Снимает, как рукой

Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны нестандартные методы

Иллюстрация с сайта museum-online.ru

Ощущение истощённости даже после длительного отдыха, бессонница, тревожность, мигрирующие боли в теле, незначительное повышение температуры – такие симптомы свидетельствуют о синдроме хронической усталости. Заметив их, очень важно остановиться, перевести дыхание, прислушаться к организму и вспомнить о том, что необходимо именно тебе. Сиб.фм узнал, что предпринять в первую очередь, как невесомость помогает бороться с усталостью и можно ли есть сладкое без вреда для фигуры.

Синдром хронической усталости — что делать?

1. Обследование у эндокринолога

Лечение синдрома хронической усталости, как и любой болезни, необходимо начать с медицинского обследования. Если у терапевта появляются подозрения, что возник сбой в эндокринной системе, он направляет пациента на гормональные исследования.

Эндокринолог сети клиник «Здравица» Марина Дейс рассказала, что причиной появления синдрома хронической усталости может стать дефицит половых гормонов или дефицит микронутриентов, в первую очередь, йода. Доказано, что большинство регионов России являются йододефицитными. Также человеку может не хватать витамина Д, который отвечает за регуляцию обмена кальция и поддержании мышечного тонуса.

Фотография с сайта pixabay.com

«При синдроме хронической усталость очень важна консультация у врача-эндокринолога, так как эндокринная система ответственна за управление всеми функциями организма. Между СХУ и соматизированной депрессией – очень тонкая грань. Нежелание заниматься любимым делом – один из значимых критериев, признак депрессивного состояния и маркёр для самопроверки. В этом случае мы обязательно смотрим предысторию, слушаем пациента. Если состоянию предшествовала тяжелая жизненная ситуация, сильный стресс, направим его к психотерапевту», – объяснила врач-эндокринолог.

2. Сеанс психотерапии

Найти своего специалиста в этой области сложно, но стоит потраченных денег и времени. При СХУ помощь психотерапевта – один из важнейших пунктов. Врач поможет освоить навыки эмоциональной саморегуляции и релаксации, проработать ошибки мышления, разобраться в актуальных для вас ценностях, поставить поведенческие цели и вновь почувствовать вкус жизни.

Услуги современной психотерапии в Новосибирске предлагает клиника «Инсайт». Врач психотерапевт, психиатр Арина Гудошникова рассказала Сиб.фм, что чаще всего с СХУ сталкиваются социально активные ответственные люди, перфекционисты, мотивированные на успех и на то, чтобы быть «лучшими во всём». Они забывают о своих реальных потребностях, «отдают себя» и живут под гнётом долженствования – например, «настоящая мать должна радоваться и не уставать», «настоящий мужчина должен зарабатывать и строить карьеру». Такие люди постоянно черпают из себя силы – и постоянно забывают их пополнять.

Фотография Алины Скитович

«Результат закономерен – организм говорит: «Стоп!». Постоянная усталость, которая не проходит даже после длительного отдыха – основной признак СХУ. Но усталость может наблюдаться и при анемии, гипотиреозе, инфекционных и системных заболеваниях, депрессии и др.

Треть случаев СХУ не имеет явной причины и обусловлена исключительно сбоем центральных механизмов регуляции вегетативной нервной системы.

Чтобы понять, что с вами действительно происходит – нужно в первую очередь обратиться к врачу терапевту. Если врач назначил лечение – нужно лечиться. Если сказал, что вы «здоровы» – помогаем себе самостоятельно и дополнительно обращаемся к психотерапевту», – прокомментировала врач.

По словам Арины, самая частая ошибка при СХУ – стыдить себя, нагружать нерегулярной чрезмерной нагрузкой, посещать «тренинги мотивации на успешный успех», «расслабляться» алкоголем или «заедать».

