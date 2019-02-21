Все оттенки белого

Как лабутенам возвращают первоначальный цвет

фотографии Никиты Давыденко

На просторах «Инстаграма» существует привилегированная каста пользовательниц – заходя на их профили, девушки завистливо вздыхают, а парни мониторят семейное положение. У них недосягаемые сотни тысяч подписчиков, идеальная подборка фотографий, белоснежная улыбка и, кажется, 30 часов в сутках. Одна из них – Элина Бутенко, новосибирская красавица, счастливая мама, создательница нескольких онлайн проектов и офлайновой Школы красоты. Сиб.фм узнал у Миссис Европы – сложно ли совмещать карьеру и семью, какие тренды сейчас популярны и где модница ухаживает за своими лабутенами.

Многие девушки мечтают об участии в конкурсе красоты. Бесконечные фотосъёмки, дефиле перед огромным залом, изнуряющие секунды ожидания, и вот, тысячи людей не жалеют своих оваций, симпатичный ведущий в смокинге вручает тебе цветы, а его напарница водружает на пышную причёску элегантную сверкающую корону. Элине Бутенко, популярному новосибирскому блогеру, посчастливилось испытать такой опыт. Девушка завоевала титул Миссис Европы и теперь входит в состав организаторов конкурса.





Как и полагается настоящей моднице, Элина следит за свежими трендами, а в выборе одежды и обуви полагается на уже проверенные бутики. Один из них – салон одежды и аксессуаров премиум класса «Trend_i Billionare», где мы и застали Элину. Несмотря на популярный стереотип, модница не относит себя к шопоголикам. Драгоценное время девушка распределяет между карьерой и семьёй, выбираясь за обновками не чаще нескольких раз за сезон.

В «Инстаграме» Элина называет себя «Мамой-энерджайзером» – работоспособности ей, и правда, не занимать. Помимо запуска онлайн-марафонов и рекламы в социальных сетях, новосибирская красавица основала «Высшую женскую школу» – проект для тех, кто мечтает почувствовать себя красивой и уверенной. Элина с гордостью рассказывает, что с детства любила учить чему-нибудь своих близких. Когда повзрослела, поняла, что хочет посвятить себя помощи людям. До этого девушка пробовала свои силы в ресторанном бизнесе и у руля строительной компании, но ничего, кроме материальной прибыли, такая занятость не приносила. Переломным моментом стала победа на конкурсе «Миссис Европа». После неё Элина создала образовательный проект, в котором девушки 10 недель прокачивают свои навыки в 15 дисциплинах.

– Я модница с детства, несмотря на то, что выросла в глубинке, – поделилась Элина. – Судя по фотографиям, я всегда отличалась от моих сверстниц – носила яркие пиджаки, экспериментировала с косметикой, пыталась соответствовать трендам.

Чувство стиля, как и другие аспекты личности, нужно развивать с детства.

Во взрослом возрасте это, конечно, можно наверстать, но только при большом желании. Я несколько раз встречала девушек, которые за один год превращались в модных и уверенных в себе спикеров.

Занятия в школе с юными модницами отнимают у Элины большую часть времени, главный ограничитель – интересы семьи, которые всегда стоят в приоритете. Девушка – счастливая жена и мама троих детей, совсем скоро семья ждёт пополнение. Элина уверена, что отношения с мужчиной требуют постоянной тренировки – любой паре требуется время, чтобы принять привычки и установки друг друга.

– Да, сначала было тяжело. Я недоумевала, почему он не осознаёт, как важна для меня карьера. Муж не понимал, почему я жертвую семьёй ради своих дел. Потом мы оба осознали, что нельзя вечно подстраивать семейные дела под свою работу. Теперь чётко разделяем: будние дни – для работы, выходные – друг для друга и наших детей. В этой жизни ведь всё делаем для семьи. Если что-то начинает идти вразрез – мне оно не нужно.

Пока мы секретничаем, девушка рассматривает брендовые ботинки. Элина признаётся, что разделяет слабость многих женщин, и в новой паре обуви не может себе отказать.

