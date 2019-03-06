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Аннён по-корейски

Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные технологии
Рубрика: woman, общество

06.03.2019 13:16

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТУРИЗМА КОРЕИ

Ежегодно в Южную Корею приезжают сотни тысяч туристов. С какой целью они отправляются на восток? Чем так манит иностранцев Страна утренней свежести?

Причина паломничества не только в желании приобщиться к азиатской культуре и сделать селфи на фоне древних дворцов. Южная Корея – страна особенная. В атмосферу древности и экзотики здесь гармонично вплетается современная высокотехнологичная эра. Сегодня это одно из наиболее востребованных направлений медицинского туризма, популярность которого год от года растёт. На популярность медицинских туров в Южную Корею не могут повлиять даже такие конкуренты, как Германия, Израиль и США. Согласно данным журнала Bloomberg, опубликованным в 2018 году, Южная Корея сегодня на четвёртом месте в мире по эффективности здравоохранения. Чем же так хороши медицинские учреждения Южной Кореи?

Прежде всего, высоким качеством медицинских услуг. Именно оно ставит Южную Корею на лидирующие позиции среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Последние десятилетия сфера медицинских услуг развивалась в Южной Корее гигантскими темпами и сегодня достигает уровня наиболее продвинутых европейских стран. Такому прорыву, как и снижению стоимости лечения, помог прежде всего акцент на профилактике и реабилитации. Сегодня Южная Корея гордится как высочайшими в мире показателями средней продолжительности жизни, так и одним из самых низких уровней смертности от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых патологий.

Успех южнокорейской медицине прежде всего обеспечивает новейшее высокотехнологичное оборудование, которым оснащены больницы страны. Электроника из Южной Кореи на протяжении десятилетий для всего мира является синонимом надёжности и прогресса. Все эти наработки нашли применение и в медицинских устройствах.

Ещё больше усиливают доверие пациентов квалификация корейских врачей и жёсткий отбор, который они проходят на пути Гиппократа. Многие из них являются членами международных ассоциаций и широко известны во всём мире. Для того, чтобы стать успешным врачом, выпускник южнокорейского медицинского университета должен пройти после его окончания годичную интернатуру и пятилетнюю резидентуру, а также стажировку в ведущих медицинских учреждениях США, Канады и Европы.

При этом работу больниц строго контролирует государство, а все медицинские центры обязательно должны проходить аккредитацию. Право на приём иностранных пациентов любая клиника получает, только пройдя специальную аккредитацию правительства Республики Корея. Одно из условий допуска – наличие так называемого международного координатора, сопровождающего пациентов во время их пребывания в медицинском учреждении.

Другими словами, сегодня во всем мире Южную Корею воспринимают как медицинскую мекку. Сюда стекаются десятки тысяч людей, которые не могут получить услуги аналогичного уровня и стоимости у себя на родине.

Какие направления медицинского туризма особенно востребованы в Южной Корее сегодня? Чаще всего пациенты из-за рубежа обращаются в корейские клиники для операций и прохождения процедур почти во всех областях – онкологии, травматологии, кардиологии, акушерства и гинекологии, дерматологии, офтальмологии, нейрохирургии, ревматологии и пластической хирургии.

Самое актуальное направление – лечение рака. Отделения онкологии в этой стране располагают самыми передовыми методиками лечения меланомы, лейкоза, рака груди, лёгких, простаты, печени, почек и т. д. Пациентам южнокорейских клиник доступны все инновации в этой области: иммуно- и таргетная терапия, HIFU, криотерапия опухоли. Южная Корея занимает первое место по успешности терапии рака желудка. Выживаемость пациентов с раком кишечника составляет 72,8 %. Для сравнения, в Дании довели этот показатель только до 55,5 %, а в Великобритании он ещё ниже.

На лидирующих позициях и травматология. Так, лечение позвоночника в Южной Корее по праву считается самым продуктивным в мире. Для пациентов с такими заболеваниями, как позвоночная грыжа или онкологические заболевания позвоночника, ортопеды-хирурги корейских клиник совместно с нейрохирургами подбирают самые безопасные и надёжные способы борьбы. Многолетний опыт лечения и исследований в области позвоночника позволяет корейским медикам при операциях сохранять околопозвоночные мышцы пациента. Это поистине уникальный подход, ведь большинство клиник применяют хирургию с разрезанием и повреждением мышечной ткани.

Не обошли вниманием южнокорейские медики и такое популярное направление, как пластическая хирургия. Здесь клиенту предложат сотни способов омоложения и устранения физических недостатков. Местные специалисты настолько преуспели в этом вопросе, что косметологические услуги стали самым популярным подарком. К примеру, многие родители делают такой презент своим детям в день окончания школы. С помощью современных технологий в Южной Корее ежедневно проводят сложнейшие пластические операции без негативных последствий для организма. В этом уже успели убедиться и многие российские пациенты.

Впрочем, не технологиями едиными жива корейская медицина. Восточная мудрость позволила сохранить и умело вписать в современный мир древние медицинские традиции Южной Кореи. Её методы активно используют в лечении и реабилитации. Разумеется, речь идет только о тех способах, эффективность и безопасность которых доказана научно. Здесь успешно применяют акупунктуру, лечение травами и другие методики, проверенные веками.

Многих людей привлекает в восточную страну возможность получить такие же высокотехнологичные услуги, как на Западе, но по более доступным ценам. Чек за медицинские процедуры в Южной Корее, как правило, на 20-60 % ниже, чем стоимость аналогичного лечения в Европе или США. При этом Южная Корея – очень дружелюбная, гостеприимная страна, в которой комфортно жить иностранцам. Здесь о пациентах действительно заботятся. И речь не только о самом процессе лечения. Клиента буквально ведут за руку, помогая в оформлении документов, поиске жилья и – что всегда важно на Востоке – с организацией привычного питания. Как говорят сами корейские врачи, к пациентам они относятся как к членам собственной семьи.

По отзывам российских пациентов, побывавших на лечении в Южной Корее, их особенно впечатлил позитив живущих там людей, окружающий их повсюду. А радость и улыбки, как известно, врачуют и самые тяжёлые недуги. 

И если при встрече корейцы приветствуют друг друга словом «аннён», то российским туристам они всё чаще говорят – «здравствуйте». Во всех смыслах этого слова. 

Материал подготовлен при поддержке Национальной организации туризма Кореи.
Автор
Юлия Миняйло
журналист
Автор
Юлия Миняйло
журналист
Теги: медицина иностранцы

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