Миссия выполнима

На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 минут

фотографии Дениса Винокурова

Проблема выбора подарков для любимых защитников каждый год внезапно сваливается на хрупкие женские плечи. Одеколон – банально и дорого, рубашки носят не все, пеной для бритья или продвинутым триммером уже давно никого не удивишь. Ещё и времени как всегда остаётся в обрез – из онлайн-магазина заказ прийти не успеет, а на забег в реальные ТЦ нашёлся всего один час. Кажется, миссия невыполнима. Однако Сиб.фм выяснил, как подготовиться к 23 февраля за 60 минут и чем удивить любимых мужчин, когда все идеи, кажется, себя исчерпали.

Аксессуар для сильных

Маргарита, девушка занятая, но внимательная к своим близким, накануне 23-го февраля выкроила свободный час и отправилась за подарками для любимых мужчин ­– брата, мужа и отца.

Начинаем предпраздничный марш-бросок с ТЦ «Апельсин», он расположен напротив вокзала «Новосибирск-Главный». Здесь девушка решила заглянуть в один из любимых салонов часов – «Ника». Стереотип, что дарить часы – плохая примета, к счастью, со временем ушел в прошлое.





Кварцевые и механические, с белым, золотым или тёмным циферблатом, на ремешках разных цветов и оттенков – консультант магазина, заметив растерянность девушки, уверяет, что модным сейчас считается то, что нравится именно вашему мужчине. Маргарита присматривает часы в подарок для отца – он предпочитает классический стиль и ценит высокое качество в одежде и аксессуарах. К счастью, выбор в «Нике» позволяет присмотреть подарок на любой вкус и кошелёк – в магазине представлены модели от 14 тысяч и до сегмента 100+.

Выбор часов в подарок – мероприятие не из лёгких. На него стоит решаться, только если вы на 100 % уверены в том, что правильно оцениваете предпочтения близкого человека. Альтернативным вариантом станет подарочный сертификат на приобретение заветного аксессуара или поход в магазин вместе – не стесняйтесь просить подсказки. Но Маргарита уверена, что достаточно хорошо изучила вкусы отца, поэтому остановилась на минималистичном, элегантном варианте – квадратный светлый циферблат на ярко-коричневом кожаном ремешке. Такой аксессуар идеально подойдёт и к официальной рубашке, и к кэжуал-свитеру.





Подарок выбран, но модница не хочет упускать момент. Скоро новый сезон, а в «Нике» как раз новое поступление, можно присмотреть что-нибудь и себе. Выбор часов для прекрасного пола здесь, кажется, ещё больше. После долгих примерок и мучительного выбора Маргарита останавливается на ярких и утончённых часах на белом кожаном ремешке. Такой аксессуар станет идеальным пополнением весенней коллекции.





Перезагрузка за городом

Выходя из ТЦ с заветными футлярами, Маргарита уже размышляет о подарке любимому брату – он давно не был в отпуске, всегда мечтал о загородном доме, частенько ссорится с женой, так как времени на общий досуг из-за работы практически не остаётся. В таком случае отдых на двоих в тихом и уютном месте где-нибудь неподалёку от Новосибирска станет оптимальным вариантом. Почему бы не устроить им с женой романтическую поездку в отель на праздничные выходные?!





На разведку Маргарита отправляется в апарт-отель «Рамада Новосибирск» – всего 10 минут на машине от центра города. В элитный ЖК она уже приезжала на новоселье к друзьям, а в отель попала впервые. Улыбчивая администратор предлагает провести ознакомительную экскурсию. Первый пункт – просторный номер с европейским интерьером и видом на сосновый бор. Тишина и комфорт – то, что нужно для полного восстановления.







Маргарита узнала, что если хочется отключиться от городских проблем и расслабиться за короткое время выходных, можно рассмотреть специальное предложение – «Мини-отпуск». В комплекс входят аренда номера на двоих, завтрак, ваучер на 2000 рублей в ресторан, посещение бассейна, хаммама, сауны, паровой комнаты и тренажёрного зала. Чем не идеальная перезагрузка за максимально короткий период?

За границу брат не выезжал уже давно, а в отеле – комфортный «зимний» пляж с лежаками, бассейном, и микроклиматом не хуже, чем в Таиланде. А супруге вовсе не придётся перестраивать график тренировок. Для приверженцев здорового образа жизни в апарт-отеле работает тренажёрный зал – беговые дорожки и современное оборудование, чтобы не выбиваться из привычного спортивного режима.





Маргарита оформляет сертификат на «Мини-отпуск» для брата и возвращается в шумный центр Новосибирска.

Релакс по-тайски

Самый ответственный подарок остался «на десерт» – Маргарита хочет подобрать нечто особенное для любимого мужа. Что подарить самодостаточному, обеспеченному, уверенному в себе мужчине? Выбираем то, на что времени чаще всего не хватает – драгоценный отдых и романтический вечер на двоих. За таким сюрпризом Маргарита отправляется в СПА-салон традиционного тайского «ROYAL THAI». Островок спокойствия и безмятежности скрывается на одной из самых оживлённых улиц города – на Ленина, 9.





С порога девушку встречают приятный цветочный аромат и расслабляющая музыка. Время, проведённое здесь, поможет напомнить о совместном путешествии в солнечный Тай или намекнуть на желаемый отпуск. Когда листаешь каталог салона, глаза разбегаются от обилия наименований. Приятным сюрпризом стало специальное предложение – в «ROYAL THAI» сейчас действует скидка 20 % на сеанс массажа для двоих от одного часа. К тому же при покупке любого абонемента или сертификата получаешь целый час аквазоны в подарок.





Для расслабляющего романтического вечера на двоих Маргарите предложили выбрать одно из направлений: «Традиционный тайский массаж», «Oil массаж», «Программы с аргановым маслом», «Корректирующий массаж», «Традиционный аюрведический массаж», «Программы для двоих». Девушка решила выбрать в подарок любимому мужу сертификат на традиционный тайский массаж. Это замечательный повод вместе провести время, отдохнуть и начать увлекательное знакомство с восточными традициями расслабления.

Во время оформления сертификата Маргарита обнаружила, что закончила выбирать подарки даже раньше намеченного срока. День был насыщенный и продуктивный, подарки к празднику приобретены, а значит, теперь можно и себя побаловать. Один из мастеров салона «ROYAL THAI» на удачу оказался свободен, поэтому Маргарита, не раздумывая, переоделась в кимоно и нырнула в массажный кабинет.





Успокаивающая музыка, ароматы масел, руки мастера уверенно прорабатывают особенно зажатый шейный отдел… А миссия, которая ещё с утра казалась невыполнимой, спустя всего 60 минут успешно завершилась приобретением необычных и полезных подарков для любимых защитников Отечества и приятными бонусами для хрупких женских плеч.



Алиса Волкова

журналист Автор