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События выходных: остаёмся зимовать

Пёстрые циркачи на воде, флагман органной музыки из Германии, детройтская джаз-дива и легенды российского рока
Рубрика: афиша, культура

07.02.2019 13:30

Иллюстрация с сайта splean.ru

Небывалые морозы сковали Новосибирск, и не только его: например, на другом конце Земли, в Нью-Йорке, также непривычно холодно. Что бы ни говорил наш мэр, погода для начала февраля действительно аномальная, судя по всему — это происки Гольфстрима. Пережить эти морозы можно, не выходя из дома. Или уехать туда, где теплее. Но городская афиша событий на ближайшие выходные обещает варианты перезимовать в более доступных, интересных, ярких и тёплых условиях.

В пятницу

После небывало сильных и длительных морозов, начать оттаивать если не телом, то хотя бы душой есть возможность с пятничного вечера. В 19:00 в филармонии даст свой единственный концерт именитый немецкий органист Мориц Шотт. Церковная органная музыка, с одной стороны, является сомнительным инструментом для согревания. Но с другой стороны – это один из самых концентрированных источников энергетики, которую способна дать музыка в принципе. К тому же, сам исполнитель Мориц Шотт – далеко не последний человек в этом жанре. Поэтому предлагаем самим проверить, насколько «органична» в холода будет органная музыка – тяжеловесная, всеобъемлющая и величественная.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

8 февраля
Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32)
в 19:00

 


Дебютный альбом JJ Thames, который называется Tell You What I Know вышел в 2014 году, а в 2018 году певица закрепила успех диском Raw Sugar

Тем, кого не согреет звучание органа (или тех, кто не любитель такого рода музыки в принципе), вечер пятницы можно провести в гораздо более тёплой, даже жаркой обстановке. В 21:00 в «Бродячей собаке» начнется концерт JJ Thames из Детройта. В музыке яркой и колоритной певицы, как в пазле, есть понемногу от джаза и блюза, госпела и фанка, R&B и регги. А в результате мы получаем музыкальное панно, на котором сплошь южные мотивы. И этот заряд солнечных аудиовибраций идеален для нашей суровой зимы.

8 февраля
Кабаре-кафе «Бродячая Собака» (улица Каменская, 32)
в 21:00

 

В субботу

После пятничной музыкальной программы афиша городских событий на субботу порадует разнообразием жанров.

Развлечься и визуально насладиться зрелищем можно будет в цирке – в программе новый аттракцион на воде «Шевченко-шоу». Магическая игра света и цвета, сказочные образы, фантастические мотивы – и всё это на воде, в воде и под водой. Отличить, где эти водные миры наполнены медузами, осьминогами и кораллами, а где – мастерами спорта международного класса по плаванию, будет очень сложно. Особенно должны порадоваться представлению дети, которых и рекомендуется брать с собой.

Фотография с сайта circus-novosibirsk.ru

9 февраля
Новосибирский государственный цирк (улица Челюскинцев, 21)
в 13:00 и 17:00

 

Интеллектуально и информационно обогатиться будет возможность в «Победе», где в субботу в рамках лектория «Кино+» запланирована лекция Ильи Красильщика. Илья известен как журналист (главный редактор журнала «Афиша») и до недавнего времени издатель (интернет-СМИ Meduza), и предлагает рассказать, а затем и коллективно подискутировать на тему современных российских медиа, спорности профессии «издатель» и существования свободной журналистики. Актуальность тем дискуссий, интересная личность лектора и потенциально не вполне формальная обстановка – это располагающие причины для посещения мероприятия молодёжью и всех интересующихся современной проблематикой журналистики, СМИ и медиа.

Фотография с сайта culture.ru

9 февраля
Центр культуры и отдыха «Победа» (улица Ленина, 7)
в 18:00

 

Совместить и развлечение, и интеллектуальность можно будет поздним вечером в «Бродячей собаке», где пройдет концерт «Ха! Мы!». Эта стёб-арт-студия состоит из молодых и уже опытных актёров новосибирских театров, и имеет успех как у местной публики, так и на просторах всемирной паутины, где их ролики набирают популярность. Серьёзные актёры, но в комедийных зарисовках, юмор без границ, но с интеллектуальной составляющей и профессионально поданный.

Фотография с сайта sobaka.su

9 февраля
Кабаре-кафе «Бродячая Собака» (улица Каменская, 32)
в 22:00

 

В воскресенье


«Встречная полоса» — это уже пятнадцатый студийный альбом группы

Окончательно нам поможет растаять (ну или просто не замерзать) в эти выходные легендарная группа «Сплин». Наверное, коллектив, которому в этом году исполняется 25 лет, не нуждается в каком-то специальном представлении – на их песнях выросло несколько поколений, а их образ всегда значительно отличался от большинства представителей так называемого «русского рока» первой волны. В Новосибирске рок-коллектив выступит с новым альбомом, который записан в традиционном для группы стиле – сплава сюрреализма и психоделики, трагизма и скрытой сатиры, романтической меланхолии и мощных боевиков. Но это не означает, что он похож на все предыдущие: во-первых, в его записи участвовали классические музыкальные инструменты, а во-вторых, звучание группы в принципе вышло на качественно новый уровень. В этот воскресный вечер прозвучат и все самые известные и любимые песни «Сплин». А что больше нравится – «Выхода нет» или всё-таки «Остаемся зимовать» – пусть каждый решает для себя сам.

10 февраля
ДК «Железнодорожников» (улица Челюскинцев, 11)
в 19:00

 

Автор
Антон Митько
журналист
Автор
Антон Митько
журналист
Теги: цирк культура музыка Новосибирская филармония Бродячая собака

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