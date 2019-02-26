Дома из чисел и пикселей

Готова ли строительная отрасль Новосибирска к работе с информационными моделями задний

Фотографии предоставлены Региональным деловым клубом строителей

В феврале прошло знаковое для новосибирской строительной отрасли совещание, которое осталось незамеченным большинством СМИ: минстрой, Региональный деловой клуб строителей и сами строители и проектировщики решали, быть или не быть в Новосибирске информационному моделированию зданий – так называемым BIM-технологиям.

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – это трёхмерная модель здания либо другого строительного объекта, связанная с информационной базой данных, в которой каждый элемент можно наполнить дополнительным содержанием. Особенность такого подхода в том, что строительный объект фактически проектируется и виртуально существует как единое целое. И изменение какого-то одного из его параметров влечёт за собой автоматическую коррекцию всех остальных – вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика. По сути, здание полноценно строится от первого до последнего кирпича в электронном виде.

Обсуждение вышло любопытным. Звучали различные точки зрения – от скепсиса до восторга. Ясно было одно: в строительную отрасль Новосибирска приходит что-то новенькое, но что с этим новеньким делать – пока не совсем понятно.

BIM 2024

Первая попытка массового внедрения BIM-технологий в практику российского проектирования и строительства была предпринята на федеральном уровне в 2016 году. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна перейти на BIM к 2019 году. Теперь срок сместился на 2024 год.

«BIM – это целая новая философия проектирования и строительства, и мало кто в России по-настоящему знает, посредством каких механизмов она может быть внедрена. Рекомендую строительному сообществу начинать активнее сотрудничать в этом направлении уже сейчас, обобщая, систематизируя и распространяя полезные практики и не дожидаясь обозначенных руководством страны "крайних сроков". Целесообразно создать по этому вопросу рабочую группу», – говорит министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) сегодня лидирует в освоении BIM-технологий в Новосибирской области.

МЖК «Восточный» оцифровали

В качестве примера можно привести созданную в СГУГиТ информационную модель жилмассива «Восточный». Сотрудники университета с помощью беспилотников детально отсняли объекты и, совместив фото с проектно-технической документацией, получили подробную трёхмерную модель. Затем она была преобразована с помощью технологии BIM, и в неё стало возможным встраивать элементы из любых источников.

«Сегодня модель содержит и позволяет отображать информацию об объекте послойно: улично-дорожная сеть, кадастр, ЕГРН, подземная и надземная инженерная инфраструктура, сведения о санитарно-защитных зонах. Также в модель интегрированы сведения о конструктивных, инженерно-технических решениях зданий, информация об авторах этих решений и многое другое», – объяснил ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик.

Академгородок и новый ЛДС на очереди

Также Ректор СГУГиТ отмечает, что, на его взгляд, единого понимания механизмов внедрения BIM у наших властей нет. Однако это не изменит глобальный тренд: весь мир переходит на 3D, и этому веянию надо соответствовать. Он уверен, что в перспективе BIM должен охватить весь город, развитие которого намного эффективнее планировать, опираясь на «живую», подвижную, постоянно обновляемую многослойную информационную модель.

Очень интересной и перспективной выглядит идея преобразовать в BIM какой-то крупный комплексный проект регионального масштаба. Это может быть «Академгородок 2.0» и какой-то более локальный проект вроде нового ледового дворца спорта, который должен появиться в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира 2023 года. На этих проектах можно будет отработать все практические нюансы BIM в разных масштабах, обеспечив скорейшее внедрение технологии в Новосибирской области.

Консервативный подход

Сомнения в эффективности быстрого внедрения BIM высказывает председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», депутат Законодательного собрания Новосибирской области, генеральный директор строительной компании «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

«Реальное внедрение BIM-технологии в отечественном проектировании и строительстве, скорее всего, растянется на долгие годы.

Напомню, что во всех странах, где BIM сейчас действует эффективно, его практическое освоение длилось десятилетиями»

, – делится своими соображениями известный строитель.

Его поддерживает президент строительного концерна «Метаприбор» Владимир Мартыненков, скептически оценивая перспективы внедрения BIM в жилищном строительстве.

«Не хотим тратить деньги на дань моде, набивать шишки, чтобы потом на наших ошибках учились другие. Убеждён: при строительстве жилья применение BIM неэффективно. Жильё – технически несложный объект; чтобы качественно его запроектировать и построить, не нужны такие прихотливые технологии. Начинать внедрение BIM нужно с технически сложных и уникальных объектов», – заявляет Владимир Мартыненков.

Более взвешенно перспективы BIM оценивает директор по продажам «ДСК КПД-Газстрой» Эдуард Ляхов. Его компания пока не использует эти технологии, но уже изучила. И есть понимание, что их внедрение, скорее всего, не за горами.

«Это достаточно масштабные инвестиции. И для такого крупного промышленного предприятия как "КПД-Газстрой", являются целесообразными в том случае, если будет производиться его модернизация. После перехода завода на новую серию эта технология будет крайне интересна и оправданна», – поясняет Эдуард Ляхов.

