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Места для сладких парочек

Где в городе можно сделать романтичные селфи и красивые видео 14 февраля
Рубрика: woman, общество

14.02.2019 09:30

фотографии Дениса Винокурова

День святого Валентина по умолчанию несёт в себе романтическое настроение. Влюблённые пары отмечают этот день ежегодно, ведь именно 14 февраля для многих – отличный повод сказать слова любви, устроить ужин при свечах или совершить романтическую прогулку. Тем более, синоптики обещают потепление. Создать то самое настроение помогут прогулка по новосибирским заснеженным улицам и совместные селфи. Если вы со своей половинкой не представляете жизнь без «себяшечки» то Сиб.фм совместно с «Билайн» подскажет, куда точно стоит отправиться за новой партией отличных снимков. Заряжаем телефоны, берём с собой хорошее настроение и – вперёд!

Сердечная фотография

С чем у вас ассоциируется День святого Валентина? Наверняка с сердцем, ведь праздник всех влюблённых без «сердечных» символов не обходится. Простите за тавтологию, но за селфи с сердцем мы рекомендуем вам отправиться в сердце Новосибирска – Первомайский сквер. Именно в его центральной части расположилась скульптурная композиция «Любовь», она же – «Каменное Сердце».

Именно эта скульптура является одним из самых популярных мест для селфи как у гостей, так и у жителей сибирской столицы. Пожалуй, мало кто помнит романтическую историю, связанную с этим памятником. Несколько лет назад один молодой человек, чтобы признаться в любви своей девушке, закрасил всё это сердце красной краской и золотистыми буквами на красном фоне написал: «Иришке от Димки». На какое-то время эта скульптура стала символом только их любви. А потом на ней стали писать свои признания и другие пары.

Кстати, в августе прошлого года «Билайн» измерил скорости LTE возле фонтана, рядом с этой локацией: в будний день в пиковое рабочее время замеры показали 98,75 Мбит/с, так что доставайте свои смартфоны и молниеносно делитесь историями.

С видом на реку

Прогулка по обновлённой Михайловской набережной гарантированно произведёт нужное впечатление. Совместная фотография между двух мостов – Коммунального и метромоста – непременно наберёт множество лайков. С набережной открывается и прекрасный вид на замёрзшую красавицу Обь.

Даже зимой в белоснежной дымке картина завораживает, а городской пейзаж, который раскинулся на противоположном берегу, дополнит фотографию.

Селфи по-студенчески

Как известно, активнее всех День святого Валентина празднуют студенты. Для того, чтобы вновь почувствовать дух студенчества, нужно отправиться к какому-нибудь университету. Например, к одному из крупнейших вузов региона – НГТУ. Тем более что возле второго корпуса учебного заведения появился новый арт-объект – стильное граффити по мотивам фото 60-х годов.

За короткий срок оно стало местной достопримечательностью. «Сториз», снятые в этом месте, будут говорить не только о силе ваших чувств, но и о желании разнообразить отношения, ведь здесь можно внести в них нотку непредсказуемости, а скорость мобильного интернета от «Билайн» в этом месте (74,12 Мбит/с) позволит мгновенно рассказать о ваших чувствах друзьям в сети.

Секретная ротонда

А буквально в 10 минутах ходьбы от НГТУ во дворах Горского микрорайона затаилась любопытная декорация для селфи – белоснежная беседка-ротонда. Набирайте в онлайн-картах адрес «Горский микрорайон, 48» и отправляйтесь делать очередное романтическое фото.

Театральное настроение

Пожалуй, самый перспективный способ пригласить девушку на свидание – позвать её в театр, ведь тут можно блеснуть эрудицией и показать хорошее воспитание. Так, в Театральном сквере (именно таково официальное название зелёной зоны перед Оперным театром) можно создать романтическое настроение. Что ж, романтики в этом сквере точно хватит на всех, ну а селфи в этом красивом месте города просто обязана сделать любая пара. Долгими зимними вечерами, сидя у камина в своём доме в окружении внуков, вы будете рассказывать им о том, что смартфоны с поддержкой 4G тогда хоть и не были такими совершенными, как спустя 30 лет, но уже позволяли снимать неплохие фото для «Инстаграма» (верим, что наши привычные соцсети – вечны).

Локация продвинутых романтиков

В поиске места для романтического путешествия стоит заглянуть в Академгородок, а конкретнее — к Технопарку. Вы увидите, как две башни нашего технопарка соединяются в вышине. Отметим, что в этом месте новосибирского Академгородка «Билайн» тестирует и развивает самые актуальные технологии, так что продвинутым романтикам – продвинутые селфи.

Фотография Никиты Давыденко

Тихий центр для влюблённых

Завершить селфи-прогулку можно за коктейлем или чашкой кофе с сердечком на пенке, хотя после интересно проведённого в селфи-туре времени сердечко уже не кажется таким банальным. Самые модные кафе и ресторанчики наверняка приготовят ко Дню влюблённых особое меню.

Загляните на романтический ужин в кафе «Кардамон», заодно сделайте согревающую фотографию на фоне внешней стены с витражами, хотя кафе само по себе – место колоритное.

В Тихом центре мобильный интернет «летает», поэтому не стоит тратить драгоценные минуты на поиск пароля к Wi-Fi в заведениях. Зайдите в сеть, чтобы найти вашу любимую мелодию, и на её фоне наслаждайтесь общением. Кстати, абоненты «Билайн» до 24 марта могут подключить полгода бесплатной подписки на мелодии на YouTube.

Конечно, при желании можно расширить список романтичных уголков города – за последний год «Билайн» увеличил 4G-покрытие в Новосибирске, и теперь с помощью сети вполне можно укрепить свои отношения, причем не только в День влюблённых.

Автор
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник
Автор
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник
Теги: связь телекомы Билайн

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