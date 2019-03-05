Сталины бетонные и бронзовые

Память о вожде оказалась гораздо крепче и устойчивее памятников «отцу народов»

Коллаж сиб.фм, Фотографии с форума «Новосибирск в фотозагадках» и из открытых источников

5 марта – годовщина смерти Иосифа Сталина. В этом году, согласно официальной биографии, которую использовали при жизни вождя, исполняется 140 лет со дня его рождения. Дата хоть и не юбилейная, но круглая. И к ней в Новосибирске – впервые за многие десятилетия – снова может появиться памятник одному из самых неоднозначных лидеров в истории нашей страны. Историк, краевед Константин Голодяев специально для Сиб.фм вспомнил – как в городе увековечивали память о том, кого и без монументов вряд ли когда-нибудь смогут забыть.

В Новосибирске стояло около 20 памятников Сталину. Причём в самых разных вариациях. Традиционные сюжеты – Сталин отдельно, Сталин и Ленин в Горках (они вместе сидят или Ленин сидит, а Сталин стоит). Памятники ставились повсюду – у школ, около домов культуры, в парках.

К сожалению, я пока не смог установить точную дату установки первого памятника Сталину в Новосибирске. Архивных данных нет, газеты чрезвычайно скупы. Но ясно, что это произошло во второй половине 1930-х годов. Ранее произошли первые присвоения его имени объектам города. В 1931-м Кладбищенский сад стал носить имя Сталина (теперь Центральный парк), тогда же улица Кузнецкая стала проспектом имени Сталина, а в 1935-м площадь Ленина стала площадью Сталина.

Одним из первых появился памятник у главного корпуса Новосибирского института военных инженеров транспорта (Дуси Ковальчук, 179б). Сейчас это территория приборостроительного завода. НИВИТ (позже переименованный в НИИЖТ, а затем в СГУПС) освободил свои корпуса для эвакуированного предприятия в 1941 году. Вот и его фото.

В то же время была установлена композиция «Ленин и Сталин в Горках» (оба сидят) в центре Детского парка имени Кирова. Позднее, в 1950-х, такая же скульптура была поставлена около ДК имени А. А. Жданова (ныне ДК «Энергия»). Оригинал этой скульптуры создан в 1935 году украинскими скульпторами Е. И. Белостоцким, Г. Л. Пивоваровым и Э. М. Фридманом. Бетонная композиция изготавливалась серийно, и с 1937 года стала во множестве устанавливаться по всей стране.

Кстати, в период борьбы с «культом личности» монумент зачастую не сносили целиком, а убирали лишь фигуру Сталина.

А Ильич скромно и одиноко оставался сидеть в уголке широкой скамейки.

Самый известный памятник был установлен на углу Красного проспекта и улицы Горького на месте часовни, разрушенной «по просьбам трудящихся» в январе 1930-го. Сначала на её месте на высоком постаменте поставили фигуру рабочего-молотобойца, в 1938-м эту фигуру убрали, а на том же постаменте был установлен памятник Сталину.

Среди последующих памятников знаменитая, также широко растиражированная фигура стоящего вождя с правой рукой, согнутой в локте и заложенной за борт френча. Эта работа скульптура С. Д. Меркулова, созданная в 1939 году, была установлена перед кинотеатром «Металлист» (ныне сквер Славы) и перед театром музыкальной комедии в Центральном парке.

Похожие скульптуры стояли перед фасадом здания школы № 74 (Красный проспект, 2), у западной трибуны стадиона «Спартак», а в Заельцовском парке даже две – за входными воротами, где сейчас начинается детская железная дорога, и в глубине бора. Видоизменялся вид шинели (нараспашку, наглухо застёгнутая), но правая рука оставалась в том же положении.

У памятника «Ленин и Сталин в Горках» есть ещё один вариант, когда Сталин перед Лениным стоит. Тоже тиражный, скульптора В. Б. Пинчука (в соавторстве с Р. К. Тауритом), созданный уже после войны, в 1949 году. У нас они были установлены за проходной кожевенно-обувного комбината, у школы № 122 (улица Аксёнова, 54), в сквере у кинотеатра «Металлист» (где сейчас аллея оружия сквера Славы) и за воротами Центрального парка.

В нескольких случаях памятники Ленину и Сталину стояли отдельно, но рядышком (слева и справа от воображаемой центральной оси). В 1940-м такие были установлены у управления железной дороги (Вокзальная магистраль, 14), у ДК Железнодорожников станции Инская (улица Эйхе, 1), у обкома ВКП(б) (Красный проспект, 5), в саду имени Дзержинского.

Такая же скульптура вождя, что и в саду Дзержинского, была установлена и у прежнего здания института инженеров геодезии и картографии (ныне СГУГиТ) по улице Потанинской, 5, а также на аллее Красного проспекта (самая ранняя достоверная датировка – июнь 1939 года).

Итого монументов набралось как минимум два десятка. Это не считая многочисленных бюстов на улицах и внутри учреждений. Существовал проект и ещё одного грандиозного памятника вождю народов на главном, лобном месте города, сегодня называемом «плаха». В рамках проекта застройки центральной площади Новосибирска (архитекторы Кравцов, Скобликов и Михайлов) на ней предполагалось возвести монумент И. В. Сталину – высотой 14 метров, с гранитными трибунами по сторонам. К сожалению, эскиз памятника найти пока не удалось. Через две недели после публикации этого проекта вождь умирает.