Умеем, знаем, продаём BIM

С именитыми коллегами не соглашается технический директор «Сибакадемстрой. Брусника» Павел Князев. Его компания по собственной инициативе уже четыре года практикует информационное моделирование. Например, по этой технологии проектировали ЖК «Европейский берег».

Генеральный директор ООО «СТРОЙБИЗНЕСГРУППА» Эдгар Карапетян также отмечает удачный опыт использования BIM-технологий в работе.

фотография из сообщества «СТРОЙБИЗНЕСГРУППА» на сайте facebook.com

«Мы впервые воспользовались BIM два года назад при проектировании офисно-складского комплекса.

Программа позволила выявить и устранить нестыковки в инженерных системах,

а также благодаря наглядности донести до заказчика преимущества некоторых проектных решений. Сегодня спрос со стороны заказчиков коммерческой и промышленной недвижимости на BIM-проектирование не превышает 20 %. По нашему опыту продажи услуги, 95 % клиентов сейчас готовы платить лишь за создание 3D-модели своего объекта, чтобы не разбираться в двухмерных чертежах», – рассказывает Эдгар Карапетян.

«Для потребителя выгоды BIM опосредованы. Эта технология позволяет обеспечить получение точных данных управляющей компанией по расположению всех коммуникаций для более качественной эксплуатации здания, создавать ведомость регламентных работ и в электронном виде отслеживать работоспособность построенного жилого дома», – соглашается с коллегой Эдуард Ляхов.

BIM и банк

По мнению Павла Князева, резко заставить застройщиков ускорить темпы внедрения BIM способны два обстоятельства.

«Первое – воля первого лица страны, которое "настроено серьёзно". И не надо обольщаться, что время ещё есть. Мы вот с вами рассчитывали, что счета эскроу – это не быстро, впереди долгий переходный период, а что оказалось в итоге? Второе обстоятельство – это грядущий скорый и массовый переход отрасли на проектное банковское финансирование. Банки уже сейчас начинают требовать от строителей BIM-модели объектов, а скоро это требование обретет повсеместный характер, поскольку только BIM позволяет банкам эффективно контролировать застройщиков», – с неожиданной стороны подсвечивает он ситуацию.

Схожей, но несколько иной точки зрения придерживаются в компании «КПД-Газстрой».

«Отрадно осознавать, что создаются финансовые преференции для тех застройщиков, которые будут разрабатывать свои проекты с помощью новой современной технологии проектирования. Революционные изменения вряд ли произойдут. Будет планомерное внедрение BIM-технологий у новых компаний-застройщиков на больших проектах», – рассуждает Эдуард Ляхов.

Поддержите и научите

Для главного архитектора Новосибирска Виктора Тимонова глобальное внедрение BIM представляется перспективной задачей. Но чтобы решить её, отрасли придется учиться, «тянуться» за научными институтами и высшими учебными заведениями, существенно обновлять компьютерное оснащение.

«Дело это полезное, и за ним будущее, поскольку оно не только выводит на качественно новый уровень возможности проектирования и территориального планирования, но и позволяет существенно повысить качество и эффективность эксплуатации объектов на весь период их "жизни", включая утилизацию», – обосновывает своё видение главный архитектор города.

«Использование BIM при эксплуатации здания сегодня почти никому не интересно, потому что владеть программным комплексом дорого, а обучаться работе в нём долго. Тем не менее перспектива, на мой взгляд, у технологии есть, однако популяризация со стороны госорганов должна подкрепляться разработкой программ, обучающих тонкостям BIM-проектирования специалистов. Интервьюируя проектировщиков, мы часто видим в портфолио соискателей эффектные чертежи в BIM, выполненные с технической точки зрения безграмотно.

Поэтому обучение кадров – это ключевое, на что нужно обратить внимание»

, — дополняет Эдгар Карапеятян.

BIM у – быть?

Скорее всего, в ближайшее время федеральный центр будет активнее внедрять BIM, и отрасль станет массово осваивать информационное моделирование. Не секрет, что новые технологи далеко не всегда сразу и всеми воспринимаются положительно, особенно в такой консервативной отрасли, как строительная. Но дело в том, что сейчас слово за проектировщиками и строителями молодыми, виртуальными. Теми, которые уже через пару лет – если не сегодня – готовы строить в BIM целые города.

«Специалистов в сфере разработки программного обеспечения и внедрения BIM нужно искать и находить здесь, в России, потому что именно здесь "растут" лучшие профессионалы IT, лучшие мозги, за которыми охотится весь мир. Поэтому, чтобы не попасть в цейтнот потом, нужно как можно более активно заняться внедрением BIM уже сегодня. Будем перенимать опыт СГУГиТ и "ВПК-Ойл"», – соглашается с необходимостью перемен Майис Мамедов.

Если власти и бизнес действительно обратят на BIM-специалистов внимание, то у строительной отрасли Новосибирска появится реальный шанс совершить качественный рывок. Но насколько её ключевые игроки готовы к домам из чисел и пикселей – вопрос пока открытый.



Михаил Глотов

журналист Автор