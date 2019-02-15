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Измученные «Нарданом»

Росимущество заманивает покупателей на распродажу брендовых часов коррупционеров
Рубрика: общество

15.02.2019 14:10

Коллаж Сиб.фм

Ничто не обходится нам так дорого и при этом не ценится так дёшево, как хорошие брендовые часы. Этот слегка перефразированный назидательный штамп претендует на то, чтобы стать афоризмом текущего исторического момента.

В новой России к наручным часам вообще отношение особое. Помните, в самом начале первого срока президента Владимира Путина всех волновал вопрос, почему он носит часы на правой руке, а не как все? У всех в памяти и мощный часовой резонанс, который однажды вызвали часы патриарха Кирилла: благодаря неизвестному клерикальному пиарщику с навыками владения фотошопом, они, уже снятые с руки, продолжали отражаться в поверхности дорогого стола. Да и сегодня буквально каждый коррупционный скандал сопровождается обсуждением стоимости часов героя.

фотография с сайта patriarchia.ru

Недавно, отчитываясь о реализации имущества осуждённого за взятки бывшего замглавы Росрезерва по СФО Илгиза Гарифуллина, пресс-служба ТУ Росимущества посвятила хронометрам существенную часть своего сообщения. Гарифуллин осуждён за взятки (следствие инкриминировало ему сумму более 116 миллионов рублей) и получил 13 лет и 100 млн штрафа, но кроме этого в доход государства было обращено имущества его родных примерно на 80 млн рублей. Это объекты недвижимости, автомобили, коллекционные ружья и, разумеется, часы.

Фотография с сайта nsk.sledcom.ru

Распродажа автомототехники прошла более-менее гладко: три автомобиля Volkswagen Phaeton, Land Rover Range Rover Sport и Porsche Panamera GTS улетели в совокупности за 8,2 млн рублей, снегоход Linx Xtrim Commander Ltd 600 Etec – за 696 тысяч. А вот с часами что-то пошло не так.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», Управление Росимущества объявляет уже не первый аукцион, анонсируя продажу швейцарских наручных часов марки Ulysse Nardin (за 93,4 тысячи рублей), Audemars Piguet (247,6 тысячи), Zenith (105,8 тысячи), а также итальянских Luminor panerai (96,4 тысячи). Начальные цены выглядят страшно только для непосвящённых: на самом деле на предыдущих торгах их выставляли по ценам в два с половиной раза выше. Но поскольку заявок не поступило, на хронометры сделали скидку 60 процентов.

Что уникально:

пресс-служба сурового имущественного ведомства не просто подробно перечисляет марки модных «котлов», но и откровенно их рекламирует

– причём, как говорится, с усердием, достойным гламурного глянца. Цитируем дословно: «Несмотря на то, что ранее часы были в употреблении, это не уменьшает их статусность. Марки швейцарских часов – это престижные и дорогостоящие модели, отличающиеся высоким качеством, элегантностью, стилем и оригинальным дизайном, в основе которого высокое качество умело подобранных материалов и гарантия долговечности».

Столь бросающаяся в глаза открытость органа вполне объяснима историей, разворачивающейся буквально на наших глазах. В декабре прошлого года Счётная палата РФ обнародовала отчёт о масштабной проверке в Росимуществе. Ведомству крепко досталось за неэффективность деятельности по продаже имущества. Про новосибирское территориальное управление аудиторы написали довольно мелко и скандально: «В Новосибирске стоимость шести наручных часов брендовых марок определена в размере 136 тысяч рублей, а по результатам повторно проведенной оценки сумма возросла в 9 раз – до 1,3 млн рублей».

После этого управлению Олега Галлямова прилетело уже от местной прессы, которая замечание СП РФ трактовала буквально следующим образом: «Счётная палата объявила о массовых нарушениях при организации торгов, которые проводило новосибирское управление Росимущества».


На сайте производителя часов Ulysse Nardin есть сервис для проверки подлинности изделия

Спустя время заместитель Олега Галлямова Ирина Гусева заявила: «В случае конфискованных и обращённых в доход государства по решению суда часов известных брендов… <...> ...первоначально общая рыночная стоимость определена оценщиком в размере 136 тысяч рублей. Основной причиной такой оценки явилось отсутствие каких бы то ни было документов, подтверждающих, что оцениваются оригиналы брендов, а не реплики».

С одной стороны, всем понятно, что даже совершенно новый автомобиль, едва покинет салон, становится намного дешевле, а часы – это не средство передвижения, а конкретно роскошь.

От понимающего человека – директора сети салонов «Женева» Евгения Цветкова – «Новая Сибирь» узнала, что, во-первых, Ulysse Nardin следует читать как «Улис Нардан». А во-вторых, в салоне часы этой марки стоят от 300 тысяч рублей, а вот за его пределами и за 50 тысяч могут оказаться никому не нужными. Чтобы понять цену конкретного предмета, считает эксперт, нужно учесть множество факторов. Снижение цены в два раза вообще никого не удивит, а уж если говорить, что часы носились, да ещё продаются без документов – то смело отрезай больше.

фотография с сайта ulysse-nardin.com

За пределами дивного мира, в котором живут чувственные коллекционеры дорогостоящих хронометров, вообще считается, что часы и нужны-то только для того, чтобы давать взятки, получать их или переводить в компактное состояние уже полученные денежные купюры. История с наследием Илгиза Гарифуллина показала, что эти огромные инвестиции, перейдя под иную юрисдикцию, с грохотом обесцениваются. Ну а неприятности, пережитые Ринатом Галлямовым, еще и напоминают, что в результате этого падения прилететь может даже тем, кто совсем не при делах.

Автор
Константин Кантеров
журналист
Автор
Константин Кантеров
журналист
Теги: чиновники взятки коррупция

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