Одиссея на колёсах

Фильм «Зелёная книга»: справочник по «чёрным» местам как путеводитель по укладу, нравам и характерам одноэтажной Америки

Скриншоты из официального трейлера

Одна из главных особенностей претендента на Оскар, кинофильма «Зелёная книга» – нестандартное обращение автора Питера Фаррелли к тяжеловесной и популярной теме расизма, которая подаётся в лёгкой и непринуждённой форме. Такого уровня и стиля комедийного кино «большой» Голливуд не знал уже много лет.

Основа сюжета «Зелёной книги» базируется на реальной истории 60-х годов прошлого века, в которой неотёсанный вышибала итало-американского происхождения Тони Валлелонга во избежание безработицы вынужден устроиться на работу к афроамериканскому виртуозному музыканту Дону Ширли – человеку с высокими моральными принципами и аристократическими манерами.

Работа на известного и эксцентричного пианиста подразумевает его сопровождение на гастроли в южные штаты Америки в качестве водителя и охранника. А путеводителем по этим не вполне дружелюбным к «цветным» местам служит «Зелёная книга чернокожих путешественников». Она и придаёт этому кино, по факту, биографическому, определённую долю мифологичности, и отсылает к эпичным и даже сказочным мотивам:

не сворачивай с пути, ведь каждый неверный шаг может изменить всю твою жизнь.

Но, кажется, именно этого и хотят главные герои фильма.

«Зелёную книгу» сложно представить без двух актёров, сыгравших главных героев: Махершала Али в роли Дона Ширли, который становится, пожалуй, самым интересным современным характерным актёром (хоть с приставкой «афроамериканским», хоть без неё), и Вигго Мортенсена в роли Тони Валлелонги, талант которого как к умению перевоплощаться, так и нахождению в любых героях глубины, признан уже давно. Этот, на первый взгляд, неоднозначный актёрский тандем сразу же создаёт атмосферу, когда ты безоговорочно веришь им.

Безусловно, эта магия — не только актёрская заслуга, но ещё режиссёрская и сценарная работа: каждый штрих к портрету героев, каждое их действие и любой нюанс в их поведении с самого начала фильма создают целостное и понятное восприятие их образа. За героями чувствуются их прошлое – всё то, из чего они сотканы, и почему нити судьбы привели их друг к другу.



В 2014 году «Муви 43» получил три премии «Золотая малина » в номинациях «Худший фильм», «Худший режиссёр» и «Худший сценарий»

Режиссуру, а точнее, режиссёра, хочется отметить отдельно. Каким-то невероятным образом человек, снявший «Тупой и ещё тупее», «Застрял в тебе», «Любовь зла» и одну из новелл в «Муви 43» (не последних фильмов в жанре «комедия», и даже их флагманов, правда, чаще с приставкой «туалетная»), создал очень остроумное, местами драматичное и трагикомическое, местами тонкое и вдумчивое кино. Не изменил он себе лишь в одном – в лёгкости подачи независимо от темы. И это пошло только на пользу фильму. Именно этот нюанс натолкнул ряд критиков на вопрос: действительно ли «Зелёная книга» уникальное и штучное кино, или же большую роль в успехе играет образ её создателя, который просто прыгнул выше своей головы (только с этим фильмом, или эволюционировал на новый для себя уровень в целом)? Вопрос этот из разряда почти риторических, поэтому ответ на него пусть каждый даст для себя сам. Намного интереснее попробовать найти сходства у «Зелёной книги» с чем-то, что было создано ранее. И можно обнаружить, что сравнить её почти не с чем. Нет, можно грубыми мазками описать его как «американский “1+1”, только наоборот» или «современный “Шофёр мисс Дэйзи”, только наоборот». Но ни одно из подобных сравнений не отражает атмосферу, стиль и суть «Зелёной книги». С одной стороны, это говорит либо о её уникальности, либо о неактуальности такого рода кино в последнее время и далёких его первоисточников (что тоже несомненный плюс – возрождение хорошего, но забытого кино).

С другой стороны, у «Зелёной книги» есть сразу две явные характеристики, которые популярны в последнее десятилетие у создателей кино: это жанр (роуд-муви) и тематика (расовый вопрос). В новом тысячелетии к теме роуд-муви обращались и Уолтер Саллес в «На дороге» (основанной на одноименном произведении Джека Керуака), и братья Коэны во «Внутри Льюина Дэвиса» (где путешествующий герой также являлся ещё и музыкантом). Тему же расизма вообще исследуют, кажется, большинство современных голливудских кинематографистов: от Спайка Ли и Ли Дэниелса до Стива МакКуина и Квентина Тарантино. Да только «Зелёную книгу» отличает от них всех то, как она была «написана».

В фильмах в жанре «путешествие на колёсах» редко делаются акценты на смаковании быта героев в пути, коротании времени на остановках, и тому, как обычная дорога, проходящая в пустом трёпе, может начать сближать людей. В кино Фаррелли нет места изнемогающим метаниям, тягостным преодолениям и патетическим посылам. Герои филигранно жонглируют в диалогах друг с другом действительно смешными остротами и шутками, существуя в уютном мире автомобиля и комфорте мотелей. Правда, выходя за их границы, они почти наверняка сталкиваются с трудностями и непониманием. Но и это показано не с максимальным драматизмом или трагичностью, а каждая сложная ситуация неизменно заканчивается в их пользу. Эта лёгкость, иногда простота, иногда даже наивная романтизация образов как раз выделяет фильм из возможного ряда бок о бок с ним стоящих.

«Зелёная книга» вновь открывает какие-то давно позабытые чувства, когда и во время, и после просмотра кино остаётся и блаженная улыбка, и сладостное послевкусие, и простые, но ясные ответы на поставленные вопросы. Что-то подобное можно было испытать от «Форреста Гампа», «Запаха женщины» или «Человека дождя» – тех эталонов большого кино, где наивность не переходит в пошлость, путешествия не перестают быть интересными, а от романтики не сводит скулы. Именно доброту, принятую за простодушную рафинированность, и теплоту, принятую за легкомысленную липкость, некоторые критики ставят в упрёк картине Фаррелли. Но, кажется, что иногда просто не нужно искать чего-то большего там, где этого нет: «Зелёная книга» не кажется произведением, претендующим на разгадку вопроса планетарного масштаба или исследование тонких психологических материй. Здесь даже тема расизма не возносится вверх флагом, а буднично развевается на ветру как фон для самокопаний героя, поиска его самоидентификации:

«Я недостаточно чёрный и недостаточно белый. Скажи, Тони, кто я такой?».

«Зелёная книга» хочет быть хорошо и ясно понятой. Как этого хотели и герои картины, которым это как раз точно удалось.



Антон Митько

журналист Автор