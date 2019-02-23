Чужие на кубковом празднике

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Хоккейная «Сибирь» третий год подряд остаётся без плей-офф
Рубрика: общество

23.02.2019 09:21

Фотографии с сайта hcsibir.ru

Новосибирск снова не увидит напряжённые матчи на вылет. «Сибирь» в очередной раз остановилась в шаге от кубковой восьмёрки. Причины стагнации стоит искать в рухнувшей концепции и позиции властей.

У «Сибири» сохранится костяк, но снова поменяется тренер? 

«В Новосибирске потрясающие болельщики, которые заслуживают плей-офф. Город болеет хоккеем. Но надо как-то властям обратить внимание на команду. Думаю, бюджет должен быть больше», – этим спичем на пресс-конференции после матча с «Автомобилистом» главный тренер хоккейной «Сибири» Александр Андриевский подвёл черту под сезоном. Третьим сезоном подряд, который обернулся для новосибирцев девятым местом в Восточной конференции.

Не исключено, что послание Андриевского властям Новосибирской области станет для него прощальным. Контракт у белорусского специалиста заканчивается весной, а предложения о продлении соглашения до сих пор не поступало. И это при том, что игроки один за другим подписывают новые контракты с «Сибирью». Кажется, у главной команды города в кои-то веки сохранится костяк, но снова будет новый тренер: уже четвёртый за последние три года. 

«У "Сибири" сложился коллектив, отсюда пришли и победы. Если костяк сохранится, то, я думаю, в следующем сезоне всё получится», – считает один из самых опытных защитников команды Александр Логинов, чей контракт рассчитан ещё на сезон. «Связываю своё будущее с родным клубом. Я подписал контракт, у меня есть осознанное желание остаться и помочь Новосибирску. Я – сибиряк, это мой дом», – вторит ему Егор Миловзоров.

Сменив в начале сезона Владимира Юрзинова, специалист из Белоруссии не сразу смог разгрести завалы. После шести поражений при одном тренере последовало ещё столько же при другом. И только наведавшись в Подольск, сибиряки сумели прервать рекордную серию поражений. По иронии судьбы, обыграли они «Витязь», которому до этого как раз и принадлежало это сомнительное достижение. Только в середине ноября команда начала приходить в себя.

Чем всегда была сильна «Сибирь» эпохи Кирилла Фастовского, которая берёт начало с 2010 года, так это понятной философией. С генеральным менеджером, прибывшим спасать новосибирский хоккей из Москвы, у команды появилось своё лицо. Даже когда менялись тренеры – не обязательно было менять половину состава. И игроки, и их наставники подбирались под определённую концепцию. Учитывая скромные финансовые возможности, концепция была рабоче-крестьянская.

Вместо строительства фундамента – дорогое латание дыр 

В какой-то момент что-то надломилось. То ли рынок игроков оказался выхолощен, то ли чуйка Фастовского на тренеров-концептуалистов дала сбои. Так или иначе, состав «Сибири» начал меняться с такой скоростью, что болельщики с трудом запоминали имена новичков и вряд ли могли нарисовать фоторобот центрфорварда третьего звена. Меняя Юрзинова на Андриевского, пришлось пойти и на хирургические меры по части состава. Новички вытащили команду со дна, но революция влетела «Сибири» в копеечку. 

Андриевский смог стать магнитом и для экс-игроков «Адмирала», с которыми он уже работал, и для североамериканцев, которых он жалует куда больше скандинавов, обожаемых в Новосибирске. Но за то, чтобы расстаться с неугодными игроками, пришлось заплатить немалую цену. Одно только расторжение контракта с Энвером Лисиным, который должен был стать ключевым элементом в механизме Юрзинова, обошлось «Сибири» в 15 миллионов рублей. Проблема в том, что он был далеко не единственным, кто покинул Новосибирск с чемоданчиком денег.

Считается, что не ошибается тот, кто ничего не делает, а куда важнее вовремя осознать ошибку и оперативно её исправить. Если принять это за аксиому, то претензий к руководству быть не может. Юрзинов, заваливший старт, с начала чемпионата не проработал и месяца. Девять игроков покинули команду и столько же пополнили её по ходу сезона. Сибирская революция так и осталась бы самой масштабной в КХЛ, если бы «Северсталь» из родного города Андрея Травникова в декабре не сменила в прямом смысле половину состава. 

Однако каким бы дорогостоящим и качественным ни был ремонт на ходу, он не заменит размеренного построения команды в межсезонье. Латать дыры – не то же самое, что выкладывать фундамент. Именно в том, что у «Сибири» размылась философия, началась тренерская чехарда, а костяка как такового не осталось, и видятся причины последних неудач. 