– Признаюсь, обуви у меня очень много! Летом открыла для себя кеды – с укороченными джинсами и брендовой белой футболкой смотрится очень стильно. Зимой предпочитаю вариант более элегантный – на высоком каблуке. Так сразу чувствуешь себя очень женственной. Честно скажу, обувь я предпочитаю качественную и недешёвую. Люблю изделия Baldinini, но лучше туфель от LOUBOUTIN не смотрится ничего! Один нюанс – такие вещи нуждаются в качественном уходе, которого у нас в Новосибирске практически не найти. В этом деле я консерватор, и всегда отдаю предпочтение одной фирме.

Элина рассказала, что доверяет свои лабутены только в руки мастеров салона «К4». Здесь профессионалы занимаются ремонтом и реставрацией обуви, аксессуаров и одежды из натуральной кожи премиум-класса. Сегодня Элина пришла в «К4», чтобы установить профилактику новой паре ботинок Salvatore Ferragamo. По словам девушки, легче раз заплатить перед началом носки, чем потом расплачиваться за свою неаккуратность.

Попадая в салон «К4», ощущаешь себя в бизнес-классе самолёта – вроде летишь тем же рейсом, но уровень сервиса в этом отсеке недосягаемо высок. На полках в зале красуются брендовые туфли. В верхнем углу экран транслирует картинку с камер видеонаблюдения – технологии обеспечивают безопасность салону и спокойствие его посетителям – находясь в зале, клиент может наблюдать за своим припаркованным авто.





Владелица салона Ольга Пучкова рассказала, что при создании мастерской руководствовалась целью – сделать место, где, наконец, без страха и сомнений сможет ремонтировать свою обувь. До этого девушка не единожды сталкивалась с ужасающими ошибками неквалифицированных мастеров:

– У меня никогда не было плохой дешёвой обуви и сумок. И я всегда искала, где их можно чинить. Переломным моментом стал день, когда я отдала в ларёк туфли Christian Louboutin, сделанные по индивидуальному заказу. Через некоторое время прихожу забирать, а мастер мне говорит: «У вас там краска лопнула, но ничего, я стёр её… растворителем»! Туфли были из питона, цвет – хамелеон. А он питона – растворителем…

В «К4» ремонтируют обувь не только жители Новосибирска. В мастерскую поступают заказы из Томска, Барнаула, Кемерова и даже Казахстана и Таджикистана. Самым сложным и ответственным моментом мастера называют подбор цвета для реставрации. Иногда этот процесс растягивается на неделю.

– Если мы берём белый – у него есть 156 оттенков. А красный может содержать в себе чёрный и охру. Эти тонкости человек либо видит, либо нет – это врождённый навык. Поэтому, когда люди приходят к нам на собеседование, первый этап испытаний – разложить цвет на спектры, – рассказала создатель салона.

В основном в руки мастеров «К4» попадают изделия премиум класса. Самой дорогой вещью, поступившей на реставрацию, была куртка из питона стоимостью миллион рублей. Сумки от «Hermes» за 700-800 тысяч появляются здесь немного чаще. В мастерской предупреждают, что прежде чем взяться за ремонт, оценивают степень повреждений и реальность желаемого результата:

– Мы отказываем людям, когда понимаем, что хорошо сделать не получится, потому что привыкли делать по максимуму. По этой причине мы не берёмся растягивать в длину – пытаемся объяснить, что это невозможно. Растянуть обувь можно только в ширину. А самое главное правило нашего салона: мы восстанавливаем изделия, но не делаем вещи новыми! Всё-таки мы мастерская, а не магазин.







«К4» предлагает такие услуги, как профилактическая сезонная защита обуви, замена набоек, различные чистки, реставрация всех видов кожи.

Мастерская располагается по адресу Советская, 8.

С полным перечнем услуг и их стоимостью можно ознакомиться в салоне или по телефону +7 383 255-03-33.



Алиса Волкова

журналист Автор