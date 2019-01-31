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События выходных: эта музыка будет вечной

Концентрация классики, скандальные рокеры, виртуоз горлового пения и тайная вечеринка электронной музыки
Рубрика: афиша, культура

31.01.2019 10:00

Фотография из группы aktruefireworks instagram.com

Выходные первых чисел февраля обещают высокую концентрацию различных городских мероприятий, связанных с музыкой. Их будет много и, самое главное, они будут разные. Гастроли и выступления местных музыкантов, прогрессивная электронная музыка и корневая этника, классика и рок – музыка на любой вкус и из разных локаций будет пробиваться к своему слушателю с 1 по 3 февраля.

В пятницу

Музыкальный марафон начнётся с пятничного вечера – в самое располагающее время для замены звуков ударов по клавиатуре, гула механизмов или многоголосия магазинов на что-то более расслабляющее и мелодичное. Или даже способное ввести в транс – как, например, горловое пение Николая Ооржака. Потомственный тувинский шаман даст свой завораживающий концерт «Зов вселенной», который начнётся в 19:00 в Русско-немецком доме. Отличный шанс «перезарядиться», чтобы в прямом смысле слова очистить мысли и буквально внутри себя почувствовать вибрацию древнейшего музыкального искусства.

Фотография из группы «Семинары Николая Ооржака» vk.com

1 февраля
Русско-немецкий дом (Ядринцевская, 68)
в 19:00

 


В репертуаре «Маркелловых голосов» более двухсот композиций

Для тех, кто этнике предпочитает классику, филармония предлагает концентрацию этой самой классики во всех смыслах – концерт «Венеция Вивальди». Здесь и музыка великого итальянского композитора Антонио Вивальди, и новосибирские филармонические классики – ансамбль «Маркелловы голоса», и универсальный ансамбль солистов «Новосибирская камерата» (а также меццо-сопрано Олеся Журавкина и сопрано Татьяна Костина). Этот концерт, как и предыдущее событие, будто создан для услады слуха, восстановления нервов и очищения души грядущим пятничным вечером.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

1 февраля
Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32)
в 19:00

 

В субботу

После расслабляющего музыкального релаксирования в конце рабочей недели афиша событий на субботу в Новосибирске предлагает зарядиться драйвом и окунуться в музыку иных жанров и стилей. Вечером в «Максимилиансе» даёт концерт кавер-группа «Красный берег», которая точно не нуждается в подробном представлении для многих горожан – группа уже много лет ведёт активную концертную деятельность как на площадках Новосибирска, так и в других городах Сибири.

В репертуаре представлены кавер-версии хитов исполнителей советской эпохи, эстрады 80-90-х годов, современных музыкантов. От Bon Jovi до Daft Punk, от «Градусов» до Дорна – перечислить весь музыкальный винегрет «Красного берега» просто невозможно, да и он нередко обновляется и меняется. В одном можно быть уверенным точно: их выступления – это всегда энергия вкупе с профессиональным звуком и вокалом. Так что событие – это как про послушать музыку, так и про потанцевать под неё.

фотография с сайта krasny-bereg.ru

2 февраля
Баварский клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс» (Дуси Ковальчук, 1/1)
в 20:00

 

Ещё одно энергозатратное мероприятие субботнего вечера с танцами, но уже под электронную музыку случится… пока непонятно где. Да, именно таким мистическим флёром окутаны все события (перформансы, инсталляции, тусовки – нужное подчеркнуть) арт-коллектива Aktrue Fire Works (выросшего из кино-вечеринок Pop-up cinema nights и эволюционировавшего до DJ-вечеринок) – до последнего дня никто не знает, где именно пройдёт намеченное. А узнать о месте проведения можно путём попадания в секретный чат, задав вопрос в аккаунтах Aktrue в социальных сетях или «сарафанным» методом. Конечно, такая скрытность не сильно идёт на пользу популяризации проекта, но его авторы и не гонятся за количеством, предпочитая ему качество.

Это касается и качеств, которыми наделена собирающаяся на вечеринках публика (неконфликтность, адекватное поведение, умение веселиться и отдыхать без сопутствующих подогревов и дополнительных стимулов), и качества, собственно, музыки. За неё отвечают самые перспективные молодые новосибирские диджеи, развивающие в городе прогрессивную мировую электронную музыку, актуальную именно сегодня. Обычно вечеринки Aktrue не обходятся без тематического оформления, превращаясь в карнавал на заданную тематику. Событие, к которому приурочена субботняя тусовка, судя по одной из афиш в аккаунтах арт-коллектива, – это «День сурка».

Фотография из группы AKTRUE vk.com

2 февраля
узнать о месте можно в группах: vk.com/aktruefiretruckinstagram.com/aktruefireworks
в 21:00

 

В воскресенье

Бывшая украинская, а ныне пятый год как временно осевшая в России рок-группа «ДМЦ» («Дороги меняют цвет») славна скандалами и околомузыкальным бэкграундом, связанным с выдворением из родной страны за резко пацифистские слова. Но не меньшую славу им, конечно, принесло и творчество. На поле прогрессивного и альтернативного рока они очень заметные игроки: выступления на «Нашествии» и многих других фестивалях, шесть студийных альбомов, в записи которых принимали участие важные рок-персоны от Ивана Демьяна («7Б») до Лёхи Никонова («ПТВП»). Звёздным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом», когда рокеры покорили слушателей песней «Да не вопрос». Концерт «ДМЦ» – это неплохой вариант закончить выходные, где можно выплеснуть возможные ярость и негатив. Чтобы затем, в равновесии, начать новую рабочую неделю.

Фотография с сайта dmc-music.ru 

3 февраля
Кабаре-кафе «Бродячая Собака» (Каменская, 32)
в 20:00

 

Выбраться всей семьёй из дома и с пользой провести воскресный день можно в Планетарии, где состоится показ научно-познавательного фильма «От Земли до Вселенной». Он познакомит с основами астрономии и расскажет о космосе, планетах, звёздах и галактиках. В общем, это базовый и, что самое главное, очень яркий и наглядный курс по устройству и истории Вселенной, который точно будет полезен любому ребёнку и не станет лишним для просмотра взрослыми.

Фотография с сайта nebo-nsk.ru

3 февраля
Новосибирский планетарий (Ключ-Камышенское Плато, 1/1)
в 13:00

 

Автор
Антон Митько
журналист
Автор
Антон Митько
журналист
Теги: культура планетарий

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