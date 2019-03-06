Гендиректор ГК «Стрижи»: рынок не готов к переходу на проектное финансирование

Большинство строительных проектов не пройдут банковский стресс-тест, а банкиры пока не заинтересованы в финансировании отрасли – считают застройщики

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Стрижи»

4 марта в конференц-зале ГК «Стрижи» состоялась пресс-конференция, посвящённая проблемам перехода к проектному финансированию в жилищном строительстве.

Руководители ГК «Стрижи» – генеральный директор Игорь Белокобыльский и председатель Совета директоров Илья Поляков – подняли острую тему для всей строительной отрасли. С 1 июля 2019 года застройщики обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу. Исключение составят только проекты высокой степени готовности.

Если в долевом строительстве были только два активных участника – дольщик (будущий владелец жилья) и застройщик (девелопер), то после реформы и внедрения проектного метода между ними появляется посредник, гарантирующий взаимную ответственность. В этой роли выступает банк.



В феврале 2019 года стало известно, что в новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

По мнению Минстроя РФ, для покупателей жилья ситуация почти не изменится. Всё так же можно будет заключить договор и внести средства за квартиру. Только теперь деньги попадут не к застройщику напрямую, а в кредитную организацию, которая выдаст их девелоперу только под тщательно разработанный план, при этом ещё и проконтролирует распределение.

Игорь Белокобыльский напомнил, что 28 февраля в Минстрое РФ состоялся круглый стол, где представители ведомства предложили создать межведомственную комиссию для решения спорных вопросов при переходе на проектное финансирование с применением счетов эскроу. В работе круглого стола участвовало около 1200 застройщиков, в том числе и ГК «Стрижи».

В ходе этого мероприятия замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что ведомство разработало критерии достройки объекта по старым правилам. По его мнению, может применяться формула «30 % степени готовности и не менее 10 % заключённых ДДУ».

«Не ждите, что что-то поменяется, что закон не вступит в силу.

Всё будет так, как сегодня прописано в законе», – заявил Никита Стасишин и предложил застройщикам ускориться с переходом на новый формат работы.

Игорь Белокобыльский выразил уверенность, что российский рынок вообще и новосибирский в частности «глобально не готов» к такому резкому переходу.

«Сейчас слишком мало застройщиков имеют опыт проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Например, в Новосибирске таких застройщиков всего два, их совокупная доля на рынке менее 10 %. Очевидно, что за оставшиеся до 1 июля 2019 года месяцы все застройщики не успеют пройти согласительные процедуры в банках, необходимые для перехода на новые формы финансирования. К чему это приведёт. Прямо сейчас многие будут стараться каким-то образом натянуть себе 30 % готовности объекта, а не заниматься переходом», – дал прогноз генеральный директор ГК «Стрижи».

























Также он предположил, что подавляющее большинство строительных проектов попросту не пройдёт банковское стресс-тестирование по новым условиям. Для регионов они адаптированы не были. Жёсткие требования банков повлекут сокращение излишеств строительства, в первую очередь в виде соцнагрузки – детских садов, школ, больниц. В конечном итоге это приведёт к росту цен на жильё. Возможно, вырастет предложение апартаментов, так как этот тип недвижимости не относится к жилым и новые правила на него пока не распространяются.

«Для самих банков вся эта история пока факультативная, это для строителей она обязательная. Механизм перехода на проектное финансирование в отрасли не проработан. И поэтому сейчас над всеми висит угрюмое раздражение. Игроки начинают понимать, что многие компании просто уйдут с рынка. Этот опыт в Новосибирске пока имеют две компании: ГК «Стрижи» и «СибАкадемСтрой». Эта ситуации коснется и тех компаний, которые уже имеют опыт – нельзя жить в безвоздушном пространстве.

Чтобы процесс пошёл, нужно заинтересовать банки вкладывать в строительную отрасль»,

- донёс свою точку зрения Игорь Белокобыльский.

Одним из первых шагов для разрешения этой непростой ситуации стала инициатива Ильи Полякова создать при Минстрое Новосибирской области межведомственной комиссии по проработке чётких критериев оценки готовности проектов. Это позволит сделать прозрачными и едиными для всех застройщиков расчёты того, готов ли объект на те самые 30% или нет.



Михаил Глотов

журналист Автор