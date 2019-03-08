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Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько часов
Рубрика: общество

08.03.2019 09:30

Фотографии Юрия Бабичева

Ухаживать за собой – ходить к косметологу, на массаж и делать маникюр – всегда приятно. Без этого образ современной женщины кажется незавершённым. Но, к сожалению, на такой уход за собой требуется время, а ритм города диктует другие условия. Поиск мастера тоже отнимает много сил. Наталья Прядилова – блогер, супер-мама и бизнес-вумен – занимается сетевым маркетингом в компании NL International. Она всегда в работе, но никогда не забывает уделить время самой себе и отдохнуть. В частности, посещение косметолога для неё стало уже традицией, а на процедуры она ходит только к настоящим мастерам. Наталья решила посетить банный комплекс «Сандуны Сибирь» и опробовать новые услуги – сделать маникюр, сходить в парилку и на чистку лица. Сиб.фм отправился вместе с героиней в приключение под названием «как всё успеть за один день».

В преддверии самого женского праздника – 8 марта – каждая девушка хочет хорошо выглядеть, предстать перед своей второй половинкой во всей красе. Нужно сделать маникюр, педикюр и причёску, и сиять отдохнувшим лицом. Вот только времени на всё не хватит: запись к косметологу обычно в одном месте, а маникюр – в другом. 

Наталья Прядилова лишать себя приятных «женских штучек» не собирается ни при каких обстоятельствах. Хоть камни с неба – а красота требует... нет, не жертв, а просто правильного подхода. Как настоящая бизнес-вумен, она работает только с мастерами своего дела. Поэтому и уход за своим лицом вверяет в руки профессионала. Перед праздником Наталья решила сделать себе процедуру экспресс-ухода у косметолога.

«Это ультразвуковая чистка, по времени она занимает 45 минут и включает в себя несколько этапов: очищение, звуковую очистку и финишный крем. Во время процедуры может быть лёгкое пощипывание или покалывание – это показатель того, что препараты работают. Такую процедуру можно делать один раз в месяц, если кожа склонна к жирности, и раз в два месяца – если сухая или нормальная, при условии, что дома есть специальный уход», – говорит косметолог спа-салона в комплексе «Сандуны Сибирь» Наталья Бунькова. 

В кабинете косметологии используют два известных бренда косметики. Первый – EGIA. Этой итальянской марке уже более 30 лет. А второй – французский Yon-ка, ему уже около 60 лет. Рабочие инструменты в «Сандунах» обрабатываются хлоргексидином и дезраствором, а металлические инструменты ещё и высушивают в сухожаровом шкафу при температуре 180-200 градусов Цельсия. Каждый инструмент идёт в отдельном крафт-пакете. 

«Нет какого-то определённого возраста, с которого можно начинать посещать косметолога. Все зависит от состояния кожи, образа жизни, генетики и питания, есть ли внутренние проблемы в организме. Для молодой кожи хорошо подойдут чистки и массажи. С 30 лет мы уже подключаем аппаратные и инъекционные методики. Очень важно то, какую косметику девушки используют дома. Мы работаем только на препаратах европейского качества. Особенно стоит посещать специалиста в холодное время года и когда сильные ветра, потому что это очень сильно влияет на кожу, она становится очень восприимчивой и требует питания и увлажнения», – объясняет косметолог Наталья Бунькова.

Также здесь представлен большой спектр программ ухода для лица, пилинги, восковая и сахарная депиляция и уход за бровями. Для каждого клиента специалист может подбирать услугу по его финансовым возможностям, так что посетитель останется доволен и не уйдёт с «пустыми руками», потратив время на дорогу. 

«Посещение косметолога для меня – это привычное состояние. Я считаю, что любая женщина должна ухаживать за собой, любить себя и поддерживать красоту, чтобы в любом возрасте хорошо выглядеть», – делится Наталья Прядилова. 

Неотъемлемая часть образа любой девушки – это аккуратные ногти. После того, как косметолог вернул вам ваше «внутреннее сияние», можно заняться и маникюром. 

«Уход за собой должен прививаться с молодости и передаваться от мам к дочерям. Раньше у нас так это не было развито, со временем мы стали понимать, что это не просто эстетика, но ещё и гигиена. С возрастом всё сложнее будет поддерживать свой внешний вид», – говорит Наталья Прядилова. 

В «Сандуны Сибирь» есть специальный кабинет ногтевого сервиса. Перед началом процедуры каждому клиенту обязательно дезинфицируют руки. «Снятие старого покрытия абсолютно нетравматично, можно почувствовать небольшое жжение, но такая реакция считается нормой. После этого мы подберём форму ногтевой пластины, запилим и приступим к аппаратному маникюру – уберём излишки кожицы и подготовим ногти к покрытию», – говорит мастер ногтевого сервиса Светлана Ижболдина. 

Все инструменты, так же, как и в кабинете косметологии, обработаются дезраствором, запаковываются и отправляются в сухожаровой шкаф на два часа при температуре 180 градусов по Цельсию. 

Мастера делают покрытие лаком OPI, гель-лаком Beautix, дизайн, парафинотерапию рук, а также подростковый маникюр детям от 7 до 15 лет. Специалисты используют только профессиональную косметику Gehwol – это немецкий бренд, которые существует на рынке уже более чем полтора столетия. 

«Если у клиента тонкая ногтевая пластина или слоятся ногти, то мы сначала её укрепляем – для этого существует ряд всевозможных материалов. Сейчас мы используем современные базовые покрытия, которые моделируют и выравнивают ноготь. Но если есть какое-то внутреннее заболевание, которое влияет на состояние ногтевой пластины, то нужно лечить первопричину», – говорит Светлана Ижболдина.

И, наконец, самый расслабляющий этап – баня. В «Сандунах Сибирь» есть и женский разряд. В посещение входят различные программы. «У нас есть очень популярная омолаживающая и регенерирующая спа-процедура на основе голубой глины. Она борется с растяжками и улучшает состояние кожи. Скрабирование всего тела производится массажными движениями, после этого мы делаем обёртывание, потом наносим финиш-крем», – говорит пармейстер-массажист банного комплекса Надежда Швецова. 

Одна из самых популярных услуг – парение вениками, дубовыми или берёзовыми. Это очень полезная процедура, за счёт которой происходит равномерное прогревание всего тела, происходит расслабление мышечного корсета. Температура и хлёсткость подбираются индивидуально под каждого гостя. 

Сейчас в банном комплексе проходит акция: в будние дни с 9:00 до 16:00 за 1999 рублей можно получить посещение на три часа и любую спа-программу на выбор. 

«Сандуны Сибирь» находятся по адресу улица Каменская, 19а. Все интересующие вопросы можно задать по телефону +7 383 209-18-08.  

Теги: здоровье бани медицина праздники подарки женщины

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