Сибирские Робин Гуды: брать очки у богатых и раздавать бедным

Были у «Сибири» в минувшем сезоне как взлёты, так и падения. На каждую серию поражений приходились яркие победы над командами-олигархами. Дважды был обыгран магнитогорский «Металлург», трижды – «Салават Юлаев», удалось остановить ярославский поезд Дмитрия Квартальнова и засушить самый могущественный клуб лиги СКА. На определённом этапе «Сибирь» показывала такие результаты, что на дистанции в 30 игр шла на втором месте в Восточной конференции. 

Вот только всё это перечёркивалось конфузами в матчах с равными себе. «Трактору», который в итоге и занял ту самую восьмую строчку в таблице, новосибирцы проиграли оба матча. Были осечки и с «Адмиралом», и с «Куньлунем». Ну чем не Робин Гуды? Причём очки новосибирцы зачастую теряли по глупости: проигранное вбрасывание, не взятый вовремя тайм-аут, отсутствие радиосвязи с тренером на трибуне. Так и не смог Андриевский наладить игру в меньшинстве – по этому показателю команда предпоследняя во всей лиге. 

Светлые пятна новосибирского хоккейного сезона – это не только разовые подвиги в матчах с сильными мира сего, но и прогресс собственной молодёжи. Никита Шашков и Илья Морозов не только пробились на чемпионат мира для двадцатилетних, чего не бывало с игроками «Сибири» со времён турнира в Баффало-2011, но и привезли домой медали. Правда, не золотые, как когда-то Владимир Тарасенко, Максим Игнатович и Никита Зайцев, а бронзовые.

Никита Михайлов уже не подходил по возрасту для участия в МЧМ-2019, да и родом он не из Новосибирска, а из Тольятти. Однако паренёк, ещё в прошлом сезоне не выделявшийся на фоне партнёров по «Сибирским Снайперам», не просто стал лучшим снайпером главной команды, но и успел засветиться на Матче звёзд. Символично, что съезд сильнейших игроков КХЛ проходил в Казани, где всего пару лет назад не рассмотрели талант Михайлова. 

«Автомобилист» оторвался от «Сибири» так же, как Екатеринбург от Новосибирска 

Символизма хватает и в том, кому «Сибирь» проиграла в последнем домашнем матче сезона. «Автомобилист» уже третий раз за последние 10 лет цинично лишает Новосибирск плей-офф. В 2010-м сами уральцы захватили восьмую строчку, в последнем туре одержав неожиданную победу в Санкт-Петербурге. В 2017-м, когда «Автомобилист» уже решил свои задачи, «Сибири» в заключительном матче регулярного чемпионата нужно было одержать победу в основное время. Выиграв только по буллитам и потеряв тем самым драгоценное очко, новосибирцы пропустили вперёд команду из Китая.

И вот снова на пути сибиряков встал «Автомобилист». Команда из крупнейшего уральского города досрочно выиграла как свой дивизион, так и всю Восточную конференцию. Однако в матче с немотивированным соперником подопечные Андриевского смогли разве что создать интригу, но не набрать необходимые очки. В чём же, вы спросите, символизм? А в том, что в далёком 2010-м году «Автомобилист» и «Сибирь» находились в одной весовой категории, но спустя девять лет новосибирцы проигрывают уже новым олигархам.

Развитие «Сибири» и «Автомобилиста» удивительным образом синхронизировано с развитием Новосибирска и Екатеринбурга. Если ещё вчера центры своих регионов стояли на одной ступени, то сегодня уральская столица ушла далеко вперёд сибирской. Вот и хоккейный клуб из Екатеринбурга успел обзавестись могущественным спонсором в лице УГМК и привлечь звёздных легионеров, тогда как бюджет новосибирской команды вот уже много лет остаётся неизменным. В профессиональном спорте это означает не стабильность, а стагнацию.

Турбулентность с составом и регулярная смена тренеров – это то, что расшатывает «Сибирь», но корень нестабильности спрятан значительно глубже. Все последние годы новосибирская команда живёт со шлейфом долгов. Только компания S7 несколько раз пропадала из списка спонсоров и снова возвращалась, а СГК (новый владелец компании «Сибэко») приостанавливал финансирование, даже будучи учредителем «Сибири». Руководство клуба всё это время выступало в роли Дон Кихота, воюющего с ветряными мельницами.

В идеальном мире, который уже придумали в США, профессиональные спортивные клубы должны обеспечивать себя сами, зарабатывая на билетах, атрибутике, хот-догах и прочих прелестях жизни. У нас в России свой путь, не предполагающий отказа от бюджетной иглы. И до тех пор, пока из плей-офф «Сибирь» выдавливают команды, спонсируемые угольными, газовыми и металлургическими гигантами, Андриевский в своём крике души будет чертовски прав.

Автор
Дмитрий Ерыкалов
Спортивный обозреватель
Автор
Дмитрий Ерыкалов
Спортивный обозреватель
Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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