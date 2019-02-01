Коррупция отделалась непреодолимым испугом

Законопроект, с которым выступило Министерство юстиции, оказался не таким страшным, но и не слишком убедительным

Иллюстрация Георгия Эско

Сразу после того, как Минюст России выступил с инициативой прощать чиновников, не по своей воле нарушающих антикоррупционное законодательство, СМИ и соцсети заполнились шутками на эту тему. Причиной тому послужила формулировка «обстоятельства непреодолимой силы», при наличии которой за «вынужденную» коррупцию можно не наказывать.

Заголовки наподобие «Непреодолимая сила коррупции», конечно, сами просились на полосы и в «сиэмэски», но на самом деле речь шла о вполне устоявшемся термине, который в договорных отношениях нередко заменяют на более привычный «форс-мажор». Ещё в римском гражданском праве словосочетание Vis major означало внешние факторы (пожар, наводнение, землетрясение или другие стихийные бедствия), которые делали невозможным выполнение какого-либо обязательства.

Казалось бы, подобные неприятные ситуации могли бы коснуться кого-то из чиновников при совершении госзакупок – после введения Западом экономических санкций, да и то здесь сработало бы правило «надо было знать». Но вот какие могут быть форс-мажоры у коррупционеров? Экономический кризис, кстати, никак не относится к обстоятельствам, оправдывающим любого преступника, так же как и пожар, не вызванный «природными силами стихийного характера».

Похоже, что вся страна пару дней моделировала в голове некие непреодолимые обстоятельства, в силу которых можно было бы оправдать коррупционные действия.

Было высказано предположение, что сильным ветром или толчком землетрясения взятку может занести прямо в карман, придумали даже аналогичный циничный термин «вынужденное изнасилование». Но ничего путного никому в голову так и не пришло: ведь, как известно, в бытовом понимании основной вид коррупции у нас в стране – это простое или сложное взяточничество.

С многочисленными примерами таких простейших коррупционных правонарушений можно ознакомиться, изучив несколько десятков дел, рассмотренных за последний год в новосибирских районных судах и имеющих приговоры в открытом доступе.



В 2018 году в индексе восприятия коррупции Россия поделила 135-е место с Гондурасом

В списке обвиняемых по таким делам, например, сотрудник ОБЭП, который, как установил суд, в корыстных целях не провёл оперативно-розыскное мероприятие, простой сержант полиции, продававший похоронному бюро информацию о покойниках, следователь наркоконтроля, сокрывший факт изъятия «наркотического средства массой 1,050 грамма», технический директор Центра пожарного мониторинга. И замначальника департамента мэрии, окончивший многолетнюю карьеру муниципального чиновника, совершив «действия по ускорению рассмотрения вопроса подбора и выделения необходимой … земельной площадки для строительства производственного комплекса» и предложивший в знак внимания передать ему взятку в 5 миллионов рублей.

В приговорах – душераздирающие истории, у приговорённых – собственные резоны и видения ситуаций, наверняка включающие и непреодолимые силы. Разница между ними в цифрах: чиновнику – 5 миллионов, врачу-наркологу за фальшивую справку – 500 рублей.



Индекс восприятия коррупции основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты

К слову, вопрос о том, за какие именно силы коррупционеров освободят от ответственности, уже потерял актуальность: в Министерстве юстиции на него ответили. Например, когда по закону чиновники обязаны представлять декларации о своих доходах и имуществе и о доходах членов их семей, сообщать о степени родства для предотвращения конфликта интересов, а также заявлять о случаях, когда их склоняют к коррупции, но вдруг оказываются в больнице или проживают в местах очень отдалённых, и поэтому они не всегда способны вовремя сдать налоговые декларации.

Проект пока проходит общественное обсуждение. Представители российского антикоррупционного комитета успели высказать свое недовольство: мол, закон «нужно только ужесточать, поскольку берут практически все».

А в недавнем рейтинге, основанном на субъективном восприятии уровня коррупции жителей 180 стран мира, Россия оказалась на 138-м месте – сразу после Папуа — Новой Гвинеи.



Сергей Захаров

журналист Автор