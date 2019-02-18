«Исторические» страсти

Как бывший вице-губернатор Виктор Козодой ходил в «большую науку»

Коллаж Сиб.фм

Выборы директора Института истории СО РАН завершились победой 46-летнего старшего научного сотрудника института, кандидата исторических наук Вадима Рынкова. Голосование в какой-то степени можно назвать протестным — второе место занял кандидат «против всех». Вероятно, это можно объяснить именно отсутствием в бюллетене фамилии одного из главных претендентов.

После того, как стало известно о появлении амбициозного проекта «Академгородок 2.0», сообщения из Новосибирского научного центра ждут с особым интересом. Но новостная лента рассказывает не только о новых проектах сибирских учёных – конфликты тоже оказываются в центре внимания. Казалось бы, что такого особенного: сибирские академики не стали рекомендовать для участия в выборах человека, в течение года возглавлявшего научное учреждение? Обычный эпизод, каких, вероятно, было немало… Однако выборы в Институте истории СО РАН активно обсуждают в социальных сетях и новосибирских СМИ.

Почему? Одним словом ответить на этот вопрос сложно. Кого-то интересует личность исполнявшего обязанности директора института Виктора Козодоя, бывшего вице-губернатора Новосибирской области. Кому-то непонятно, как могли не допустить к выборам руководителя, который вывел институт из пике. Кто-то видит в этой истории типичную ситуацию для Академгородка. Итак, с чего всё началось и чем может закончиться?

Чего добился и. о. директора за год?

Исполняющим обязанности директора Института истории доктор исторических наук Виктор Козодой стал в январе 2018 года. Удивились тогда многие: вроде бы мало знали о Козодое-учёном, но хорошо представляли его как политика: был депутатом городского совета, вице-губернатором. Правда, потом вспоминали, что он создал весьма эффективный частный вуз – Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций. Кроме того, оказалось, что на его счету несколько авторских монографий, а книга об Александре Гучкове стала популярной не только в Новосибирске.

фотография со страницы Виктора Козодоя на сайте facebook.com

Очевидно, что выбор тогда еще ФАНО определялся тем, что институту остро требовалась свежая кровь: предыдущий директор, член-корреспондент Владимир Ламин, возглавлял его уже 20 лет. В условиях реформы, принятой далеко не всеми учёными, требовался менеджер, чтобы не только сохранить традиции, но и обеспечить переход на те самые новые рельсы, которые для учёных проложили, но ходить по ним они не очень-то хотели. Выбор пал на Виктора Козодоя. Назначение стало сенсационным, поскольку институт возглавил человек, не только живущий в городе, а не в Академгородке, но и не входящий в местную «тусовку». Забегая вперед, заметим, что это обстоятельство и стало решающим в дальнейших событиях вокруг института.

Много ли сделал за год Виктор Козодой? Он опубликовал отчёт о своей деятельности, с которым любой желающий может ознакомиться. Главное, чем гордится директор, которого не допустили к выборам – тот факт, что впервые за три года институт выполнил план государственного задания на 100 %. Был учреждён новый научный электронный журнал «Исторический курьер», в стадии разработки находится «Сибирский архив». Впервые за долгое время мероприятия, организатором которых стал Институт истории СО РАН, привлекли внимание общественности: речь идет о межрегиональной научно-практической конференции «Российская молодёжь: от комсомола к современным формам политической организации» и круглом столе «Новосибирское краеведение: состояние, проблемы, перспективы развития».

Новый руководитель смог привлечь дополнительные средства в размере 3 миллионов 740 тысяч рублей. Этого хватило на обновление компьютерного оборудования и оргтехники, на ремонт помещений, о котором давно рассуждали, но заняться не могли, ссылаясь на отсутствие денег.

Фотография с сайта nso.ru

Был ещё один важный момент: в октябре прошлого года на здании института появился барельеф в память об академике Николае Николаевиче Покровском. До этого идея возникала, но никто не верил, что она осуществима. Тем не менее, новый директор сумел идею превратить в реальность, что поддержали не только профессиональные историки, но и сотни выпускников гуманитарного факультета НГУ. Остряки шутили, что «университетские не смогли, а педовский сделал».

Казалось бы, с таким багажом можно спокойно идти на выборы, тем более, что контраст с предыдущим руководством просто разителен. Но жизнь оказалась богата на сюрпризы.

Коллектив – за, академики — против

Исполнять обязанности бесконечно невозможно – новый руководитель должен был определиться в ходе выборов, которые имеют крайне запутанную систему, тем более что всё происходит в тот момент, когда появилось министерство науки. Первый этап – голосование самого коллектива, точнее сказать, учёного совета Института истории СО РАН.

Кандидатов оказалось пятеро, из них четверо – сотрудники института. Виктор Козодой в соцсетях детально описывал, как проходят выборы. О себе он сказал так: «Лично для меня было принципиально важно получить поддержку именно от учёного совета института. Мы просто совместно работали, ибо только в совместной работе и можно узнать друг друга». По итогам голосования больше половины голосов набрал один только и. о. директора.



Андрей Зуев

56 лет. Директор Гуманитарного института НГУ. Доктор исторических наук. И. о. заведующего кафедрой отечественной истории ГИ НГУ. Специалист в области истории Сибири XVI-XIX веков. Работал первым заместителем директора в СИУ-филиале РАНХиГС.