Страна прощается с «мудрым и родным Отцом». Постаменты памятников завалены цветами.

Половина населения искренне рыдает, вторая не менее искренне радуется.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС, осудивший культ личности. До советского народа был донесён новый императив партии: «оказался наш отец не Отцом, а…». Установка новых памятников Сталину была прекращена. Более того, их потихоньку начали переносить в «дальние углы» или вовсе демонтировать, для чего создали даже специальную комиссию, которая выезжала на места по всей стране.

В 1961 году, в дни работы внеочередного XXII съезда КПСС было принято единогласное решение о выносе тела Сталина из Ленинского мавзолея. Это была последняя точка.

Оперативно, в тот же день, 30 октября решением Новосибирского горисполкома № 891 прошло и стирание имени Сталина из топонимики города. Ноябрьская демонстрация прошла уже на площади Ленина.

Причём общественного резонанса массовый снос памятников не вызвал. В Москве ещё не закончились доклады, а рано утром 31 числа на предприятия страны были направлены агитационные команды, чтобы разъяснить трудящимся, «что правильно поступил съезд, приняв это решение».

Вынесли, снесли, переименовали — значит, так надо.

Когда, как и кем принимались конкретные решения по сносу памятников Сталину в Новосибирске, история пока умалчивает. В газетах только бравурная и единогласная поддержка решений съезда. Руководитель области тов. Ф. С. Горячев (именно так обычно его обозначали в печати) в своём выступлении на съезде отметил, что «на собраниях коллективов предприятий Новосибирской области в эти дни рабочие говорят: «Какой справедливый съезд. Он рассказал народу всю правду о бывшем руководителе Сталине… – и о допущенных им преступных делах».

Токарь завода «Труд» товарищ Тайлаков «с возмущением говорит о фактах беззакония и зла, совершённых как самим Сталиным, так и участниками антипартийной группы», пенсионер, член КПСС с 1922 года товарищ Затонный-Тобольский отметил, что «сердце наполняется безграничной радостью за светлое и прекрасное будущее, хочется во весь голос сказать: "Спасибо тебе, родная партия, за то, что ты привела нас к счастливой жизни, за то, что ты освещаешь ярким светом путь к коммунизму!"».

Тогда же, 30 октября, проходит внеочередное заседание исполкома горсовета на тему… «о состоянии улиц города». В протоколе о памятниках ни слова, но может, тайна кроется здесь? И в рамках уборки улиц от снега утром следующего дня с улиц вместе со снегом исчезли и памятники Сталину?

Документы областного и городского архивов не открыли даты демонтажа, но на фото 1959 года памятники ещё есть, после 1961 уже нет. Даже если наши памятники и задержались до 31 октября, медлить было нельзя. 21 ноября в город на совещание работников сельского хозяйства Сибири приезжал главный «развенчиватель» культа Сталина – Никита Хрущёв. Памятник в центре Новосибирска ну никак не должен был попасться ему на глаза.

Остались лишь устные рассказы в духе «проснулись, а памятника нет», легенды о выпиливании скульптуры опального вождя из скамьи, на которой оставался сидеть ещё Ленин, об укрывании рабочими демонтированных статуй любимого вождя в укромных местах. До конца года все памятники по стране исчезли. Официальное исключение было сделано только для родины бывшего вождя – села Гори в Грузии.

Куда делись все эти скульптуры – можно только догадываться. Гипсовые были разбиты, бронзовые переплавлены, некоторые бетонные затоплены или закопаны. На их месте – где клумбы разбили, где асфальт выровняли. Интересна история удобнейшего места у театра музкомедии, что в Центральном парке, тоже 30 октября 1961 года потерявшем имя Сталина. Вместо монумента здесь установили красивый, но ненастоящий фонтан с отлитыми в чугуне Зигфридом и Одеттой из «Лебединого озера».

Современники вспоминают, что он был пять-шесть метров в диаметре. Художественные критики разнесли композицию в пух и прах, через год фонтан сдали на металлолом, а вместо него поставили памятник писателю Н. В. Гоголю, сидящему в позе мыслителя. Каждую зиму к носу Николая Васильевича некто аккуратно примораживал папиросу «Беломор». Работники парка очищали нос классика, но папироска регулярно возвращалась на место. В 1990-е там стоял китайский фонтанчик с детьми под зонтиком. Сейчас это место рассматривается как один из вариантов установки памятника Пушкину.

Сегодня Сталин вновь обретает величие. Общество склонно к поиску сильной руки, которая бы навела порядок, боролась бы с врагами страны, с бардаком и просто ворами. А других примеров эффективного решения этих проблем, к сожалению, в запасниках нашей истории не находится. Но стоит ли результат жертв? Причем жертв именно в прямом смысле этого слова.

«Восвояси уходит бронзовый,

Но лежат, притаившись, гипсовые.

Пусть до времени покалечены,

Но и в прахе хранят обличие.

Им бы, гипсовым, человечины -

Они вновь обретут величие!»

А. Галич



Константин Голодяев

сотрудник музея Новосибирска Автор