Фотография Алины Скитович

«Оптимальная стратегия – вспомнить, что в сутках всего 24 часа. И вы обладаете только теми силами, которые есть конкретно у вас. Вы – не «дочь маминой подруги». Пора дать своему организму достаточно того, чего вы его так долго лишали: режим дня, регулярное питание, ночной сон не менее 7-8 часов, умеренная физическая нагрузка, положительные эмоции», – объяснила психотерапевт.

3. Сбалансированное питание

Ни для кого не секрет, что правильное питание улучшает общий тонус организма. Сбалансированный рацион также считается неотъемлемым пункт при лечении синдрома хронической усталости.

«В первую очередь стоит исключить или минимизировать жирное мясо (свинина, утка, гусь), жареное, копчёное, консервированное. Ограничить быстроусваиваемые углеводы – торты, пирожные, конфеты, сдобу. Такие продукты ухудшают состояние организма», – рассказала врач терапевт медицинского центра «Блеск» Галина Гурина.

Напротив, поднять настроение и улучшить самочувствие помогут куриная грудка как источник полноценного белка, овсяные хлопья и отруби – для пополнение запасов витаминов группы В. Также стоит добавить в свой рацион шпинат, йогурт, гранат, орехи, кунжут, скумбрию в несоленом виде и грейпфруты.

Фотография с сайта pixabay.com

Желающим похудеть настоятельно рекомендуют подбирать диеты только вместе с врачом-диетологом после комплексного обследования организма. По мнению специалистов, самостоятельно похудение в период холодов может навредить организму.

«Важно, чтобы питание было сбалансированным по белкам жирам, углеводам, витаминам и микроэлементам. Приёмы пищи – небольшими порциями пять-шесть раз в день. Хорошей привычкой станет соблюдение питьевого режима – 25-30 мл чистой воды на кг веса в день. Очень важно выполнять дозированную физическую нагрузку, так как при работе мышц вырабатываются эндорфины и серотонин, которые обладают антидепрессивным действием. Можно начать с быстрой ходьбы на свежем воздухе, плавания или ЛФК», – объяснила терапевт.

4. Полезные сладости

В критических ситуациях организм требует сладкого очень сильно и очень много. Однако при синдроме всплеск энергии за счёт «быстрых» углеводов будет краткосрочным и истощающим. Но отказывать себе в любимых сладостях не стоит. Лучше заменить углеводную бомбу полезным и не менее вкусным десертом. В кондитерской полезных сладостей «Mr.Konfetkin» привыкли менять стереотип о том, что сладости не бывают полезными.





Фотографии предоставил «Mr.Konfetkin»

«Полезные десерты могут быть одинаково вкусными и для фанатов полезного питания и для тех, кто привык к классическим сладостям. Мы не выпекаем наши десерты, полностью исключили рафинированные продукты, транс-жиры, продукты животного происхождения, так как они могут вызвать аллергию. В производстве не используем муку, а сахар заменяем растительными натуральными подсластителями – кокосовый сахар, топинамбур, финики, реже мёд», – рассказал основатель кондитерской Дмитрий Секушенко.

Фотографию предоставил «Mr.Konfetkin»

Эксперт по правильным сладостям советует тем, кто хочет отказаться от вредных углеводов, начать с малого: заменить белый сахар на доступный и распространённый сахарозаменитель «ФитПарад» или сироп топинамбура, а пшеничную муку – на рисовую, кукурузную или муку грубого помола. Любимый углеводный перекус с лёгкостью заменит полезный батончик «Каксникерс» – один из самых популярных десертов у «Mr.Konfetkin». Он слегка напоминает по вкусу своего калорийного двойника, при этом в составе только натуральные продукты.





Фотографии предоставил «Mr.Konfetkin»

«Когда я отказался от сахара, сразу почувствовал изменения в организме – кожа заметно очистилась, стала мягкой и бархатистой. Я избавился от резких перепадов энергии и настроения, которые бывают после «быстрых» углеводов. Просто в один момент понял, что сахар в пище – продукт абсолютно бессмысленный, учёные до сих пор не нашли в нём ни одного плюса. Главное, менять своё питания не бездумно. Если имеешь чёткое осознание – зачем, то в этом случае не будет никаких срывов», – поделился Дмитрий.

