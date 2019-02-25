Добрососедство в итальянских традициях

Больше, чем совместная трапеза, людей сближает только её приготовление

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Расцветай»

Вы знаете, в чём секрет приготовления идеальной пиццы? Многие скажут, что всё дело в качестве теста, кто-то, что пикантность вкусу придают разнообразные начинки, ну, а некоторые сошлются на изысканность и пряность соуса. На детском кулинарном мастер-классе по приготовлению традиционного итальянского блюда, который провела ГК «Расцветай» для своих маленьких дольщиков совместно с рестораном PIZZA ITALIANA, опытным путём были определены ингредиенты для этого вкуснейшего блюда. Ими стали: вдохновение, хорошее настроение, детский смех, а также частичка души, которую необходимо вкладывать в каждый рецепт.

Согласитесь, что может быть лучше, чем в выходной день в отличной компании узнать от профессиональных пиццамейкеров тонкости приготовления настоящей итальянской пиццы. Затем весело и шумно её сделать, и за дружеским чаепитием ею полакомиться. Дети дольщиков, купивших квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса», на несколько часов смогли себя почувствовать профессиональными пиццайоло. На аппетитном мастер-классе, проходившем в уютном ресторане PIZZA ITALIANA, царила шумная и весёлая атмосфера большой итальянской семьи. Ребята с неподдельным интересом слушали хозяев заведения, которые с каждым маленьким гостем делились секретами приготовления вкусного теста и правилами сочетания ингредиентов. После чего, надев фартуки и засучив рукава, разложив тесто и начинку, дети принялись за дело. Юные кулинары подошли к заданию, как настоящие профессионалы. Ребята в определённом порядке раскладывали и смешивали ингредиенты, оформляли пиццу, а затем свои кулинарные шедевры отправляли в печь. А чтобы традиционное итальянское блюдо было ещё вкуснее, каждый из маленьких гостей дал новоиспечённой пицце собственное название. Творческую атмосферу подкрепляла уютная дружеская обстановка ресторана PIZZA ITALIANA. И кто знает, может, именно этот кулинарный мастер-класс станет для юных пиццайоло первой ступенькой нового хобби или мечтой о будущей профессии.

– Ничто так не объединяет, как совместное приготовление какого-нибудь блюда. А пицца – это, прежде всего, традиции, связанные с дружбой и большим застольем. Совместное чаепитие и неформальное общение – всё это способствует формированию среди будущих новосёлов жилых комплексов «Расцветай на Маркса» и «Расцветай на Гоголя» добрососедских отношений, – рассказывают в компании.







Проведение совместных праздников для будущих жильцов стало доброй традицией в ГК «Расцветай». В декабре новосёлы уже встречались на детском новогоднем утреннике в уютном кафе «Карлсон», где будущие соседи ближе познакомились друг с другом. Формирование философии добрососедства – одно из приоритетных направлений ГК «Расцветай». Застройщику важно, чтобы каждый новосёл сразу после переезда в жилые комплексы «Расцветай на Маркса» и «Расцветай на Гоголя» чувствовал себя как дома – в безопасном и комфортном окружении приятных людей.

PIZZA ITALIANA – уютный тихий уголок Италии в центре Левого берега. Приглашает всех желающих провести незабываемый праздник для детей и их родителей. В ресторане есть уютные залы, а также игровая зона, где есть всё необходимое для активного отдыха после застолья или мастер-класса.

Скажи кодовое слово «ГК "Расцветай"» и получи пиццу в подарок при покупке любой пиццы из основного меню. Акция продлится до 07.03.2019 года.

Адрес: PIZZA ITALIANA, площадь Карла Маркса, 2, ТЦ «Фантазия» , 3 этаж



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор