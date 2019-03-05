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Чистая работа

Руководство новосибирского «Горводоканала» поблагодарили за успехи
Рубрика: общество

05.03.2019 16:48

Фотографии предоставила пресс-служба МУП «Горводоканал»

Совет Федерации Федерального собрания РФ объявил благодарность одному из лучших специалистов сферы ЖКХ Новосибирска – директору МУП «Горводоканал» Юрию Похилу. В документах указано, что награда вручена «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области».

В то время как 40 % населения планеты испытывает нехватку воды, у новосибирцев чистейшая, богатая микроэлементами влага в изобилии течёт из-под крана. Такое преимущество сибирская столица имеет благодаря отличной работе одного из ведущих предприятий города – МУП «Горводоканал».

Полученная награда – очередное тому подтверждение. Заслуги предприятия и его бессменного руководителя Юрия Похила перед городом и страной отмечают с завидной регулярностью. Только в минувшем году копилка побед «Горводоканала» пополнилась первыми местами в номинациях «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд», «За экологическую ответственность». А это значит, что компания удерживает лидерство в сфере ЖКХ, сохраняя при этом экологию региона. В 2018 году «Горводоканал» был включён в национальный реестр «Ведущие организации ЖКХ России».

«Новосибирский "Горводоканал" – это гордость Сибири и надежный партнёр,

– подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, – перед городом стоят огромные задачи на дальнейшее развитие, и без "Горводоканала" их выполнить нельзя».

Фотография из архива Сиб.фм

Регалии «Горводоканала», как зеркало, отражают нелёгкий трудовой путь организации: от рядового МУП с морально устаревшими магистралями до высокотехнологичного предприятия, обеспечившего третий город страны лучшей системой водоснабжения и водоотведения.

«За последнее время работа предприятия была не раз отмечена наградами и благодарностями, и в этом, я убеждён, есть огромная заслуга всего коллектива. Инженеры, строители, энергетики, люди рабочих профессий – слесари, сварщики, мастера, многие годы работающие на предприятии, – именно они ежедневно, а точнее сказать, круглосуточно и ответственно делают своё дело для того, чтобы город мог жить и развиваться», – отметил руководитель «Горводоканала» Юрий Похил.

Нынешний директор возглавил предприятие в 1996 году и спас его от развала. Чтобы не потерять лучшие наработки советского времени, а главное, лучшие кадры, чтобы двигаться к инновациям не с пустым багажом пришлось приложить немало сил. Мудрый управленец понимал – дорогостоящую технику добыть легче, чем хорошего работника – и сохранил коллектив. Через финансовые тернии выводил предприятие на лидирующие позиции Юрий Похил. Технологическое переоснащение шло быстрыми темпами: шаг за шагом «Горводоканал» поднимался к мировым стандартам очистки воды. 

Сегодня Юрий Похил – один из лучших в стране специалистов городского хозяйства, а МУП «Горводоканал» – гармоничное сочетание добросовестного труда высококлассных специалистов, инновационных технологий и жёсткого контроля. Каждый день он дает горожанам и жителям пригородных территорий (Бердск, Краснообск, Обь, Кольцово, Пашино, Кудряши) 600 миллионов литров питьевой воды.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в Новосибирске самая качественная в стране питьевая вода. Уверенность губернатора подтверждают инженеры-химики. Воду проверяют в аккредитованной Центральной химико-бактериологической лаборатории. Анализируют 68 показателей, среди которых микробиология, физико-химический состав, наличие паразитов, уровень радиации. Под контролем не только сама вода, но и реагенты, материалы и оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки. Данные проверок публикуются в открытом доступе на сайте МУП «Горводоканал» каждый месяц.

Обеспечить почти два миллиона человек водой не только чистой, но и сохранившей весь необходимый набор микроэлементов, позволяет регулярная модернизация оборудования и использование инноваций. Так, Новосибирск стал первым городом, где реализован полный цикл ультрафиолетовой обработки воды. То есть УФО-очистку проходит и питьевая, и сточная вода (а это более 600 тысяч кубометров в сутки). Таким образом система обеспечивает заботу о здоровье граждан и сберегает экологию бассейна Оби. Отметим, что ультрафиолетовое обеззараживание успешно справляется со всеми микроорганизмами и вирусами, устойчивыми к хлору.


Данные центральной лаборатории водопровода по качеству питьевой воды

В планах предприятия как строительство магистральных водопроводов и коллекторов для новых жилмассивов, так и продолжение модернизации канализационных насосных станций, в том числе в городах-спутниках. Что касается насосно-фильтровальных станций, то за последние годы здесь внедрены системы автоматического мониторинга и управления всей цепочкой технологических процессов водоподготовки. Автоматизирована промывка скорых безнапорных фильтров.

Установка погружных насосов «Флюгт» обеспечила независимость всей системы от уровня воды в Оби. Оптимизировал водоподготовку и гидравлический смеситель мгновенного действия (диспергатор), который быстро смешивает реагенты в воде и экономит их. В 2012 году введён в эксплуатацию новый блок насосно-фильтровальной станции (НФС-1). Его производительность 100 тысяч кубометров. И это не просто цифры, повышающие рейтинг МУП «Горводоканал». Больше чистой воды – значит больше здоровья. А это шанс повысить не только качество жизни новосибирцев, но и её продолжительность. Пример такой истории уже известен: именно технологический скачок в очистке воды в Великобритании привёл к увеличению продолжительности жизни англичан.

Автор
Юлия Миняйло
журналист
Автор
Юлия Миняйло
журналист
Теги: экология МУП «Горводоканал»

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