5. Косметология против следов усталости

При синдроме хронической усталости очень важно не забывать заботиться о своей коже. Постоянное внутреннее напряжение и отсутствие сил заметно отражаются на нашем лице. Лицевые мышцы сковываются, кожа становится сухой, морщины становятся выразительнее и появляются мешки под глазами. Справиться с визуальными проявлениями СХУ помогут профессиональные косметологические процедуры.

Косметолог медицинского центра «Блеск» Ольга Бимурзина рассказала, что в первую очередь, стоит обратить внимание на уход за волосами, кожей лица и шеи. Косметолог советует отдать предпочтение гелиевым маскам для лица – они прилегают максимально плотно и позволяют параллельно заниматься домашними делами. Обладателям сухой кожи подойдут гиалуроновые, для жирной предназначены глиняные с подсушивающим эффектом. Не стоит забывать про область шеи – коже на этом участке необходимо регулярное увлажнение и массаж пару раз в неделю, чтобы избежать появления морщин. Маски для рук для многих окажутся приятным открытием – перед использованиям их оставляют в холодильнике, за счёт чего они заметно улучшают кровоснабжение. Не самым распространённым также остаётся очень важный и полезный пилинг для волос, который стоит использовать перед нанесением масок. Средство поможет избавиться от перхоти и сальности, создающих «шлем», и обеспечит проникание полезных веществ в структуру волоса.

Фотографию предоставила Ольга Бимурзина

«При хронической усталости действенным средством также станет LPG массаж, который оказывает лимфодренажное действие и помогает избавиться от отёков – отличный вариант для тех, кто часто путешествует в самолёте или много времени проводит на ногах. Для того, чтобы устранить шелушение на коже и следы усталости подойдёт газожидкостный пилинг Jet Peel – это курсовая процедура оказывает лимфодренажный эффект и помогает избавиться мешков под глазами», – объясняет Ольга.

По мнению косметолога, средства для домашнего ухода будут работать намного эффективнее, если провести привычные процедуры в другой обстановке, подальше от бытовой рутины. Стоит побыть пару дней загородом и вы увидите, как заметно преобразиться ваша кожа.

6.Сеанс невесомости

Одним из самых необычных и современных способов лечения усталости считается флоатинг. Сеанс уникальной СПА-процедуры позволяет почувствовать себя космонавтом на космическом корабле за счёт уникального эффекта невесомости. Во время процедуры человека помещают в специальную камеру, наполненную сильно концентрированным раствором соли. По словам специалистов, жидкость одновременно напоминает Мёртвое море и околоплодные воды, которые окружают младенца в утробе матери. Один час такой процедуры приравнивают к шести часам сна.





Фотографии предоставил «Grand Float»

Эксперименты показывают, что состояние невесомости, которое человек ощущает во время флоатинга, стимулирует выработку эндорфинов, гормонов удовольствия, и снижает производство адреналина и кортизола – виновников возникновения напряжения и беспокойства. Процедура проходит в специальной капсуле, которая абсолютно герметична – в ней нет ни звука, ни света, за счёт чего достигается уникальное ощущение абсолютного покоя. Её нельзя сравнить ни со сном, ни с ванной, ни с бокалом вина – все эти способы успокаивают незначительно, тогда как флоатинг полностью выключает сознание.







Фотографии предоставил «Grand Float»

В Новосибирска волшебная капсула существует в центре «Grand Float» – здесь установлена самая большая в России камера флоатинга. Для тех, кто хочет отдохнуть в компании близкого человека есть предложение для двоих – совместных флоатинг плюс одновременный массаж. Такой подарок вполне может стать необычным и запоминающимся.

Выбрать какой-то один способ релаксации или комбинировать несколько – каждый может решить для себя сам. Главное, что рекомендуют специалисты – не игнорировать собственные ощущения. Иначе потом вернуть комфортное состояние будет сложнее.



Алиса Волкова

журналист Автор