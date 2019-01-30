«Единая Россия» ставит на обновление

Выбрав нового лидера, партия собирается усилить свои позиции в регионе

Фотографии Кирилла Полиенко

Конференция, о которой так долго твердили не только единороссы, свершилась – у областной партийной организации, как и предполагали политологи, сменился лидер. Вместо Валерия Ильенко партийными делами теперь будет заниматься Андрей Панфёров.

Партия требует новых лиц

Почему потребовались перемены? Вроде бы при Ильенко партийная организация ЕР провалов не знала. Например, на последних выборах в Госдуму кандидаты от партии победили во всех одномандатных округах. Поражения тоже бывали, но катастрофы точно не наблюдалось. Наверное, ничего бы не изменилось, если бы решение принималось в Новосибирске, но тренд задала Москва. Она поставила задачу на обновление партии.

Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС Сергей Козлов объясняет, что запрос на перемены, в том числе и кадровые – это необходимость: «Всё чаще и чаще в разных местах разные люди говорят, что мы живём в новой политической реальности. Падение рейтинга партии вызывает задачу обновления.

«Единой России» требуются новые лица и новые подходы. Партия будет этим заниматься,

ведь было уже немало звоночков, что пора что-то предпринимать, чтобы соответствовать новой реальности. Значит, нужно поменять и функционеров, тем более, что серия последних выборов показала, что у новых фигур рейтинг выше. Этот фактор приходится учитывать».

Данные последнего опроса, проведенного ВЦИОМ, эту точку зрения подтверждают. В январе 2019 года рейтинг «Единой России» упал до 32,7 %. А ведь ещё в конце декабря 2018 года рейтинг «Единой России» составлял 35,6 %.

Валерий Ильенко – человек опытный, с 2005 года он три раза подряд избирался в законодательное собрание Новосибирской области, а лидером региональной организации ЕР стал летом 2014 года. Известно, что у него были проблемы с здоровьем, поэтому и полагали, что он покинет партийный пост. Однако в последние пару месяцев Валерий Ильенко дал много интервью журналистам, в которых рассказывал, что решения ещё не принял, что всё зависит от мнения партийцев, что он ещё подумает.

На самом же деле за него уже подумали в Москве. Московские гости тоже прилетали в Новосибирск не просто так, а посмотреть вероятных сменщиков. И когда всё стало окончательно ясно, Ильенко сказал о том, что он уходит в отставку.

Кто мог претендовать на лидерство в региональной партийной организации? СМИ и эксперты называли несколько подходящих фигур. Например, говорили о председателе совета депутатов Новосибирска Дмитрии Асанцеве, который руководит отделением партии в Кировском районе Новосибирска. Однако председатель горсовета никогда публично не говорил о намерении возглавить партийную организацию в области.

Ещё один заместитель секретаря, руководитель общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» с 2015 года, депутат заксобрания Александр Кулинич недавно написал заявление о сложении полномочий. Молва утверждает, что он написал письмо зампреду Совета Федерации Галине Кареловой, которая курирует приёмные Дмитрия Медведева в стране, и сообщил о несогласии с отдельными решениями партийного руководства в регионе. Этого оказалось достаточно, чтобы зачислить его в потенциальные претенденты.

Фотография с сайта er.ru

Но разговоры разговорами, а главный претендент на смену Ильенко определился где-то за неделю до выборов. Им стал первый заместитель председателя заксобрания и лидер фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров. Кадровый военный, кавалер трёх орденов Красной Звезды, ордена Мужества и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В апреле 2014 года был избран руководителем фракции ЕР в заксобрании.

Когда врио губернатора Новосибирской области был назначен Андрей Травников, Андрей Панфёров дал ему такую оценку: «Мне импонируют люди, которые говорят немного, а делают намного больше. У меня сложилось впечатление, что он человек серьёзный и деловой. Откровенно скажу, я доверяю людям, которых рекомендует президент».

А Панфёрову доверяют однопартийцы: на конференции он получил 173 голоса, тогда как его оппонент только четыре. Губернатор Андрей Травников публично поддержал его кандидатуру с трибуны, заявив, что хорошо узнал его за полтора года совместной работы:

«Я узнал его как человека, у которого есть офицерская честь, который держит слово и который держит удар».

Губернатор также охарактеризовал Панфёрова как умелого организатора, который хорошо показал себя в двух последних выборных кампаниях.

Перемены помогут правящей партии

Андрей Панфёров также взял слово ещё до голосования. Он констатировал, что задачи ставятся очень серьёзные, но он готов решать их, опираясь на людей, с которыми «нужно разговаривать». Закончил новый лидер новосибирских единороссов словами:

«Партия поддерживает президента, а президент у нас замечательный!»

На конференции выбрали не только нового секретаря, но также и новый политсовет регионального отделения, который вырос с 75 до 85 человек, и президиум политсовета, который также количественно вырос: с 25 до 35 человек. Новичками стали люди, хорошо известные области, – в основном, депутаты заксобрания и горсовета, представители реального сектора экономики.

С такой точкой зрения совершенно не согласен депутат Государственной Думы Виктор Игнатов, которого давно считают одним из главных знатоков новосибирской политической кухни. Он уверен, что изменения в регионах после съезда партии пойдут ей только на пользу: «Новый секретарь Андрей Панфёров пользуется поддержкой, люди готовы за ним идти. Выборы в заксобрание и горсовет в 2020 году будут для него первым испытанием на новом посту».

Игнатов считает, что в силу соблюдения известных политических договорённостей «Единая Россия» не будет препятствовать избранию кандидата от КПРФ Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска, но партия не будет терять время даром: «Наша задача – усилить свои ряды, провести в них соответствующий аудит, обновить местные организации партии. А передышка как раз позволит мобилизоваться и вступить в новый выборный цикл, который будет для партии мощным испытанием».



Андрей Медведев

журналист Автор