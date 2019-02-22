Пятьдесят на пятьдесят

Как эксперты отреагировали на предложение изменить схему выборов депутатов горсовета Новосибирска

фотографии с сайта gorsovetnsk.ru

В Новосибирском городском совете 50 депутатов. Из них 40 избираются по одномандатным округам, а ещё 10 – по партийным спискам. Причём партия должна преодолеть барьер в 5 %, иначе ничего ей не достанется. Казалось бы, система всех устраивает, но неожиданно для многих с инициативой в очередной раз её перекроить выступил депутат горсовета Евгений Лебедев, который представляет ЛДПР.

Депутат Лебедев сам был избран в одномандатном округе в Дзержинском районе, но считает необходимым, чтобы в городской совет на следующих выборах, которые пройдут осенью 2020 года, горожане выбирали депутатов по иным правилам, нежели сейчас. Он полагает, что 25 депутатов должны избираться по одномандатным округам, а еще 25 – по партийным спискам.

При этом велосипед Лебедев не изобретает. Предложенная им модель не нова – она существует, в том числе и в ряде сибирских городов. Например, в 2017 году именно по таким правилам выбирали депутатов в Барнауле и Омске. И там существует правило, что для попадания в городскую думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Евгений Лебедев рассказал о своём предложении в телефонном разговоре: «Моё предложение обусловлено тем, что возрастает роль политических партий в формировании органов власти. Когда говорят, что депутаты от партий оторваны от жизни, то я с этим категорически не согласен. Это одномандатники спокойно могут переходить из фракции во фракцию, выходить из одной партии и вступать в другую, а у "списочников" такой возможности как раз нет!».

Депутат считает, что работа Совета не зависит от способа его формирования, но зависит от отношения народных избранников к своему делу.

«Если человек переживает за дело, стремится добиться результата, то ему никто не помешает. А опыт положительный есть: посмотрите на наше заксобрание или на другие сибирские города. Предлагаемая мной схема применяется давно – просто у нас она почему-то не находит себя».

Похоже, что не найдёт и на этот раз. Расклад голосов в горсовете в этом убеждает: во фракции «Единая Россия» — 33 депутата, у КПРФ – 12, у ЛДПР — два, у «Справедливой России» — один. Еще двое —независимые депутаты. На последних выборах в горсовет партии в результате голосования по спискам получили: ЕР – 4, КПРФ – 3, ЛДПР и СР – по 1 месту. Отсюда понятно, что для ЛДПР и для эсеров именно выборы по партспискам дают какой-то шанс увеличить свое представительство, но лидеров – «Единую Россию» и КПРФ – это не особо интересует, поскольку их сегодняшнее положение дел устраивает.

Что думают о предложении Лебедева бывшие депутаты городского совета, те, кто сейчас на сессии не ходит? Экс-вице-губернатор Виктор Козодой, дважды избиравшийся депутатом горсовета, уверен: «Депутат должен быть привязан к территории и представлять население, а не партию. Это не Государственная Дума – здесь не нужно заниматься законодательной работой: совет – орган представительный, а не законодательный».

Козодой считает, что депутат, избранный по партспискам, является заложником партийной бюрократии: «Отстаивать он будет не точку зрения избирателей, а именно своего партийного руководства. Списочные депутаты в совете – это, на мой взгляд, вредно».

Бывший министр региональной политики Андрей Гудовский был депутатом и горсовета, и заксобрания – в ту пору, когда оно еще было облсоветом. Он также против реформы: «Депутат, избранный в округе, ближе к населению, он больше общается с людьми, знает их интересы.

Моё личное мнение состоит в том, что даже на выборах такого крупного муниципального образования, как город Новосибирск, партийные списки не нужны – депутаты должны избираться в округах. А вот для заксобрания практика голосования по спискам совершенно нормальная – она там полностью оправдана».

С бывшими депутатами солидарен и политолог Владимир Леонтьев, который уверен, что «как бегали депутаты из фракции во фракцию, так и будут бегать – этот процесс остановить невозможно». Его вывод однозначен:

«Не надо притягивать за уши к выборам в муниципалитете партийные списки – это никому не нужно.

Существующая система работает и она в предлагаемом "улучшении" точно не нуждается».

Политтехнолог Яков Савченко был категоричен: «Предложение депутата Лебедева вполне в тренде: предлагаются всё новые инициативы по так называемой реформе избирательного законодательства с тем, чтобы власть становилась всё менее и менее ответственной. Это из той же серии, что и отмена выборов мэров в Кузбассе и в городах-миллионниках».

Он видит в предложении депутата Лебедева желание избраться без особой борьбы: «Чем ближе выборы в горсовет, тем острее желание сохранить депутатский мандат, не проводя никакой работы и не неся ответственности за весь срок своей депутатской деятельности. Надеюсь, что предлагаемой реформы не случится».

В начале марта пройдут публичные слушания по вопросу об изменении системы избрания депутатов городского совета, а уже в апреле решение примет сессия.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов считает, что предложение депутата Лебедева не соберёт необходимого количества голосов в свою поддержку: «Сейчас перед выборами мэра есть много предложений, но они носят конъюнктурный характер. В принципе, смешанную систему можно обсуждать, но только не в предвыборный период. Об этом говорят многие депутаты».

Остаётся напомнить, что депутат Евгений Лебедев может быть выдвинут кандидатом от ЛДПР на выборах мэра этой осенью…



Владимир Кузменкин

Журналист Автор