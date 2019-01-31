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Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали сильнее
Рубрика: недвижимость

31.01.2019 10:04

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Сибирь Девелопмент»

Новосибирцам всё привычнее становится понимание, что качественное жильё может быть доступным и классным; что хорошо строить сегодня научилось достаточное количество компаний, поэтому всегда есть из чего выбрать. И при прочих равных горожане выбирают дома тех застройщиков, кто наиболее для них убедителен.

Но давайте на время отвлечёмся от уловок рынка недвижимости и просто познакомимся с компанией, которая стала строить по-своему и попала, как говорится, в яблочко. Честная и ни к чему не обязывающая история. На понимание, почему выбирают тех, кто остаётся собой.

Вы знаете эти объекты

Наши дни. Портфель собственных проектов компании «Сибирь Девелопмент» состоит из четырёх жилых комплексов:

  • ЖК «Заельцовский» – шестисекционный дом бизнес-класса высотой от 19 до 25 этажей на Дуси Ковальчук, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская».
  • ЖК Prime House – строящийся 23-этажный дом премиум-класса на пересечении Советской и Нарымской.
  • ЖК «Орлёнок» – дом из 9 секций от 5 до 18 этажей на участке в 1,5 гектара между станциями метро «Заельцовская» и «Гагаринская».
  • ЖК «Форест» – три дома комфорт-класса высотой от 16 до 18 этажей на пересечении Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого, рядом с сосновым бором.

Многие новосибирцы знают эти объекты. А компания, их построившая, пока может быть известна не так широко. Тем интереснее её история.

Жёсткая школа рынка

История «Сибирь Девелопмент» началась в 2004 году. До этого момента акционеры компании владели инвестициями в разрозненные активы, а непосредственно строительством занимались привлечённые организации. Со временем было решено объединить процесс организации строительного производства во вновь созданной структуре.

Первыми проектами компании стали бизнес-центр «Адриатика» на Красном проспекте, 200 и ЖК «Орлёнок». Название «Орлёнок» получилось удачным. Во-первых, оно было «привязано» к месту, так как в советское время неподалёку располагался знаменитый магазин с одноимённым названием. А во-вторых, это имя очень точно отражало отношение к объекту самой компании «Сибирь Девелопмент»: молодой жилой комплекс вырастет в настоящего «орла».

Генеральный директор компании «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов

Простых путей для выхода на рынок не искали. В начале своей деятельности молодая компания активно занялась реанимацией сложных объектов: возобновляли и успешно завершали строительство частично возведённых и по разным причинам не достроенных другими компаниями зданий. Работа, требующая огромной ответственности и отдачи, однако именно благодаря ей «Сибирь Девелопмент» удалось всего лишь за два года войти в число крупных игроков новосибирского строительного рынка, заслужив репутацию «спасателей». Так у компании появились жилые комплексы «Форест» и «Уют».

Кризис 2008 года внёс серьёзные коррективы в планы развития. «Сибирь Девелопмент» пришлось активизировать все профессиональные и человеческие ресурсы. Было решено сократить участие в проекте ЖК «Уют» до портфельного инвестора. Это позволило целиком сконцентрироваться на ЖК «Форест». Ежедневная напряжённая работа дала результат. Компания получила колоссальный опыт выживания в бизнесе и закалила характер.

Рабочий процесс в офисе «Сибирь Девелопмент»

После успешной реализации проекта ЖК «Форест» пришло понимание, что на одном только завершении чужих начинаний полноценного развития ждать не стоит – нужно создавать своё, с нуля, собственными силами.

Так «Сибирь Девелопмент» одной из первых в Новосибирске начала масштабное массовое расселение ветхого индивидуального жилья. В результате появился ЖК «Заельцовский» – собственное детище и гордость компании. Стратегическим партнёром компании стал Сбербанк.

  • «Сибирь Девелопмент» заботится о качестве жизни в своих объектах и после их сдачи. Детский праздник во дворе ЖК «Заельцовский», организованный по инициативе застройщика совместно с управляющей компанией

По-настоящему же рубежным стал для «Сибирь Девелопмент» проект жилого комплекса «Прайм Хаус» на площади Кондратюка. В нём компания воплотила свои лучшие на сегодня идеи и решения. У этого дома необычная для Новосибирска архитектура, интересные планировочные возможности и очень удачное расположение. Особо стоит сказать об оригинальной концепции благоустройства. «Сибирь Девелопмент» восстановит здесь легендарный сад «Альгамбра», пропавший с карты города около ста лет назад.

