными системы и средства противопожарной защиты, не проводили противопожарный инструктаж с работниками. А поскольку здание не было введено в эксплуатацию, государственный пожарный надзор за ним не осуществлялся. Как считает следствие, преступное бездействие обвиняемых состоит в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

Следственные материалы изучала старший прокурор по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью облпрокуратуры Василина Ковтун. Она рассказала о множественных нарушениях в здании обувной фабрики и отметила:

«Только составленный мною список нарушений требований пожарной безопасности занимает пять листов».

Характерно, что дела о несчастных случаях при пожаре – не единственное, что характеризует атмосферу на злополучной площадке. В 2018 году суд рассматривал иск другого работника «Искитим-Обуви». Он выполнял сварные работы на одном из объектов в подвесной люльке, она упала с высоты 4-4,5 метра. В итоге у сварщика черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый осложнённый перелом верхнегрудного отдела позвоночника, нарушение функции тазовых органов, травматический шок первой степени, закрытый перелом обеих костей левого предплечья в средней степени со смещением.

Фотография из архива sib.fm

Разбираясь с инцидентом, полиция установила, что «строительство производилось со всеми нарушениями "Правил по охране труда в строительстве", с отсутствием ППР, ППРК, технологической документации». Пострадавший не имел трудового договора, руководствовался устными распоряжениями бригадира, который, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, тоже отношений с работодателем не оформил, да и вообще по-русски понимал недостаточно хорошо: по этой причине даже зарплату за него получала супруга пострадавшего сварщика.

Покалеченный работник тоже добивался факта признания трудовых отношений и признания травмы производственной. Но работодатель от такой перспективы отмахивался, как от чёрта, и утверждал, что личность сварщика ему не известна. В итоге работнику суд отказал, признав, что он выполнял работы в рамках договора бытового подряда.

Автор
Виктор Полеванов
человек из Новой Сибири
Автор
Виктор Полеванов
человек из Новой Сибири
Теги: ЧП пожар следствие

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