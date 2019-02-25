Я есть закон

Фильм «Власть» – яркое кино о «сером кардинале» мировой политики

Скриншоты из трейлера

Кинобиография второго человека в американской политике начала 2000-х претендовала на "Оскар" в восьми основных номинациях, но в итоге получила только одну статуэтку — за лучший грим и прически. Однако обозреватель Сиб.фм считает, что члены Академии незаслуженно обошли картину своим вниманием.

Режиссёр Адам МакКей, окончательно сменивший легкомысленные комедии на тяжеловесные политические байопики, создал фильм о закрытом и со стороны кажущемся неинтересным вице-президенте США Дике Чейни. Это парадоксальное кино, в котором заложено странное, но драматургически обоснованное несоответствие между темой (реальной личностью героя) и формой (художественным воплощением).

Дик Чейни – одна из самых загадочных личностей в мировой политике на стыке тысячелетий. О нём известно немногое, а по своей натуре – это очень закрытый и чурающийся публичности человек. Но его влияние на политику США, результаты которой априори несут в себе значение общепланетарного масштаба, является подавляющим и всеобъемлющим. Фильм «Власть» рассказывает о формировании, становлении и широкой деятельности Дика Чейни: от фишек в сельском баре до колоды карт мировой политики, от работы электриком на столбе до судьбоносных, электрошоковых изменений законов, от пристрастия к алкоголю до зависимости от власти, от сельского неудачника до главного человека в Белом доме, решения которого влияют на весь мир.

Жанр политического байопика в кино традиционно предполагает скрупулёзное и максимально точное воссоздание событий или портрета героев. Будь то «Буш» и «Никсон» Оливера Стоуна, «Королева» Стивена Фрирза, «Че» Стивена Содерберга или «Игра на понижение» самого МакКея – кино о больших людях и реальных исторических событиях принято и подавать с каменным лицом. Зачастую подобного рода фильмы получаются серьёзными и сложносочинёнными, и по-настоящему интересными являются лишь для аудитории, которая хорошо знакома с конкретной темой.

Фильм «Власть» знакомит нас с Чейни в своеобразной манере, которая редко используется в классических политических байопиках. Здесь есть и временные скачки через образную метафору в форме рыбалки. И анимированные вставки, сознательно просто, «на пальцах» разбирающие сложные политические хитросплетения. И пугающие своей правдой документальные мини-клипы, в которых показаны последствия внешней политики США как одного из мировых агрессоров. И комичные титры или эпизоды с резким перевоплощением героев в странные образы – сцена в спальне с переходом на шекспировский язык (эпизод сомнителен по своей сути – Чейни слабо ассоциируется с шекспировскими героями, но он очень сильный по форме восприятия).

В этом же ряду степенное повествование от лица неизвестного героя, предназначение которого раскроется лишь в самом конце истории. «Аритмичные» вспышки во время очередного (их будет немало) сердечного приступа Чейни. Игры со зрителем с помощью альтернативного итога истории и даже конечными титрами посередине фильма.

Во «Власти» вообще часто ломается «четвёртая стена», и это не просто кинотрюк. Всеми этими художественными приёмами и экспериментами режиссёр будто хочет докричаться до каждого человека:

«Смотрите, вы кое-что пропустили. Этот обрюзгший и скучный старик был самым важным человеком на Земле!»

И именно поэтому все ходы можно признать оправданными и необходимыми элементами, которые позволяют надеяться на хотя бы поверхностное понимание личности героя и интерес к фильму у широкой зрительской аудитории.



Для роли Дика Чейни Кристиан Бэйл набрал 30 килограммов. Ранее для роли Тревора Резника в фильме «Машинист» Бэйл сбросил 30 килограммов

Отдельной строкой в фильмах жанра байопик всегда стоят актёрские работы. И чем скучнее и неинтереснее реальный прототип, тем бывает глубже погружение актёра в его личность как с точки зрения психологии, так и в попытках внешнего сходства. Но часто это и является той тонкой гранью, переступив которую, можно сразу быстро скатиться в шоу пародий. Кажется, что во «Власти» актёрские перевоплощения драматургически требовали именно балансирования по этому краю, иногда ступая одной ногой в сторону отчасти карикатурного воплощения. Причём это касается не только очевидно сильнейшей и глубочайшей работы Кристиана Бэйла, который в очередной (и, как он отметил, последний) раз пошёл на изнуряющий эксперимент с весом своего тела и сложным многослойным гримом.

Не меньшим трансформациям подверглись и другие актёры. Известный своей пластичностью Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-старшего своим перевоплощением мог бы даже претендовать на то, чтобы затмить главного героя, если бы у него было больше экранного времени. Ещё один любитель радикальных внешних изменений Стив Карелл сыграл роль министра обороны США Дональда Рамсфелда. С ним Чейни шёл рука об руку на протяжении всей своей политической карьеры. Один из главных «ястребов» Белого дома получился, возможно, самым выпуклым из всех персонажей, но этот факт можно оправдать необходимостью появления яркого и болтливого антагониста внешне закрытому главному герою. На высоте даже эпизодические актёрские работы, воплощающие важных американских политических деятелей.

Возможно, самое интересное актёрское перевоплощение продемонстрировала Эми Адамс, сыгравшая Линн – верную и стойкую супругу Дика Чейни. Актриса, по оглашённым фактам со съёмок, настолько вжилась в роль, что вообще не выходила из образа на протяжении всего процесса создания картины. И это видно на экране – она «стареет» со своей героиней в буквальном смысле. Особенно это заметно по глазам, которые зачастую и выдают реальный возраст актёров, несмотря на любой грим. А вот Адамс каким-то невероятным образом смогла состариться и глазами.

Но любопытен образ Линн Чейни не только с актёрской стороны, но и с точки зрения драматургии всей истории о сером кардинале американской политики начала ХХI века. Режиссер МакКей, создав, казалось бы, свежий, экспериментальный и оправдывающий своё право на жизнь подход к жанру, в своих изысканиях немного позабыл о главном – о герое. После просмотра фильма у многих может так и не сложиться образ реального Чейни или сложиться двоякое ощущение от его личности. В итоге он просто снова может остаться загадкой. Что являлось самым главным фактором, который им двигал? Что мотивировало принимать глобальные и, зачастую, страшные решения? Кто сделал из него самого сильного и самого скрытого политического монстра современности?

Очевидные ответы на эти вопросы режиссер нам не даёт. Но, как это бывает в ситуациях, когда заходишь в тупик в своих исканиях, нужно вернуться к истокам – в начало фильма и в начало осознанной жизни Чейни. Именно там можно разглядеть главный – поражающий своей неоднозначностью, но единственно возможный мотив для всех его дальнейших действий. Его озвучивает как раз самый близкий для него человек – Линн. «Ты можешь измениться или я зря трачу свое время? Возьмись за голову – или я найду другого мужа!».

Так был «убит» человек слабый. Так был «рождён» человек властный.



Антон Митько

журналист Автор