ЖК Prime House – дом, который меняет облик центра Новосибирска

Так, благодаря жёсткой школе рынка, компания «Сибирь Девелопмент» сформулировала собственные «правила жизни», которые сегодня реализует в своих проектах. И это оказалось близко и понятно новосибирцам.

Будь собой, будь smart

– Недостаточно просто строить дома, – считают в «Сибирь Девелопмент», – нужно разумно и с любовью создавать часть мира, где ничто не отвлекает людей от того, что им действительно важно.

В общепринятом понимании SMART – это система постановки целей. Каждая буква в этой аббревиатуре имеет собственное значение, и в переводе на русский это «Конкретность, Измеримость, Достижимость, Актуальность, Чёткие временные границы».

«Сибирь Девелопмент» вложила свои смыслы в слово «СМАРТ». Быть smart-компанией – значит:

  • Ставить во главу угла оперативность, управляемость, ответственность и интеллект.
  • Строить качественный, современный и технологичный «продукт».
  • Находить нестандартные ответы на сложные вопросы.
  • Совершенствоваться, оставаясь собой, и искренне любить своё дело.

Здание ЖК Prime House оснащено инновационными фасадными системами Schüco (Германия)

СМАРТ – это:

С – Сроки

Один из основных «кирпичиков» в репутации компании – это чёткое соблюдение сроков строительства. Все объекты «Сибирь Девелопмент» сдаются в срок или с опережением графика.

М – Материалы

Современные европейские и отечественные строительные материалы. Главные критерии выбора – прочность, безопасность, экологичность. Внешняя отделка фасадов выполняется с использованием высококачественного кирпича, натурального камня.

А – Архитектура

«Сибирь Девелопмент» не боится экспериментов и строит запоминающиеся здания, привлекая к сотрудничеству лучших специалистов. Будь то сталинский ампир или конструктивизм, хайтек, классика или смелая эклектика стилей – над каждым проектом компании работает слаженная команда архитекторов, конструкторов, инженеров и дизайнеров. Поэтому само здание, благоустройство двора, интерьеры мест общего пользования, входные группы, подсветка здания и территории продуманы и индивидуальны.

Р – Расположение

Объекты компании известны своим удачным расположением. При этом «Сибирь Девелопмент» стремится к тому, чтобы независимо от своего расположения объект был комфортным для проживания. Основной приоритет – это спокойствие и комфорт жильцов: двор без машин, зелёная охраняемая территория, игровые и спортивные площадки, значимые инфраструктурные объекты, расположенные на первых этажах.

Т — Технологии

«Сибирь Девелопмент» использует эффективные строительные технологии, которые повышают надёжность зданий и позволяют значительно экономить время их возведения. Современное инженерное оснащение (бесшумные скоростные лифты, качественные системы отопления, надёжное противопожарное оборудование, видеонаблюдение) делают жилые комплексы ещё более комфортными и безопасными.

Выбирают верных себе

Следование этим правилам стало фундаментом репутации «Сибирь Девелопмент». Это интеллигентная, вдумчивая и внимательная к своим клиентам и партнёрам строительная компания.

Путь «Сибирь Девелопмент» – это эволюция успеха. Компания не гонится за объёмами и не «ломает шаблоны». Внимание сконцентрировано на качестве, надёжности технологий и концептуальности. В любые времена «Сибирь Девелопмент» остаётся верной себе. Поэтому новосибирцы ей доверяют.

К слову, с такими же качествами ассоциируется и сам Новосибирск, который сегодня стремительно становится настоящим smart city и из которого совершенно нет необходимости уезжать. А вот переехать в жилой комплекс, построенный «по смарту», – это совсем другое дело.

Автор
Михаил Глотов
журналист
Автор
Михаил Глотов
журналист
Теги: урбанистика строительство недвижимость жилье комфорт

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