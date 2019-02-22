Пятьдесят на пятьдесят

Лента новостейПредложить новость
Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских
В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества
Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»
Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Пятьдесят на пятьдесятКак эксперты отреагировали на предложение изменить схему выборов депутатов горсовета Новосибирска
Рубрика: политика
24.02.2019 11:20
фотографии с сайта gorsovetnsk.ru
В Новосибирском городском совете 50 депутатов. Из них 40 избираются по одномандатным округам, а ещё 10 – по партийным спискам. Причём партия должна преодолеть барьер в 5 %, иначе ничего ей не достанется. Казалось бы, система всех устраивает, но неожиданно для многих с инициативой в очередной раз её перекроить выступил депутат горсовета Евгений Лебедев, который представляет ЛДПР.
Депутат Лебедев сам был избран в одномандатном округе в Дзержинском районе, но считает необходимым, чтобы в городской совет на следующих выборах, которые пройдут осенью 2020 года, горожане выбирали депутатов по иным правилам, нежели сейчас. Он полагает, что 25 депутатов должны избираться по одномандатным округам, а еще 25 – по партийным спискам.
При этом велосипед Лебедев не изобретает. Предложенная им модель не нова – она существует, в том числе и в ряде сибирских городов. Например, в 2017 году именно по таким правилам выбирали депутатов в Барнауле и Омске. И там существует правило, что для попадания в городскую думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.
Евгений Лебедев рассказал о своём предложении в телефонном разговоре: «Моё предложение обусловлено тем, что возрастает роль политических партий в формировании органов власти. Когда говорят, что депутаты от партий оторваны от жизни, то я с этим категорически не согласен. Это одномандатники спокойно могут переходить из фракции во фракцию, выходить из одной партии и вступать в другую, а у "списочников" такой возможности как раз нет!».
Депутат считает, что работа Совета не зависит от способа его формирования, но зависит от отношения народных избранников к своему делу.
«Если человек переживает за дело, стремится добиться результата, то ему никто не помешает. А опыт положительный есть: посмотрите на наше заксобрание или на другие сибирские города. Предлагаемая мной схема применяется давно – просто у нас она почему-то не находит себя».
Похоже, что не найдёт и на этот раз. Расклад голосов в горсовете в этом убеждает: во фракции «Единая Россия» — 33 депутата, у КПРФ – 12, у ЛДПР — два, у «Справедливой России» — один. Еще двое —независимые депутаты. На последних выборах в горсовет партии в результате голосования по спискам получили: ЕР – 4, КПРФ – 3, ЛДПР и СР – по 1 месту. Отсюда понятно, что для ЛДПР и для эсеров именно выборы по партспискам дают какой-то шанс увеличить свое представительство, но лидеров – «Единую Россию» и КПРФ – это не особо интересует, поскольку их сегодняшнее положение дел устраивает.
Что думают о предложении Лебедева бывшие депутаты городского совета, те, кто сейчас на сессии не ходит? Экс-вице-губернатор Виктор Козодой, дважды избиравшийся депутатом горсовета, уверен: «Депутат должен быть привязан к территории и представлять население, а не партию. Это не Государственная Дума – здесь не нужно заниматься законодательной работой: совет – орган представительный, а не законодательный».
Козодой считает, что депутат, избранный по партспискам, является заложником партийной бюрократии: «Отстаивать он будет не точку зрения избирателей, а именно своего партийного руководства. Списочные депутаты в совете – это, на мой взгляд, вредно».
Бывший министр региональной политики Андрей Гудовский был депутатом и горсовета, и заксобрания – в ту пору, когда оно еще было облсоветом. Он также против реформы: «Депутат, избранный в округе, ближе к населению, он больше общается с людьми, знает их интересы.
Моё личное мнение состоит в том, что даже на выборах такого крупного муниципального образования, как город Новосибирск, партийные списки не нужны – депутаты должны избираться в округах. А вот для заксобрания практика голосования по спискам совершенно нормальная – она там полностью оправдана».
С бывшими депутатами солидарен и политолог Владимир Леонтьев, который уверен, что «как бегали депутаты из фракции во фракцию, так и будут бегать – этот процесс остановить невозможно». Его вывод однозначен:
«Не надо притягивать за уши к выборам в муниципалитете партийные списки – это никому не нужно.
Существующая система работает и она в предлагаемом "улучшении" точно не нуждается».
Политтехнолог Яков Савченко был категоричен: «Предложение депутата Лебедева вполне в тренде: предлагаются всё новые инициативы по так называемой реформе избирательного законодательства с тем, чтобы власть становилась всё менее и менее ответственной. Это из той же серии, что и отмена выборов мэров в Кузбассе и в городах-миллионниках».
Он видит в предложении депутата Лебедева желание избраться без особой борьбы: «Чем ближе выборы в горсовет, тем острее желание сохранить депутатский мандат, не проводя никакой работы и не неся ответственности за весь срок своей депутатской деятельности. Надеюсь, что предлагаемой реформы не случится».
В начале марта пройдут публичные слушания по вопросу об изменении системы избрания депутатов городского совета, а уже в апреле решение примет сессия.
Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов считает, что предложение депутата Лебедева не соберёт необходимого количества голосов в свою поддержку: «Сейчас перед выборами мэра есть много предложений, но они носят конъюнктурный характер. В принципе, смешанную систему можно обсуждать, но только не в предвыборный период. Об этом говорят многие депутаты».
Остаётся напомнить, что депутат Евгений Лебедев может быть выдвинут кандидатом от ЛДПР на выборах мэра этой осенью…
Комментарии
Лента новостей
Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества
Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных
МВД Бурятии начало проверку из-за стриптиза на корпоративе полицейских
В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества
Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»
Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с праздником выстрелом из пулемёта
Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году
Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты
Статьи по теме
Два срока – не предел
Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...
Сжатые кулаки, открытое сердце
В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Споры о бюджете
Как местные депутаты определяют бюджет, по которому Новосибирс...
Новости по теме
Популярное