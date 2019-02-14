Мечты исполнились

Подарки от крупной торговой сети получили несколько тысяч человек

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При выборе магазина для совершения повседневных покупок россияне всё чаще обращают внимание не только на ассортимент и стоимость продукции, но и на наличие системы лояльности, в рамках которой будут доступны скидки, акции и другие бонусы.

В отличие от классических магазинов, крупные сети долгое время развивались без каких-либо программ лояльности благодаря низким ценам, регулярным скидкам и удачному расположению торговых точек. Но два года назад торговая сеть «Пятёрочка» объявила о запуске пилотного проекта бонусной карты, опередив ближайших конкурентов. Уже к середине 2017 года программа «ВЫРУЧАЙ-карта» была переведена на постоянный режим работы и показала свою эффективность в масштабах всей страны. Попытаемся разобраться, в чем же состоит причина такой популярности.

Очередная карта в колоде?

Благодаря стараниям ритейлеров, у каждого из нас накопился целый арсенал разноцветных глянцевых карточек. Они давно не умещаются ни в кошельке, ни в визитнице. А у кассы коварные кусочки пластика оказываются либо глубоко в недрах сумки, или вовсе дома. С владельцами смартфонов, обладающими «ВЫРУЧАЙ-картой», таких казусов не случается: карта всегда доступна в мобильном приложении торговой сети «Пятёрочка».

Пользователю предоставлена возможность создать в приложении виртуальную карту бесплатно – пластиковый аналог в этом случае не нужен. После активации пластиковой или виртуальной «ВЫРУЧАЙ-карты» в личном кабинете создается электронный штрих-код карты – на кассе при покупке сотрудник «Пятёрочки» считывает его прямо с экрана телефона, после чего происходит начисление баллов или, при желании, их списание. На экран со штрих-кодом можно легко попасть всего в одно касание.

Бонус вместо дисконта

Многие бонусные системы имеют огромный недочёт – сложный алгоритм начисления и списания бонусных баллов. В итоге клиент не знает суммы бонусных баллов, хранящихся на карте, а значит, участнику программы лояльности сложно воспользоваться накоплениями.

«Пятёрочка» успешно решила эту проблему: в личном кабинете пользователь всегда может узнать актуальный баланс баллов и доступные для его «ВЫРУЧАЙ-карты» персональные предложения. Также в обновлённой версии мобильного приложения легко управлять личным профилем: редактировать персональные данные, блокировать карту в случае её утраты, менять пароль личного кабинета и подписки на информационные рассылки.

Владелец карты может первым узнавать обо всех акциях и специальных предложениях, получать больше бонусов за три дня до и после дня рождения.

Ушёл за батоном – пришел со смартфоном

«Пятёрочка» постоянно поддерживает интерес своих гостей к системе лояльности. Так, большой ажиотаж вызвала во всех регионах России новогодняя акция «Исполняем мечты», итоги которой были подведены 1 февраля. В общей сложности в ней приняли участие свыше 17 миллионов держателей «ВЫРУЧАЙ-карты» по всей стране. Правила были простыми: с 27 ноября 2018 года по 15 января 2019 года нужно было совершить покупку на сумму от 555 рублей и предъявить на кассе активированную «Выручай-карту».

Победителей выбирал компьютер. Призы, среди которых были «айфоны» последней модели, сертификаты в магазины бытовой техники и баллы на «ВЫРУЧАЙ-карту» получили несколько тысяч человек. Что же касается суперпризов, то мечта о трёхкомнатной квартире в Москве воплотилась у жительницы Липецка, а обладателями автомобилей KIA RIO стали жители Краснодара, Кронштадта, Ижевска, Белгорода и деревни Трошково Раменского района Московской области. Не останутся без подарков гости «Пятёрочки» и в 2019 году. По последним данным, программой «Пятёрочки» пользуются ежемесячно 29 миллионов человек, то есть каждый второй гость приходит в магазин сети с картой лояльности.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор