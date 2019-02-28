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События выходных: всем сестрам по серьгам

Оперная икона стиля, авангардный токсик-рейв, авторское китайское кино и мастодонты тяжелого рока
Рубрика: афиша, культура

28.02.2019 10:33

Фотография с сайта manowar.com

Приближающийся уик-энд можно обозначить одним словом – «разнообразие». И это неспроста, ведь он приходится на самые первые дни весны. Они уже будто раскрашивают культурную жизнь города яркой и разнообразной палитрой событий. Кажется, что в эти выходные для каждого в городе найдётся мероприятие по его вкусу, потребностям и душевным порывам. Ведь встретить весну с новым глотком культурных развлечений – это неотъемлемое право любого человека. 

В пятницу

Пятница сразу предоставляет горожанам на выбор два крайне разнообразных события – где и как, культурно или драйвово, тихо или громко провести вечер.

Одно из них являет собой современное, изящное и продуманное погружение в классическую оперу. И насладиться этим жанром можно в новой программе знаменитой оперной дивы Хиблы Герзмавы «Опера. Джаз. Классика». Артистка «нового типа», известная самой широкой аудитории по участию в жюри телевизионного шоу «Один в один», нашла свой собственный, уникальный подход к классике. И главное в её подходе – это элегантность и стиль, которыми проникнуты как само исполнение, так и внешний сценический образ певицы.

фотография с сайта hibla.ru

1 марта
Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный проспект, 18/1)
в 19:00

 

Другое мероприятие кардинально отличается от предыдущего по своему настроению и сути. Начнётся оно в то же время, но на другом конце города – в Экспоцентре. Тоже классики, но уже мирового хэви-метала, группа Manowar даст мощнейшую порцию рока в рамках своего прощального тура «The Final Battle». И неважно, если этот тур вовсе не окажется прощальным, как это нередко бывает с группами подобного легендарного статуса. Главное, что «прощание» будет подразумевать концерт – как в последний раз. Само шоу визуально обещает быть совершенно новым, но с самыми прославленными «боевиками» за всю историю группы.

1 марта
Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» (улица Станционная, 104)
в 19:00

 

В субботу

После размашистого, «тяжёлого» и насыщенного вечера пятницы и перед не менее драйвовым воскресеньем городская афиша на субботу предлагает более вдумчивый, медитативный и наталкивающий на глубокие размышления выбор событий.


Процесс вывода советских войск начался 14 мая 1988 года и был произведён за 9 месяцев

В течение всего дня (и до середины марта) в Краеведческом музее подготовлена выставка «Дорогами Афганистана», приуроченная к 30-летию вывода советских войск из этой центральноазиатской республики. На выставке представлены уникальные вещи и предметы, оружие и фотографии солдат, воевавших в Афганистане. Эта противоречивая война коснулась многих (из Новосибирска и области в ней принимали участие более пяти тысяч человек). Несмотря на её оценку в историческом масштабе, нельзя отменять сломанные судьбы людей. Эта выставка – один из редких поводов почтить память всех тех, кто не вернулся с этой войны, и узнать чуть больше о ее ходе, событиях и последствиях.

Фотографии с сайта culture.ru

2 марта
Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23)
с 11:00 до 19:00

 

С 28 февраля по 3 марта в «Победе» будет идти фестиваль «Современное кино Китая». Искушённому и просто интересующемуся зрителю предоставляется возможность знакомства с таким экзотическим феноменом, как актуальное китайское кино. В субботу в рамках фестиваля будет представлена очень любопытная и нестандартная именно для китайского кинематографа криминальная драма «Прах». Этот фильм режиссёр Ли Сяофэн снял в стилистике брутального азиатского неонуара. И особенно интересен он будет именно российскому зрителю, так как в его фабуле заложено произведение Льва Толстого «Воскресение».

2 марта
Центр культуры и отдыха «Победа» (улица Ленина, 7)
в 17:00

 

В воскресенье

В воскресенье снова начнется «жара» – город накроют тяжёлый рок и кислотный угар.

Сначала в «Подземке» в 18:30 выступит группа In Extremo. Эта легендарная немецкая рок-группа является и родоначальником, и классикой, и флагманом фолк-метала как жанра. Рокеры, выглядящие как пропойцы из валлийского паба, на деле являются лингвистами. Так что не удивляйтесь, если вдруг услышите на русском языке мотивы казацких песен. Кроме того, они жгут в самом прямом смысле этого слова – во время их шоу на сцене периодически полыхают языки пламени.

3 марта
Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161)
в 18:30

 

В 19:00 в «Бродячей собаке» даст первую ноту группа «4 Позиции Бруно».

Уральские экспериментаторы умудряются уже 17-й год оставаться в авангарде андеграундной электронной музыки. Густота мрака в текстах, сравнимая с прозой Юрия Мамлеева и то тягучий, то резко ломающий ритм токсичный рейв в музыке делают лицо группы поистине неповторимым. Лицо это может напугать или заставить чувствовать себя неудобно, взбудоражить или ввести в транс. Но увидев его однажды, вы никогда не спутаете его ни с каким другим. Для тех, кто понимает чёрный юмор и не боится экспериментировать. Вполне подходит для российской весны.

Иллюстрация из сообщества «4 Позиции Бруно» vk.com

3 марта
Кабаре-кафе «Бродячая Собака» (улица Каменская, 32)
в 19:00

Автор
Антон Митько
журналист
Автор
Антон Митько
журналист
Теги: театр музыка кинотеатры

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