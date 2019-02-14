События выходных: тает лёд

Истинно грузинская легенда, классика восточных сказок, танцы под дождем и популярное ледовое шоу

Фотография с айта riotheatre.ca

Уходящая неделя ознаменована постепенным отступлением морозов и аномально низких для февраля температур. Приоткрывается путь весне. И это настроение будто передается всему, что нас окружает — в том числе событиям, которые запланированы на ближайшие выходные в Новосибирске. Кажется, что именно эти мероприятия должны окончательно растопить последние зимние льды.

В пятницу

Окунуться в водоворот свежих эмоций и впечатлений, а также отметить постфактум День Влюбленных можно будет сразу после окончания последнего дня трудовой недели — в пятницу вечером в ДКЖ начнется спектакль «На одном дыхании». Гамма любовных переживаний — от истерики расставания до страсти встречи, на сцене только он (Александр Дьяченко — «братья-близнецы» из «Брата 2») и она (Екатерина Волкова — героиня шедевра Ивана Дыховичного «Вдох-выдох» и экс-супруга Эдуарда Лимонова), и тот факт, что это единственный показ гастролирующего столичного спектакля — неплохие доводы, чтобы увидеть его своими глазами.

Фотография с сайта culture.ru

15 февраля

ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, 11)

в 19:00

Альтернативой любовному спектаклю может стать не менее любовное, но более классическое кино, которое начнется в 19:00 в кинотеатре «Победа» — фильм «8½» Федерико Феллини. Великая фривольная поэтическая фантазия неподражаемого мастера — это пример кинематографа такого же свойства и масштаба, как известная характеристика столицы родины режиссера — то есть, вечного. А увидеть этот шедевр на большом экране (в очередной или, тем более, первый раз) — это большой и редкий подарок для всех синефилов. Тот нечастый случай, когда монохромное кино способно подарить аттракцион для глаз и души, рассеяв плохое настроение и приблизив весну.

Фотография с сайта youtube.com

15 февраля

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7)

в 19:00

Ну а для тех, кто жаждет грандиозных впечатлений и масштабного зрелища, есть третья альтернатива проведения вечера пятницы — в ЛДС «Сибирь» состоится «Ледовое шоу Ильи Авербуха». Прославленный фигурист в компании не менее прославленных коллег (из числа тех, кто еще не ушел в большую политику или вернулся из неё) представят юбилейное ледовое шоу «15 лет успеха». В один вечер можно будет лицезреть обладателей россыпи олимпийских медалей разного достоинства и разных лет. От коньков и энергии их владельцев может начать плавиться лед не только в ЛДС, но и за его пределами.

Фотография с сайта ice-show.ru

15 февраля

Ледовый дворец спорта «Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 23)

в 19:00

В субботу

Суббота продолжит предлагать зрителю одновременно усладу для глаз и возможность для получения ранее неизведанных впечатлений. Музыкальный театр Алтайского края представит спектакль «Аладдин» — новогоднюю сказку, которая станет сюрпризом не только для детей, но и для взрослых: представление обещает быть высокотехнологичным и по-настоящему мультипликационным. По сюжету сказка начинается в современном мире, а затем герой отправляется в прошлое. Одним из главных сюрпризов постановки станет полет героев на ковре-самолете. Специально для этого в музыкальном театре придумали новую конструкцию. Еще одна новинка постановки — «закадровый хор»: артисты хора будут находиться не только на сцене, но и за кулисами, что позволит создать настоящий звуковой 3D-эффект многоголосья. Прекрасный повод для путешествия всей семьей по дивным мотивам классической восточной сказки в новом прочтении.

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА CULTURE.RU

16 февраля

ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, 11)

в 12:00 и в 15:00

В воскресенье

Афиша событий на воскресенье предлагает зрителю сладостно-мучительный выбор.

В 19:00 в ДКЖ начнется танцевальное шоу «Легенды Грузии». В основе сюжета этого представления лежит знаменитая грузинская легенда: когда Господь раздавал народам земли, грузинам было не до этого — они пили, пели, танцевали и веселились. И когда у Всевышнего больше не осталось земель, грузины пригласили его за свой стол, и он так хорошо провел время, что отдал им землю, которую припас для себя. Из этой легенды уже становится понятно, насколько яркое, самобытное и громогласное намечается шоу — настоящий триумф кавказской культуры на сцене.



17 февраля

ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, 11)

в 19:00

Одновременно с грузинскими песнями и плясками, но на другом конце города (в Академгородке) начнется новая программа шоу «Под дождем» под названием «Между мной и тобой». Ни на что не похожее зрелище является детищем питерского танцевального проекта «Искушение». Это танец без границ — густой микс стилей (от классики до брейк-данса) и разговор со зрителем только при помощи пластики тел артистов и музыки. Главная изюминка шоу — сумасшедший танец «под дождем», когда потоки воды, словно талые льды, обрушиваются на артистов, находящихся на сцене.

17 февраля

Дом учёных СО РАН (Морской проспект, 23)

в 19:00



Антон Митько

журналист Автор