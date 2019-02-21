События выходных: актриса Весна

Свежие театральные премьеры, американские гости, гитарист-виртуоз в новой оболочке и ДДТ

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА MYLAHMUSIC.COM

Последние дни зимы уже полноправно по-весеннему раскрашивают Новосибирск: природные законы, когда всё неизбежно распускается и расцветает, действуют на все сферы жизни. И в первую очередь, на её культурную составляющую: обновляется и расширяется театральный сезон (это еще и множится на факт нынешнего «Года театра» в России), начинаются гастроли интересных и «больших» исполнителей как российской, так и зарубежной сцен. Итак, дорогу «актрисе Весне»!

В пятницу

Один из символов вступающей в свои владения весны – это перелётные птицы, трели которых выдают смену сезона и, вместе с ним, настроения. Таковой первой певчей птичкой, прилетевшей к нам из-за Атлантики, можно назвать Mylah, которая даст концерт пятничным вечером в «Бродячей Собаке».

Американская певица с самого детства влюблена в музыку – и это не просто штамп, она действительно выражает пением все свои чувства. И делает это, используя множество музыкальных жанров, миксуя их или выдавая в чистом виде: соул, R&B, джаз, поп, блюз. Почему-то кажется, что, оказавшись в этот вечер в компании Mylah, сидя за столиком с приглушенным светом, можно ментально перенестись в один из баров Индианы – на родину певицы.

фотография с сайта mylahmusic.com

22 февраля

Кабаре-кафе «Бродячая Собака» (улица Каменская, 32)

в 22:00

В субботу

Что может быть более весенним в искусстве, чем балет? Внешняя хрупкость, но с сильным стержнем, плавные и парящие движения, за которыми стоит изнуряющий труд, через который, как ростки сквозь землю, пробивается истинный талант. Наслаждаться этим зрелищем в нашем городе есть где на постоянной основе. Но всем любителям большого балета или тем, кто хотел бы с ним ознакомиться впервые, нельзя пропустить «Гала-концерт звёзд мирового балета», который состоится в грядущую субботу в НОВАТе. Примы и солисты Большого, Мариинского и нашего родного театров приготовили выдержки па-де-де и адажио из всеми любимых и ставших легендарными постановок: «Ромео и Джульетта», «Корсар», «Золушка», «Дон Кихот» и многих других. Очень удачный повод изящно охватить азы мирового балета.

23 февраля

НОВАТ (Красный Проспект, 36)

в 18:00

Вечер субботы можно ознаменовать как феерию живой и очень качественной музыки.

В 19:00 в ДКЖ даст концерт флагман и лицо российской инструментальной музыки ДиДюЛя.

Человек-стиль, человек-инструмент, человек-загадка: молчаливый, погружённый в звуки, окутанный шоу из света и танца и дающий лишь позитивную энергию своим творчеством. Хотя последнее утверждение может быть спорным, так как именно за творчеством ДиДюЛи стоит музыкальное сопровождение фильма «Кочегар» Алексея Балабанова (но это только говорит о многогранности восприятия музыки автора). Но самое главное, что именно этот новый концерт ДиДюЛи точно будет непохожим на любые предыдущие – музыкально сопровождать его будет камерный оркестр (скрипки, альты, виолончель, контрабас). А это значит, что привычное звучание виртуоза будет окрашено новыми и разнообразными красками.

фотография с сайта didula.com

23 февраля

ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 11)

в 19:00



«Галя ходи» — двадцатый студийный альбом группы. По словам Юрия Шевчука, в этом альбоме он пытался найти новый звук

Наверное, самое важное из числа музыкальных гастролей не только этих выходных, но и всего месяца: одновременно с концертом предыдущего музыканта, но в ЛДС «Сибирь» начнётся громогласный, по-рокерски энергичный и неизменно фееричный концерт группы ДДТ с программой «История звука». Это новое рок-шоу группы, в котором удачно совмещены давние и свежие песни, популярные хиты и неожиданные треки. Человек широкой души и настоящий поэт, Юрий Шевчук последнее время плотно сосредоточен именно на музыке (и всё менее – на публичной деятельности). Поэтому изменились и стилистика новых песен, и звучание коллектива. ДДТ сегодня – это настоящий стадионный рок (в лучших традициях U2 или Oasis). Концерт группы, лидер и основатель которой уже давно открывает в нашей стране и осень, и весну.

23 февраля

Ледовый дворец спорта «Сибирь» (улица Богдана Хмельницкого, 23)

в 19:00

В воскресенье

Корневая русская классика от Михаила Юрьевича Лермонтова о страсти и любви, коварстве и обмане, прозрении и покаянии, когда это уже слишком поздно… В воскресенье «Красный факел» представит зрителям спектакль «Маскарад» Тимофея Кулябина – зрелище как узнаваемое и понятное, так и по-современному новое по форме: игры со светом, уникальные маски и костюмы, механические декорации. Этот спектакль – живое и искрящееся доказательство зрелищности театрального искусства.

фотография с сайта red-torch.ru

24 февраля

Театр «Красный факел» (улица Ленина, 19)

в 18:00

Трио знаменитых музыкальных ветерана из США – Ларри Уиллис, Айри Роланд и Джо Фарнсворт дадут джазу у нас в городе в воскресный вечер. Музыканты порадуют всех любителей и ценителей джазовой музыки в рамках концерта «Американский джаз».

Регалий, авторитетных наград и всемирного признания у троицы – как почек на берёзе по весне, всё не перечислить. А их музыка – как мартовская капель: звонкая, обволакивающая, долгожданная и с особенным ритмом.

фотография с сайта culture.ru

24 февраля

концертный зал «Евразия» (улица Селёзнева, 46)

в 19:00



Антон Митько

журналист Автор