Но на выборах не может быть одного кандидата, поэтому был проведен ещё один тур (уже без кандидатуры Козодоя). В итоге борьбу продолжили Виктор Козодой, директор Гуманитарного института НГУ Андрей Зуев и сотрудники Института истории СО РАН Вадим Рынков и Галина Запорожченко.

Следующая ступень – голосование на объединённом учёном совете по гуманитарным наукам СО РАН. Интересно, что участникам заседания никто не рассказал, что в институте был явный победитель в первом туре и второй пришлось проводить для того, чтобы соблюсти процедуру. Самих кандидатов тоже никто сюда не звал. Здесь голосование дало картину, прямо противоположную голосованию в институте: были одобрены две кандидатуры: Вадима Рынкова и Андрея Зуева. Через три дня это решение было согласовано на заседании президиума СО РАН.

Президиум РАН решение сибирских коллег поддержал, также не рекомендовав включать и. о.директора в список для голосования. Стало ясно, что сценарий уже точно определён. Об этом в «Фейсбуке» рассказывал и Козодой: «Закончился срок контракта, а продлевать мне его не стали)), из-за козней отдельных лиц))».

Не с нашего двора…

Остается ответить только на один вопрос: почему академики и членкоры консолидированно отказали в поддержке руководителю, при котором институт явно сделал рывок?

Интересно, что в публичном пространстве активно обозначил свою позицию только сам Виктор Козодой – остальные будто воды в рот набрали. Понятно, что очень недоволен переменами был экс-директор Владимир Ламин. Ему исполнилось 82 года и он был бы не прочь сохранить свои позиции. Позиция Ламина, выступившего главным оппонентом Козодоя, нашла поддержку у людей, которых он знает не один десяток лет: для них Виктор Козодой реально чужак, которого должен сменить «свой» человек.



Вадим Рынков

46 лет. Временно исполняющий обязанности директора Института истории СО РАН. Кандидат исторических наук. Член Российской ассоциации историков Первой мировой войны, член Ассоциации исследователей экономической истории. Заместитель главного редактора журнала «Гуманитарные науки в Сибири».

Об этой ситуации размышляет известный аналитик Сергей Дьячков, который некогда закончил НГУ: «Я сам уехал в своё время из Академгородка, потому что жить и работать там не смог. Дело в том, что во многом люди Академгородка – по крайней мере, руководство многих институтов СО РАН – живут в старой парадигме. Когда государство им должно, а они особо ничего никому не должны».

Дьячков считает, что Виктор Козодой навел «системный порядок в своём институте», а потому «местным "баронам" не по нраву, ведь многие в СО РАН не хотят работать, а хотят припеваючи жить по-старому».

Эту точку зрения разделяет доктор исторических наук, профессор Академии военных наук РФ Владислав Кокоулин: «Какая-то кучка пытается через Академию наук реализовать свои намерения вернуть институт в то первобытное состояние, в которое они его однажды завели своими склоками».

фотография с сайта sbras.ru

Социолог Константин Антонов считает, что нужно смотреть не только на внешние события, но и стараться вникнуть в суть современных процессов: «Наступают очень тяжёлые времена для структур РАН. Президент впервые прямо заявил, что финансировать увлечения отдельных товарищей государство не будет. Государство требует реального вклада, осязаемого результата. Далеко не все нынешние структуры РАН могут этим похвастаться. Особенно тяжёлые времена ждут гуманитарные институты. И для них сейчас крайне важно подтвердить своё право на существование. А это возможно сделать только с новыми управленческими подходами, чтобы обеспечить свою нужность и полезность для общества, для государства».

Что дальше?

Сумеет ли новый руководитель хотя бы удержать планку, которую задал за год своего руководства Виктор Козодой, это большой вопрос. Большинство экспертов считают, что всё просто вернется на круги своя и из общественного пространства институт исчезнет. Главное, чтобы не было потерь в кадрах, как это уже бывало, когда, к примеру, институт был вынужден покинуть известный исследователь Евгений Водичев.



Виктор Козодой

57 лет. Работал заместителем губернатора Новосибирской области, ректором Сибирской академии управления и массовых коммуникаций. В течение последнего года был исполняющим обязанности директора Института истории СО РАН. Доктор исторических наук. Специалист в области истории общественно-политических процессов в Сибири, истории российской революции и Русского Зарубежья.

В свою очередь и Виктор Козодой, которому попросту не дали состязаться с кандидатом от «партии академиков», тоже не намерен просто перевернуть страницу. Он уже дал понять, что полученный опыт намерен осмыслить. А подходящая для этого форма – книга, но на сей раз не монография. «Взять да и написать другую "книжку". Ну, что-то вроде юмористическо-саркастической повести, трагикомического фарса, основанного на реальных событиях о том, "как я "ходил" в академическую науку"», — написал на своей странице в Facebook Виктор Козодой.

Темы теперь уже бывший директор Института истории находит любопытные: «Об академических "нравах" и "традициях"», «Почему "вредно" выполнять госзадание?», «"Феодальные"» ли нравы Академии?», «Предвыборные "технологии" академиков», «Кто, как и почему борется против реформы?», «"Мыльные пузыри"» и "голые короли"» в исторической науке».

Значит, история ещё не закончена и стоит ждать продолжения.



Андрей Медведев

журналист Автор